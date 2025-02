Sommet de l’IA à Paris : ce qu’il faut retenir de cet événement international

Paris a vibré au rythme du Sommet IA, avec des annonces de financement et de collaborations internationales. Ces initiatives visent à renforcer une technologie qui redéfinit le monde depuis deux ans. Voici ce qu’il faut absolument savoir.

Le Sommet pour l’action sur l’IA s’est tenu à Paris, à Station F, du 6 au 11 février 2025. L’événement a pour but de renforcer la position de la France et de l’Union européenne face aux géants de l’intelligence artificielle, qu’ils soient chinois ou américains.

Retour sur les moments les plus marquants.

Le sommet de l’IA à Paris a attiré de nombreux financements

Emmanuel Macron a annoncé un engagement privé de 109 milliards d’euros. Une somme vertigineuse qui servira principalement à construire des centres de données ultra-performants.

🔴 Ouverture du sommet sur l'IA : Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissements "dans les prochaines années" en France et appelle à une "régulation mondiale". #Telematin pic.twitter.com/uy62lveqWr February 10, 2025

Et parmi les projets les plus ambitieux, on peut mentionner le fonds MGX des Émirats arabes unis. Il investira 50 milliards d’euros pour créer un data center d’un gigawatt, intégré au plus grand campus IA d’Europe.

Quant au fonds canadien Brookfield, il débloquera 20 milliards d’euros, dont 15 milliards pour un centre à Cambrai.

Ensuite, plusieurs entreprises ont annoncé leur participation. Digital Reality financera des infrastructures à Marseille et en Île-de-France, pour un montant supérieur à 5 milliards d’euros.

De son côté, la startup française Mistral AI lancera un centre de données en Essonne, un projet estimé à plusieurs milliards.

Mais ce n’est pas tout ! L’entreprise britannique Fluidstack, en partenariat avec le gouvernement français, investira 10 milliards d’euros pour développer le plus grand supercalculateur IA au monde.

Enfin, le gouvernement français avait déjà identifié 35 sites stratégiques, prêts à accueillir ces nouvelles infrastructures.

Une riposte européenne face aux géants de la tech

Outre les initiatives françaises, l’Union européenne ne veut pas rester spectatrice. Pour cela, elle lance l’EU AI Champions Initiative, une alliance public-privé mobilisant 200 milliards d’euros ! Cette coalition réunit plus de 60 entreprises majeures, dont Airbus, L’Oréal, Mercedes et Spotify…

The AI race is just beginning.



Building on the European AI Champions initiative, I’m glad to announce InvestAI 🇪🇺



We aim to mobilise €200 billion in AI investments in Europe ↓ https://t.co/PaLTUDsVpm February 11, 2025

En parallèle, Bpifrance, la banque publique d’investissement, injectera 10 milliards d’euros d’ici 2029 pour favoriser l’adoption de l’IA en entreprise.

Et selon les derniers accords, Amazon investira 6 milliards d’euros dans son infrastructure cloud en France. Quant au fonds américain Apollo, il consacrera 5 milliards d’euros aux projets énergétiques liés à l’IA.

De plus, un nouveau fonds d’investissement, baptisé Current AI, a été lancé ! Doté d’un capital initial de 400 millions de dollars, il vise à lever 2,5 milliards en 5 ans. Parrainé par 11 grandes figures de la tech, il servira à financer une IA d’intérêt général.

Mais tous ne sont pas sur la même longueur d’onde…

Malheureusement, l’IA ne séduit pas tout le monde. Alors que les investissements explosent, des voix s’élèvent contre son développement incontrôlé.

Lors du sommet, 58 pays, dont la Chine, la France et l’Inde, ainsi que l’Union européenne et la Commission de l’Union africaine, ont signé une déclaration en faveur d’une IA ouverte, inclusive et éthique. En revanche, les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de la signer.

Certaines organisations, comme La Quadrature du Net, dénoncent une expansion trop rapide et réclament une limitation drastique de l’IA. Elles estiment que son déploiement s’accélère sans contrôle.

Ainsi, en parallèle du sommet, un contre-sommet a eu lieu à Paris. Des chercheurs et des experts, comme le philosophe Éric Sadin, ont exprimé leurs préoccupations sur les effets de l’IA sur l’éducation, le travail et la culture.

Pour finir, il convient de noter le « Plug, baby, plug » ce qui veut dire « Branche-toi, bébé, branche-toi » d’Emmanuel Macron. C’est une référence directe au slogan « drill baby drill » de Donald Trump.

Des milliards investis ? Selon vous, est-ce suffisant pour s’imposer comme un leader mondial ? Partagez vos avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.