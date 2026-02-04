Samsung Galaxy Buds 4 et Galaxy 4 Pro : les prix français viennent de leak

Les fuites se suivent, se confirment petit à petit et montrent la stratégie tarifaire de Samsung. À quelques semaines de son grand rendez-vous annuel, la marque laisse entrevoir des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro plus maîtrisés, plus ambitieux sans hausse de prix.

L’événement Unpacked 2026 de Samsung n’est plus qu’à quelques semaines. Et grâce à plusieurs sources bien informées, nous connaissons désormais les prix français des Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro. Et la surprise est plutôt bonne. Malgré un design revu, un positionnement plus mature et plusieurs ajustements techniques, le constructeur coréen n’augmentera pas la facture.

Combien coûte les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro

Selon les informations du leaker billbil-kun, relayées par Dealabs, Samsung aurait déjà fixé les tarifs européens (et donc français) de ses prochains écouteurs true wireless. Les Galaxy Buds 4 seraient lancés à un prix de 179 euros. Tandis que les Galaxy Buds 4 Pro atteindraient 249 euros. Les montants sont strictement identiques à ceux des Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro lors de leur sortie en juillet 2024.

Samsung choisirait ainsi de stabiliser ses prix, mais ils promettent davantage de fonctionnalités et une conception plus aboutie. Et je trouve que cette approche est rassurante pour les consommateurs. Surtout après les déboires rencontrés par la génération précédente.

Galaxy Buds4 series will be priced the same as the previous models



Buds4: $179

Buds4 Pro: $249



The lineup brings improvements in every aspect from comfort to audio, and new features with AI, new case speaker, new gestures and more. pic.twitter.com/sryACJj42B — Anthony (@TheGalox_) January 31, 2026

La présentation officielle est donc attendue le 25 février 2026, lors de l’événement Galaxy Unpacked, qui marquera également le lancement des Galaxy S26. Et pour encourager les précommandes, Samsung France préparerait une offre intéressante. Il s’agit d’un pad de charge à induction 25 W offert pour l’achat des Buds 4 ou Buds 4 Pro. A condition d’opter pour le coloris noir. C’est une économie estimée à une trentaine d’euros.

Un design repensé pour rassurer et séduire

Après le design à tige triangulaire très critiqué des Galaxy Buds 3, Samsung opérerait un retour au pragmatisme. D’après les images publiées par Android Authority, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro adopteraient une tige plate, avec une finition en métal brossé qui renforce l’aspect premium.

La signature visuelle de cette génération repose sur une large grille métallique latérale, visible sur les deux modèles. Le design reste volontairement très proche entre les versions standard et Pro, à une différence près. Les Galaxy Buds 4 Pro conservent des embouts en silicone, contrairement aux Buds 4 classiques qui s’en passent.

Le boîtier change lui aussi de philosophie. Samsung abandonne le format vertical introduit précédemment pour revenir à un boîtier horizontal, rectangulaire, avec des angles arrondis. Les écouteurs s’y rangent à plat.

Et le logo est bien visible à l’avant et le couvercle semble partiellement transparent. Je note aussi la présence d’un port USB-C, d’un bouton physique multifonction et même d’un haut-parleur, utile pour localiser le boîtier.

Buds 4 vs Buds 4 Pro : deux approches, un même objectif

Les images diffusées par Android Headlines ce 3 février montrent aussi la distinction de couleur entre les deux modèles. Les Galaxy Buds 4, présentés en noir, disposent d’un boîtier bicolore vert foncé à l’extérieur et noir à l’intérieur. Les Galaxy Buds 4 Pro, en blanc, miseraient sur un ensemble entièrement blanc, plus sobre.

Côté usage, les Galaxy Buds 4 seraient pensés pour concurrencer directement les AirPods, tandis que les Buds 4 Pro viendraient affronter les AirPods Pro. Avec une meilleure isolation phonique grâce aux embouts en silicone. Plusieurs tailles seraient fournies pour un ajustement optimal.

Samsung is preparing the Galaxy Buds 4 with a refreshed stem-style look, upgraded active noise canceling, and deeper Galaxy AI integration for calls and real time translation.



The earbuds are expected to launch alongside the 2026 Galaxy flagships, targeting clearer voice… pic.twitter.com/r2AmZAlZQX — Jason C. (@_TheJasonC) February 4, 2026

Des rumeurs évoquent aussi des gestes avancés, comme le pincement prolongé pour activer un mode interprète. Ou encore le contrôle de la lecture, du volume et des appels via les tiges, notamment sur la version Pro. L’autonomie reste encore à confirmer, même si des chiffres de 42 mAh pour les Buds 4 et 57 mAh pour les Buds 4 Pro circulent.

Selon ETNews, Samsung chercherait avant tout à regagner la confiance des consommateurs, après les sérieux problèmes de qualité des Galaxy Buds 3. C’est ce qui avait entraîné une suspension des ventes en 2024. Cette nouvelle génération miserait donc sur la fiabilité, la stabilité et une expérience plus maîtrisée.

Rendez-vous le 25 février pour savoir si cette stratégie, à prix constant, suffira à remettre Samsung au sommet de l’audio sans fil.

