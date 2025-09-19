L’invasion ChatGPT : OpenAI prépare des lunettes IA, une enceinte et un pin’s

Il semble que Sam Altman ne se cantonne plus à ChatGPT. Des rumeurs suggèrent que OpenAI envisagerait non seulement des lunettes connectées, mais aussi toute une série de nouveaux gadgets high-tech.

Des informations fuitées donnent un premier aperçu de la feuille de route hardware d’OpenAI. Et selon plusieurs sources fiables, l’entreprise ne voudrait plus se limiter au logiciel. Elle souhaiterait aussi développer son propre matériel pour supporter ses modèles d’IA.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Au programme ? OpenAI travaillerait sur des lunettes IA, une enceinte connectée et un badge portable. On ignore encore à quoi ressembleraient ces appareils, mais il serait fort probable que l’ADN Apple y soit bien présent.

Des lunettes IA OpenAI, mais pas seulement

Lunettes intelligentes signées OpenAI ? Oui, ça surprend. Mais selon The Information, l’entreprise serait déjà en train d’explorer ce domaine. Et ce ne serait pas le seul appareil prévu dans le programme.

Puisqu’il y aurait aussi un enregistreur vocal numérique ainsi qu’un badge portable. L’un des mystérieux appareils d’IA ressemble à une enceinte connectée sans écran, comme l’affirment plusieurs sources fiables.

En mai dernier, Sam Altman, le patron d’OpenAI, avait déjà donné le ton. Il ne s’agissait pas de sortir un simple gadget, mais bien toute une gamme d’appareils. Le tout premier devrait être compact, tenir dans la poche et comprendre son environnement. Et surtout, il devait fonctionner sans écran.

Bref, des caractéristiques qui collent pile avec les rumeurs actuelles. Pour le calendrier, il va falloir s’armer de patience. Parce que ces appareils ne devraient pas voir le jour avant fin 2026, voire début 2027.

Des partenariats avec de grands noms

Non, OpenAI ne compterait pas travailler seul sur un projet aussi ambitieux. L’entreprise de Sam Altman semble vouloir mettre la main à la pâte avec les meilleurs du secteur. Et ça commence par Jony Ive, l’ancien directeur du design chez Apple.

#Luxshare will help manufacture #OpenAI’s context‑aware “AI‑native” gadget, follows #OpenAI’s acquisition of Jony Ive’s hardware startup.



Signals #OpenAI’s push beyond apps into consumer hardware potentially birthing a post‑smartphone category. pic.twitter.com/o7e7xUlSyH September 20, 2025

Oui, les futures lunettes IA et les autres appareils d’OpenAI pourraient bien avoir ce petit air de la marque à la pomme. La société a d’ailleurs mis le paquet en rachetant io Products, la start-up de hardware fondée par Jony Ive, pour 6,5 milliards de dollars.

Au-delà de récupérer les talents de l’ex-designer d’Apple, ce rachat lui permet aussi d’avoir un pied dans les équipes matérielles de la firme californienne. Selon certaines sources, OpenAI s’appuierait aussi sur le réseau de fournisseurs chinois.

Luxshare, un des gros assembleurs d’iPhones et d’AirPods, serait en effet de la partie. Goertek, qui s’occupe des AirPods, HomePods et Apple Watch, aurait également été contacté.

Certes, OpenAI semble vouloir combiner expertise design, savoir-faire industriel et réseau mondial pour ses projets hardware. Bien sûr, il faut rester prudents. Toutes ces informations ne sont pour l’instant que des rumeurs. Rien n’est confirmé officiellement dans le détail.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.