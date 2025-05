Fidji Simo, une Française à la tête de ChatGPT ! Retraçons son parcours

OpenAI a officialisé mercredi soir la nomination de Fidji Simo, actuelle PDG d’Instacart, à la tête de sa division dédiée aux applications. Elle exercera cette nouvelle fonction sous la supervision de Sam Altman, directeur général de l’entreprise.

Dans une communication adressée aux salariés et publiée sur le blog officiel d’OpenAI, Altman précise que Simo endosse dorénavant le rôle de CEO des Applications. Il s’agit d’un pôle stratégique rassemblant plusieurs équipes commerciales et opérationnelles chargées de rendre les avancées de la recherche accessibles à l’échelle mondiale.

Le parcours de Fidji Simo

Simo est le PDG d’Instacart, une plateforme de livraison, depuis 2021, juste après-Covid. À l’époque, certains pensaient que la croissance de l’entreprise n’était qu’un feu de paille lié au confinement. Mais Simo a su prouver le contraire.

« On s’est souvent demandé si Instacart n’était pas juste un phénomène pandémique », confiait-elle à CNBC. « Aujourd’hui, nous avons démontré que nous avons non seulement consolidé nos acquis, mais aussi bâti une croissance rentable et durable. »

Et notez que même avant Instacart, Simo représentait une figure montante de la tech. Elle a passé près de dix ans chez Meta (ex-Facebook), où elle a gravi les échelons jusqu’à diriger l’application principale de Facebook.

Cela a, d’ailleurs, fait de Simo l’une des femmes les plus influentes du groupe derrière Sheryl Sandberg et Marne Levine. Elle y a notamment piloté le développement de la stratégie vidéo et supervisé le lancement de Facebook Live.

Aujourd’hui, elle va prendre les rênes de la toute nouvelle division « Applications » chez OpenAI. Bien entendu, elle ne quitte pas immédiatement Instacart. Elle a indiqué sur X qu’elle en assurerait encore la direction pendant une période de transition, avant de conserver uniquement la présidence.

Simo a également précisé qu’un nouveau dirigeant serait bientôt désigné parmi les cadres de haut niveau de la firme. Parallèlement, elle poursuit le lancement de projets comme Fizz, une application de livraison de boissons et encas pour les adultes, dévoilée plus tôt cette semaine.

La raison derrière cette décision d’OpenAI

so excited that @fidjissimo is joining openai in a new role: ceo of applications, reporting to me.



i'll remain ceo of openai, but in this new configuration i'll be able to increase my focus on research, compute, and safety.



these are critical as we approach superintelligence. May 8, 2025

Ce qu’il faut savoir avant tout c’est qu’OpenAI a finalement décidé de conserver son statut hybride avec une organisation mère à but non lucratif. Et ce, malgré les projets de transformation de sa structure juridique déjà annoncés.

Or, ce choix limite les prises de pouvoir individuelles, y compris celles de son PDG Sam Altman, et remet le produit au cœur de la stratégie. Dans ce contexte, la startup veut renforcer son portefeuille d’applications concrètes et accessibles.

Et pour cela, elle mise sur un profil comme celui de Simo. D’autant plus qu’elle n’est pas étranger chez OpenAI. Elle avait rejoint son conseil d’administration en 2023, quelques mois après le retour mouvementé d’Altman à la tête de l’entreprise – une très longue histoire.

Cette position lui permet de bien comprendre le fonctionnement interne d’OpenAI, tout comme elle l’avait fait avec Instacart avant d’en devenir la PDG. D’ailleurs, elle a aussi été présente au Sommet international de l’IA à Paris cette année.

Pour ce qui est de sa mission chez la société mère de ChatGPT, elle se chargera de piloter l’ensemble des activités liées aux produits, à la stratégie commerciale et aux opérations.

Cela inclut la supervision directe de ChatGPT, le développement de futurs assistants spécialisés par secteur, les applications mobiles, et les modèles de distribution B2B.

Alors, que pensez-vous de cette nomination ? L’expérience de Fidji Simo est-elle un atout décisif pour OpenAI ? A-t-elle le profil pour faire de ChatGPT l’interface incontournable du quotidien ?



