Elon Musk veut racheter ChatGPT pour 100 milliards, OpenAI répond violemment

Elon Musk ne manque jamais une occasion de secouer la tech. Cette fois, il a tenté de racheter OpenAI pour la modique somme de 97,4 milliards de dollars.

Sam Altman, patron de l’entreprise, n’a pas tardé à lui renvoyer la balle… avec une touche de sarcasme.

À Elon Musk : « OpenAI n’était pas à vendre »

Lundi soir, le 10 février, un groupe d’investisseurs mené par Elon Musk a proposé près de 100 milliards de dollars pour mettre la main sur OpenAI. En réponse à cette offre colossale, Altman a ironisé sur X (anciennement Twitter) : « Non merci, mais nous pouvons acheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous le souhaitez. »

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Il a ensuite enfoncé le clou lors du AI Action Summit à Paris, déclarant à Sky News qu’OpenAI serait « ravi d’acheter Twitter », une pique directe envers son rival de longue date.

Dans une interview accordée à Axios, Altman a minimisé cette tentative de rachat, rappelant qu’Elon essaie depuis longtemps, sous différentes formes, de prendre le contrôle d’OpenAI.

« Il y a eu des versions d’Elon essayant d’une manière ou d’une autre de prendre le contrôle d’OpenAI depuis longtemps, alors, d’accord, voici l’épisode de cette semaine.

Altman a ajouté que l’entreprise et sa mission ne sont pas à vendre. Il a même souligné qu’un concurrent incapable de s’imposer sur le marché ne devrait pas chercher à s’approprier OpenAI en contournant sa vision initiale.

« OpenAI n’est pas à vendre. La mission d’OpenAI n’est pas à vendre, sans parler du fait qu’un concurrent qui n’est pas en mesure de nous battre sur le marché et qui, au lieu de cela, essaie de dire « je vais acheter ceci » sans tenir compte de la mission d’OpenAI, pourrait bien se retrouver sur cette voie. »

Co-fondateurs d’OpenAI en 2015, ils se sont brouillés après le départ de Musk du conseil d’administration en 2018. Depuis, les tensions n’ont cessé de croître, notamment avec la plainte déposée par Musk en 2023 contre OpenAI.

Il accuse l’entreprise d’avoir trahi sa vocation initiale de laboratoire de recherche à but non lucratif au service du bien commun.

Musk, qui possède désormais sa propre start-up d’IA, xAI, souhaite ramener OpenAI à son statut originel. C’est ce que son avocat a insinué en tout cas.

Cependant Altman, lui, voit les choses autrement. Selon lui, le milliardaire patron de Tesla et de SpaceX restructurerait OpenAI pour en faire une entité totalement lucrative.

Concernant l’avenir de la société, Altman reste confiant : « Le conseil d’administration décidera quoi faire. L’association à but non lucratif restera une organisation très forte. Sa mission est essentielle, et nous nous efforçons de la préserver. »

Bref, OpenAI est aujourd’hui un acteur clé de la révolution de l’IA. Avec le lancement de ChatGPT fin 2022, elle a démocratisé l’IA générative et transformé en profondeur le paysage technologique. Une influence qui, manifestement, suscite bien des convoitises.

Personnellement, tout ce qui est clash entre Elon Musk et Sam Altman ne m’étonne plus. Et vous ?

Partagez votre perception dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.