Énorme leak des lunettes IA Meta avec écran : le choc de la rentrée ?

Meta voulait garder la surprise pour son événement Connect 2025, mais internet a encore eu raison de ses secrets. Une vidéo non répertoriée, rapidement effacée de YouTube, a révélé ses nouvelles lunettes IA.

Ce ne sont pas n’importe quelles lunettes. Elles intègrent un écran dans le verre droit. Les modèles HUD donc. Et elles fonctionnent aussi avec un bracelet très spécial, capable de comprendre vos mouvements de main.

Que révèle la vidéo ?

La vidéo supprimée montrait clairement un affichage baptisé « Display ». Le concept rappelle, comme dit tout haut, un mini HUD, projeté directement devant l’œil. Il est néanmoins limité à certaines fonctions pratiques.

On y voit l’utilisateur poser une question à Meta AI, afficher une carte de navigation, traduire un panneau étranger ou même rédiger une réponse à un message en bougeant simplement sa main. Cette interaction se fait grâce au bracelet sEMG. Une technologie qui, pour info, interprète les signaux électriques des muscles de la main.

Selon CNBC, Meta travaille depuis plusieurs années sur ce bracelet censé transformer le moindre mouvement en commande numérique. Dans la vidéo, l’utilisateur fait défiler des lettres invisibles sur une table pour composer sa réponse. Pas besoin d’écran tactile ni de clavier, vos doigts deviennent vos outils de contrôle.

Bref, la question du design attire aussi l’œil. Oui, car il s’agit d’une collaboration avec EssilorLuxottica, propriétaire de Ray-Ban et Oakley. L’an dernier pourtant, les rumeurs disaient que le groupe refusait de collaborer avec Meta sur ce projet.

Mais il faut croire que ce n’est pas d’actualité car récemment, Meta a investi 3 milliards d’euros dans ce groupe. Résultat, ces lunettes portent désormais la griffe Ray-Ban, une marque mondialement connue, et seront vendues dans les nombreux magasins du groupe.

D’autres lunettes IA Meta confirmées

La fuite ne concernait pas uniquement les Ray-Ban Display, mais aussi d’autres modèles connectés. Parmi eux, les Oakley « Sphaera », reconnaissables à leur design enveloppant et à une caméra discrète centrée sur le nez. Un look plus sportif.

On retrouve également les Oakley HSTN, déjà commercialisées. Preuve que Meta et EssilorLuxottica testent plusieurs styles pour plaire à différents publics.

Côté tarif, Bloomberg a déjà avancé un prix de départ de 800 dollars pour les Ray-Ban Display. Un coût élevé, certes, mais pas délirant face aux technologies embarquées et au prestige de la marque.

À titre de comparaison, les Ray-Ban Meta classiques pèsent 50 grammes, contre environ 70 grammes pour cette nouvelle version équipée d’écran HUD. Une différence qui pourrait se ressentir sur le nez, mais qui n’arrêtera probablement pas les fans.

Mark Zuckerberg devrait lever le voile officiellement lors de sa keynote Connect prévue ce mercredi à 20 heures (EST). The Verge couvrira l’événement en direct, et UploadVR sera sur place pour décortiquer chaque annonce.

