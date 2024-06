AMD victime d’une fuite ! Données TRÈS sensibles sur le Dark Web

Sur le site AMD.com ce mois-ci, une cyberattaque est passée inaperçue. Cependant, ses conséquences sont plutôt graves puisque des données de l'entreprise ont fuitées. Des informations confidentielles sur AMD sont donc sur le Dark Web ?

C'est une catastrophe. Il va donc falloir que AMD fasse des recherches sur cette attaque. Les informations qui ont fuitées concernent des produits futurs de la marque et bien d'autres choses. Voici de quoi il retourne.

Un méfait d'IntelBroker

Dans un communiqué obtenu par Bleeping Computer, le fabricant de cartes graphiques et de processeurs AMD est dans la panade. Une brèche a été creusée dans leur système et des données secrètes ont été dérobées. C'est une œuvre d'un dénommé IntelBroker.

Les données volées sont nombreuses. Il s'agit de bases de données d'employés et de bases de données client, sans compter le fait que des informations concernant les futurs produits de la marque ont fuitées. Selon l'entreprise, qui est elle-même au fait des événements, une organisation cybercriminelle prétend être en possession de données AMD volées.

Une affaire impliquant les forces de l'ordre

Normalement, après un vol de données, les hackers demandent une rançon. Mais là, l'entreprise n'a pas encore été contactée par les malfaiteurs. Il est donc difficile de savoir si les données d'AMD sont réellement déjà sur le Dark Web ou non.

Afin que la situation évolue, la police a été prise à partie. En effet, une collaboration étroite avec les forces de l'ordre et un partenaire d'hébergement tiers pourraient faire la différence. Mais visiblement, les hackers n'ont pas fourni d'échantillon de données à la société pour montrer le sérieux de leur menace.

Le vol d'AMD et la revente des données sur le Dark Web, tout sauf un coup d'essai

Aux États-Unis notamment, IntelBroker est connu. Il a déjà volé les données de l'assureur DC Health Link. Cette histoire a été l'un des plus grands scandales dans le pays. Les médias en ont parlé longtemps et cela a été retentissant. En effet, c'était les données personnelles de certains députés et employés de la Chambre des représentants.

Plus récemment, la plateforme d'experts Europol (EPE) a aussi été la victime du hacker professionnel. Tout comme la revente de données d'AMD sur le Dark Web, c'est très grave. Ce portail web est utilisé par les agences de police criminelle des pays de l'Union Européenne. Ils y partagent leurs renseignements. De ce fait, des informations sensibles se sont alors retrouvées entre les mains des hackers.

AMD, une passoire de données pour le Dark Web ?

Ce n'est pas la première fois que AMD est victime de ce genre d'attaque. En juin 2022, le groupe RansomHouse s'est fait voler 450 Go de données. Cela a été notifié par des articles sur le Web. Mais le fin mot de cette histoire n'a jamais été connu. On se demande actuellement si le système de sécurité d'AMD est une passoire pour les ravisseurs de données.

Malgré cela, ce n'est pas cela qui va stopper l'entreprise dans la vente des cartes graphiques. Au contraire, elle profite du boom de l'IA. Au Computex, elle a promu ses processeurs Zen 5 Ryzen 9000 qui seront bientôt sur le marché.

