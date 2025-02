Macron annonce 109 milliards € d’investissement dans l’IA : à quoi ça va servir ?

Après Donald Trump, c’est maintenant au président français d’investir dans l’intelligence artificielle. Emmanuel Macron a présenté un plan d’investissement de 109 milliards d’euros pour promouvoir l’IA en France.

Emmanuel Macron annonce un investissement de 109 milliards d’euros dans l’intelligence artificielle. Son objectif est de placer la France dans la cour des grands, là où les États-Unis et la Chine dominent déjà. Mais comment sera-t-elle utilisée ? Qui financera ce projet ?

D’ailleurs, pour marquer les esprits, Macron a opté pour une communication surprenante. Il a publié des vidéos Deepfake où on le voit chanter, danser ou jouer dans un film d’espionnage. Une mise en scène inhabituelle qui amuse, mais surtout qui illustre la puissance de l’IA. Mais attention, il s’agit d’un sujet bien plus profond qui touche l’avenir du pays.

109 milliards d’euros ? Quel est le projet d’Emmanuel Macron pour cet investissement ?

C’est parce que le monde évolue à une vitesse folle que la France doit réagir. Aujourd’hui, les États-Unis et la Chine dominent largement le secteur de l’IA. De cette façon, cet investissement massif pourrait permettre à la France de ne pas rester à la traîne.

Mais ce n’est pas seulement une question d’image. L’intelligence artificielle touche tous les secteurs : santé, énergie, cybersécurité, transport.

A titre d’exemple, dans les hôpitaux, elle pourrait aider les médecins à poser des diagnostics plus rapides et plus précis. De même, dans l’industrie, elle optimiserait les chaînes de production et réduirait le gaspillage.

Et d’après Macron, cette avancée est essentielle. Il veut éviter que la France devienne dépendante des technologies étrangères. C’est pourquoi ce plan prévoit aussi le développement d’infrastructures locales et la formation d’experts dans le domaine.

Mais attention, il y a aussi des craintes. Certains redoutent que l’IA remplace des emplois. En revanche, Macron affirme que cet investissement ne vise pas à supprimer du travail, mais à accompagner les travailleurs. De cette façon, l’IA pourrait transformer le marché de l’emploi sans créer un choc brutal.

Emmanuel Macron annonce un investissement de 109 milliards d’euros dans l’IA.



À ce rythme-là, il vise peut-être les 4 000 milliards de dette avant son départ… Qui sait ?



pic.twitter.com/7fpPjdKImv February 9, 2025

Un financement partagé entre fonds publics et privés

Sous prétexte que l’État investit autant, certains pensent que les Français vont payer seuls la facture. Pourtant, en plus des fonds publics, de nombreux acteurs privés sont impliqués !

Comme Brookfield, par exemple, un fonds canadien qui investira 20 milliards d’euros en France d’ici 2030. De plus, 15 milliards seront consacrés à la construction de data centers, indispensables pour le stockage et le traitement des données. Quant à Cambrai, dans le Nord, il accueillera un nouveau centre de données ultra-performant.

De même, les entreprises françaises participent activement. De son côté, Iliad prévoit d’investir 3 milliards d’euros. Thales et Mistral AI développent également leurs propres projets.

En plus, la startup Mistral AI va implanter un centre de données en Essonne pour soutenir le développement de l’intelligence artificielle en France.

Mais ce n’est pas tout : entre 30 et 50 milliards d’euros proviennent d’un accord avec les Émirats arabes unis. Dans cette optique, la France va ériger un gigantesque data center, dont la capacité rivalisera avec celle d’un réacteur nucléaire.

Et vous, que pensez-vous de cet investissement colossal ? Faut-il investir autant dans l’IA ou privilégier d’autres domaines ? N’hésitez pas à donner votre opinion en commentaire !

