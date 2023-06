Relais Colis s’appuie sur l’analytique pour optimiser ses processus et sa productivité

L’usage de l’analytique a commencé chez Relais Colis par l’optimisation des opérations, avant de se diffuser dans toutes les directions de l’entreprise. Un succès qui sera bientôt étendu à l’ensemble de l’entité Walden Express International dont fait maintenant partie Relais Colis.

Relais Colis est un pionnier de la livraison, avec plus de 50 ans d’expérience et 43 millions de colis distribués par an au travers d’un réseau de 7500 relais à date qui couvre 92% de la population à moins de 10 mn, moins de 5 mn en ville et accélère son développement pour atteindre 9000 points cette année, et 10 000 points en 2024.

Au début des années 2010, Relais Colis s’ouvre aux autres acteurs de la vente à distance, avec une offre de livraison de relais à relais, qui sera adoptée par nombre de grands e-commerçants. En 2022, la société rejoint le groupe français Walden, un spécialiste européen de la distribution des produits de santé, regroupant plus de 6000 collaborateurs, répartis dans 16 pays.

Le pôle Walden Express International nouvellement créé adresse aujourd’hui les marchés B2B via Ciblex et B2C/C2C via Relais Colis.

La data, le copilote des activités de Relais Colis

En 2018, Relais Colis a choisi de se doter d’une plateforme de business intelligence, afin d’optimiser ses flux et d’améliorer sa qualité de service. Un outil clé qui a notamment permis à l’entreprise d’amortir le choc du premier confinement, qui s’était traduit par la fermeture subite de nombreux relais.

« Dans cette première phase du développement de notre plateforme analytique, nous nous sommes concentrés sur l’optimisation des opérations de livraison, en faisant en sorte que les utilisateurs apprennent à piloter les activités de Relais Colis par la data », explique Yann Radenac, directeur de la data de Relais Colis.

Le grand chantier qui attend maintenant la direction data consiste à reproduire ce modèle sur l’entité Ciblex, dédiée aux livraisons B2B. « Nous avons fait en sorte que les SI des deux entités soient en mesure de communiquer et nous nous attachons à répliquer sur Ciblex ce que nous avons réalisé sur le terrain de l’analytique chez Relais Colis. Habituer les gens à s’appuyer sur la data pour piloter leurs activités demandera toutefois un certain temps d’adaptation. »

De son côté, Relais Colis est passé à la vitesse supérieure sur le terrain de la BI. « Après s’être imposée dans la gestion de nos opérations, l’analytique est maintenant étendue à tous les services de l’entreprise : commerce, marketing… Ceci se traduit par de nouveaux cas d’usage qu’il nous faut apprendre à maîtriser. Par exemple de l’analyse textuelle. Nous croulons sous les demandes ! »

La direction s’appuie elle aussi de plus en plus sur l’analytique pour éclairer ses décisions. « Nous sommes rapidement passés de 5000 points relais à plus de 7500 et nous devrions bientôt passer le cap des 8000. Comment bien les positionner ? Quels relais seront en mesure de nous amener le plus de flux additionnels ? L’analytique nous aide à répondre à ces questions. »

Un gage de sérieux pour les clients de Relais Colis

Depuis un peu plus d’un an, l’analytique a pris un nouvel essor au sein de Relais Colis. La data optimise les opérations, facilite la prise de décision, mais vient également en appui des équipes commerciales, notamment celles travaillant avec les grands donneurs d’ordres.

« Nous travaillons au quotidien avec d’importants e-commerçants qui disposent tous de solides outils data », poursuit Yann Radenac. « Ces grands groupes ont besoin de sentir que les prestataires auxquels ils font appel sont performants. En maîtrisant la donnée, nous rassurons nos clients sur le fait que notre manière d’opérer est tout sauf le fruit du hasard. Nous savons précisément ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. »

Un gage de sérieux qui passe aussi par la création d’une direction data en 2021, rattachée à la DSI. « Le rôle premier de la DSI est de mettre en place et d’administrer au quotidien les solutions qui permettront de gérer l’information de l’entreprise », résume Christophe Pantalacci, CIO de Relais Colis. « Nous tirons du SI des données qui vont aider au pilotage de l’activité et à la mesure de la performance. Dans ce contexte, il est logique que la direction data dépende de la DSI. Cela permet de garantir l’unicité et la cohérence des données, ainsi que l’indépendance des mesures. »

Une maturité grandissante

Dans la première phase de développement, SAS Visual Analytics a participé à l’optimisation des flux logistiques de Relais Colis. Les travaux d’extraction et d’analyse de données ont été grandement facilités, permettant ainsi aux managers (mais aussi aux opérateurs) de gagner un temps précieux.

Les analyses sont par ailleurs rafraîchies plus fréquemment – pour certaines plusieurs fois par jour – ce qui permet un suivi opérationnel plus fin, avec la capacité à déclencher des plans d’action dès la remontée d’une alerte. Aujourd’hui 186 collaborateurs de l’entreprise sont des usagers de la plateforme analytique SAS.

Relais Colis est en cours de migration vers SAS Viya 4, la plateforme cloud de nouvelle génération qui sera capable d’accompagner plus efficacement l’entreprise sur ses nouveaux besoins : le no-code, les analyses prédictives, voire prescriptives, le traitement de données non structurées, l’utilisation de l’intelligence artificielle…

« Nous avançons avec beaucoup d’humilité dans notre maîtrise de la data. Nous évaluons les bénéfices apportés par notre plateforme SAS Viya sur chaque nouveau cas d’usage, afin de proposer des solutions concrètes, maîtrisées et proposant de réels avantages pour l’entreprise et ses clients, » conclut Christophe Pantalacci.