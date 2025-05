OpenAI jette l’éponge : pas de société lucrative pour Sam Altman

OpenAI ne changera finalement pas de nature. Après des mois de débats internes et de négociations financières, Sam Altman a tranché. L’entreprise californienne, à l’origine de ChatGPT, ne deviendra pas une société à but lucratif.

Ce revirement intervient après des échanges avec la société civile et plusieurs autorités réglementaires américaines. « OpenAI n’est pas une entreprise normale et ne le sera jamais », a déclaré Sam Altman dans un message interne.

Depuis sa crise interne en 2023, l’entreprise se trouvait dans une situation délicate. Plusieurs investisseurs importants, préoccupés par la rentabilité de leurs apports, avaient exigé une mutation de la structure. Le passage au modèle lucratif semblait inévitable, tant les coûts liés à l’entraînement de modèles d’IA sont colossaux. Mais cette transformation soulevait une inquiétude de fond : celle de voir l‘intérêt des actionnaires primer sur la sécurité de l’IA.

Des voix, dont celles de procureurs des États de Californie et du Delaware, ont mis en garde contre les dérives possibles. C’est à l’issue de ces consultations qu’OpenAI a décidé de rester encadrée par une structure à but non lucratif, avec un conseil indépendant.

Des critiques fortes, notamment celle d’Elon Musk

Le projet de restructuration avait également attiré l’attention de figures médiatiques, à commencer par Elon Musk. Le milliardaire, cofondateur de l’entreprise en 2015, avait critiqué cette orientation jugée contraire aux objectifs initiaux. Il avait investi 45 millions de dollars lors du lancement de la société, avant de claquer la porte en 2018. Depuis, leurs relations sont glaciales. Sam Altman avait même déclaré sèchement que l’entreprise « n’était pas à vendre ».

Musk, qui mène actuellement une action en justice contre OpenAI, juge ce virage lucratif abandonné comme un recul bienvenu. Mais l’homme d’affaires pourrait tout aussi bien y voir un calcul stratégique pour gagner du temps face à la pression judiciaire.

Selon Altman, la nouvelle structure maintiendra la capacité d’OpenAI à générer des revenus, tout en préservant sa mission originelle. Le bras commercial de l’entreprise pourra signer des partenariats ou développer des produits, mais il restera sous surveillance. Cette supervision est assurée par un conseil d’administration sans but lucratif. Altman insiste : ce modèle permettra « des progrès rapides et sûrs » pour une IA « accessible à tous ».

Les investisseurs vont-ils suivre ?

Reste à savoir si les investisseurs accepteront ce revirement. SoftBank, qui s’était engagé à investir 30 milliards de dollars, avait posé une condition : que l’entreprise devienne rentable. Désormais, cette promesse pourrait être revue à la baisse. Selon un document officiel, la somme pourrait descendre à 20 milliards.

Ce désengagement partiel interroge la viabilité financière du projet. D’autant plus que cette levée de fonds valorise OpenAI à 300 milliards de dollars. Le paradoxe est total : une entreprise qui attire les milliards… sans promettre de retour immédiat.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.