Ce pays futuriste a plus de robots au travail que… tous les autres pays combinés

En Chine, les machines surpassent les humains… en nombre, au moins sur les lignes de production. Selon des récents rapports, elle compte plus de robots industriels en service que tous les autres pays réunis.

La Chine est devenue la référence mondiale en matière d’automatisation industrielle. Selon les données les plus récentes, le pays concentre désormais plus de robots en activité que l’ensemble du reste du monde. Cette croissance rapide repose sur une stratégie volontariste d’investissement dans les technologies de production et sur le développement de fabricants locaux capables de rivaliser avec les leaders internationaux. Derrière ce chiffre spectaculaire se dessine une tendance de fond : la volonté de Pékin de transformer son appareil productif, de limiter sa dépendance à la main-d’œuvre humaine et de s’imposer comme la première puissance industrielle du futur.

La Chine : reine de l’automatisation

En 2024, la Chine déploie des robots à un rythme extraordinairement rapide, ce qui représente plus de la moitié des nouvelles installations robotiques mondiales. Les observateurs constatent que le pays mène cette transformation grâce à d’importants prêts industriels. Ces prêts, estimés par certains médias à près de 1,9 billion de dollars, sont destinés à la modernisation des usines existantes ou à la construction de nouvelles.

Dans des usines “dark factories”, où la présence humaine est minime, voire inexistante, les robots prennent en charge les tâches répétitives. Ils effectuent des opérations telles que le soudage et le contrôle qualité sans interruption ni erreur due à la fatigue, ce qui permet ainsi de fonctionner sans lumière.

Ce bond technologique s’accompagne d’une montée en puissance des fabricants domestiques. La moitié des robots installés seraient désormais “made in China”, plus abordables que ceux des producteurs étrangers, ce qui réduit les barrières techniques à l’automatisation pour les petites et moyennes usines. Bref, la Chine n’est plus seulement acheteuse de robots, elle en est le cœur productif.

Une vitesse qui engendre des conséquences rigoureuses

Cette domination robotique a plusieurs visages. C’est avant tout à l’origine de l’envol de la productivité et la compétitivité chinoises sur les marchés mondiaux. Avec une production rapide et à moindre coût, les industries chinoises pourraient inonder des marchés sensibles. Ce qui permet de créer des remous dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

Par ailleurs, l’impact sur l’emploi est palpable. En fait, certaines fonctions de production manuelle déclinent, et des travailleurs expriment des préoccupations quant à leur avenir. Des études montrent aussi des effets ambivalents sur la santé : si les robots soulagent les efforts physiques, ils augmentent parfois le stress psychologique, surtout chez les employés moins qualifiés.

Du côté politique et industriel, la Chine met en avant une rhétorique de complémentarité : les robots doivent assister, pas remplacer, selon certains responsables chinois. Pourtant, dans une société sans syndicats indépendants et avec un contrôle fort du parti, les résistances sont limitées. Le pari : une transformation suffisamment rapide pour que l’économie absorbe les ajustements nécessaires.

Pour l’instant, dire que la Chine compte “plus de robots que tous les autres pays réunis” reste une image forte, mais pas totalement exagérée, pour illustrer une réalité industrielle écrasante.

Et dans ce scénario, le monde entier est invité à se demander : quelle place restera-t-il pour l’humain dans l’usine du futur ?

