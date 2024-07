Livre audio et IA : quand les morts viennent nous raconter des histoires

Les légendes d'Hollywood continuent de captiver, même après leur départ. L'intelligence artificielle (IA) permettra aux voix de célébrités comme Judy Garland, James Dean et Burt Reynolds de prendre vie dans des livres audio. On parle ici d'une fusion entre la technologie et le patrimoine culturel.

La société ElevenLabs a annoncé cette semaine qu'elle reproduira les voix de célébrités décédées pour son application Reader. Cet outil transforme tout texte numérique en narration vocale.

Dustin Blank, responsable des partenariats chez ElevenLabs, a exprimé son respect pour l'héritage de ces acteurs. « Les ajouter à notre liste croissante de narrateurs marque une avancée majeure dans notre mission de rendre le contenu accessible dans n'importe quelle langue et voix. » a-t-il ajouté.

Questions de droits d'auteur et d'authenticité

La collaboration avec les ayants droit des stars pose des questions de droits d'auteur. Bien qu'une voix ne puisse être brevetée, les enregistrements originaux le peuvent. David Gunkel, expert en communication, souligne que ces partenariats respectent les lois actuelles, mais déclenchent un débat sur l'éthique de l'utilisation posthume des voix.

Cette initiative d'ElevenLabs n'est pas sans précédent. Plus tôt cette année, l'utilisation d'une voix synthétique semblable à celle de la star du cinéma Scarlett Johansson par OpenAI a suscité la controverse. Ces événements soulignent également les potentielles répercussions pour l'industrie cinématographique.

Avancées technologiques et réductions des coûts

Selon Bern Elliot, vice-président chez Gartner, les progrès de l'IA permettent désormais de former des modèles avec peu d'enregistrements. « La plus grande préoccupation est de déterminer ce que le propriétaire de ces enregistrements peut ou ne peut pas faire pour monétiser la voix« , a-t-il déclaré. Cette efficacité pourrait révolutionner non seulement l'industrie du divertissement, mais aussi personnaliser l'expérience auditive pour le grand public.

La réception des voix de célébrités IA par le public reste incertaine. Toutefois, les livres audio narrés par des voix célèbres attirent déjà un public considérable. L'IA pourrait élargir les horizons de contenu accessible sans l'implication directe des célébrités.

En somme, l'imbrication de l'intelligence artificielle (IA) et du patrimoine culturel soulève des questions cruciales sur l'authenticité et la propriété intellectuelle. En outre, elle ouvre un champ de possibilités infinies pour la préservation, la valorisation et la diffusion de ce patrimoine.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.