Samsung Galaxy Buds 4 Pro : les meilleurs écouteurs Samsung ont leaké

Ny Ando A. 18 novembre 2025 2 minutes de lecture Internet des objets

Samsung semble avoir laissé échapper plus que prévu dans la dernière fuite repérée par Android Authority dans One UI 8.5. Les Galaxy Buds 4 Pro y apparaissent sous un jour inattendu. 

L’animation a dévoilé un design légèrement retouché et des fonctions inédites. Cela dit, rien d’officiel pour l’instant.. Pourtant, l’ensemble dessine une vision assez nette de ce que les prochains écouteurs premium de Samsung pourraient proposer. Les changements semblent subtils, même si certains détails risquent d’animer les discussions 

Ils ont aplati la tige… encore

Le premier détail visible concerne la nouvelle tige. Elle troque son ancien contour angulaire pour une surface bien plus plate. Les habitués des Buds 3 Pro sentiront vite la différence. La pression sur une tige plate offre un toucher plus stable que sur un bord anguleux. 

Cette tige plus sage signe aussi la disparition de la bande LED. Ce trait lumineux donnait une signature visuelle aux précédents modèles. Son absence laisse un design plus discret. 

Ce nouveau format demande bien sûr un boîtier revu. L’animation repérée par Android Authority montre que les écouteurs reposent à plat dans leur étui. Le principe rappelle certains modèles concurrents. Ce placement facilite l’insertion rapide, surtout lorsqu’on tient le boîtier d’une seule main. 

Cette approche plus plate influence donc toute la forme du boîtier. La génération précédente imposait une orientation verticale. Cette nouvelle configuration réduit l’hésitation au moment de ranger les écouteurs. 

Et les fonctions santé alors ? On attend toujours ?

Aucune trace de capteurs orientés bien-être dans les nouvelles animations. Cela paraît logique puisqu’il s’agit d’une approche encore rare dans le domaine des écouteurs. 

Certains concurrents explorent déjà ces pistes, notamment Apple, qui teste le suivi cardiaque et le calcul énergétique. Ce type de fonctions pourrait intéresser un public plus large, surtout si la fiabilité progresse au fil du temps.

Cependant, les Buds 4 Pro semblent plutôt se concentrer sur l’usage quotidien. Les interactions mains libres, le nouveau boîtier et la tige repensée montrent une direction axée sur la simplicité. 

Chaque détail repéré dans les lignes de code renforce l’idée que Samsung affine surtout l’ergonomie. Évidemment, rien n’empêche Samsung de dévoiler une surprise plus tard. 

Pour l’instant, l’ensemble des indices dessine une vision assez claire des ambitions du constructeur, qui semble vouloir rendre l’expérience plus fluide pour tous les usages.

Samsung

