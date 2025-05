Agatha Christie donne des cours en ligne… depuis l’au-delà

Agatha Christie est morte depuis 1976, mais un avatar IA la remet aujourd’hui devant une salle virtuelle. Sa voix, son visage et ses conseils ont été recréés pour animer un vrai cours d’écriture en ligne.

BBC Maestro propose un nouveau cours d’écriture, présenté par une version numérique d’Agatha Christie. L’avatar, conçu grâce à l’IA et incarné par l’actrice Vivien Keene, ouvre le cours avec une phrase tirée du script : « Je dois avouer, tout cela est bien nouveau pour moi. »

La famille Christie a approuvé le projet à une seule condition : rester fidèle aux mots d’origine. « Il fallait que ce soit ses mots. Et que l’image et la voix lui ressemblent », explique James Prichard, arrière-petit-fils d’Agatha Christie. Pour cela, les chercheurs ont analysé ses textes, ses interviews et ses manuscrits.

Ils n’ont rien inventé, seulement reformulé ou condensé des idées existantes. Le script du cours a été écrit par une équipe académique, soucieuse de transmettre fidèlement sa vision de l’écriture. Pour BBC Maestro, il ne s’agit pas d’un deepfake : « Ce n’est pas une illusion ni une imitation. C’est une représentation contrôlée de son travail. »

Apprendre de l’écrivaine sans qu’elle ait donné son accord

Malgré l’aval de ses héritiers, certains chercheurs dénoncent un procédé éthiquement discutable. Carissa Véliz, professeure à l’Institut d’éthique de l’IA d’Oxford, s’interroge sur le consentement. « Agatha Christie n’a jamais dit ces phrases. Elle ne peut pas valider ce cours. »

Elle rappelle que chaque mot choisi par un écrivain est un acte minutieux. Réécrire, même en respectant son style, revient à parler à sa place. Pour elle, cela brouille les repères. « Quand une IA vous parle avec son visage et sa voix, on oublie que ce n’est pas elle. », a affirmé Véliz.

Actuellement, le débat fait rage. Pour certains, ce cours n’est qu’un divertissement à l’ère des algorithmes. Pour d’autres, c’est une belle manière de prolonger l’héritage littéraire. Felix M. Simon, chercheur à Oxford, y voit un outil éducatif plus respectueux qu’il n’y paraît.

Selon Simon, l’avatar parle avec ses mots, ses idées et sa pensée. Il ne trahit ni sa réputation ni son image. « Il faut regarder chaque cas individuellement. Certains usages sont abusifs, d’autres beaucoup plus légitimes. »

Une nouvelle frontière entre mémoire et fiction

Derrière cette recréation numérique, une question se pose : voulons-nous ressusciter les morts pour apprendre d’eux ? Ce cours ne prétend pas redonner vie à Agatha Christie, mais il brouille les frontières entre hommage et illusion.

La technologie permet de raconter autrement, de partager différemment. Mais elle pousse aussi à redéfinir le respect posthume. Comme le dit Michael Levine, PDG de BBC Maestro : « Peut-on savoir si elle aurait approuvé ? On espère. Mais on ne sait pas. »

