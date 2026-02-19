Meta va lancer une montre dopée à l’IA : la fin du règne de l’Apple Watch ?

Avec sa future montre IA, Meta s’apprête à défier Apple. Il semble que la firme de Mark Zuckerberg mise tout sur une intégration chirurgicale de l’IA pour transformer un gadget en extension du cerveau.

En matière de montre IA, qui ne connaît pas l’Apple Watch ? La montre d’Apple s’est imposée grâce à son design soigné et son expertise santé. Mais Meta ne compte plus la laisser seule sur ce terrain.

Si Apple a bâti son succès sur l’élégance, la firme de Menlo Park préparerait une approche bien plus offensive centrée sur l’IA proactive. Selon les informations relayées par Investing.com, le projet Malibu 2 viserait à devenir le pivot d’un nouvel écosystème intelligent.

Une montre Meta attendue en 2026 avec un assistant IA intégré

Les rumeurs circulaient depuis un moment mais les sources internes confirment l’accélération du calendrier. Meta prévoit en effet de commercialiser sa première montre connectée courant 2026.

Ce n’est pas un coup d’essai puisque le groupe travaillait déjà sur un bracelet en 2021, explique Tom’s Guide. Les restrictions budgétaires avaient alors stoppé net les ambitions matérielles de la marque. Mark Zuckerberg relance la machine avec une vision plus mature et surtout plus centrée sur l’usage.

Selon les fuites, la montre IA de Meta probablement baptisée Malibu 2 proposerait des outils de suivi de la santé classiques. Comme pour les Apple Watch. Elle se distinguerait pourtant par son assistant IA intégré capable de fonctionner de manière proactive.

On ignore encore si les fameuses caméras du premier prototype seraient conservées dans cette nouvelle version. L’enjeu reste colossal pour l’entreprise qui cherche à diversifier ses revenus matériels.

Une compatibilité totale pour séduire les indécis

La force de frappe de ce nouvel accessoire résiderait dans son ouverture logicielle inédite. Contrairement à l’Apple Watch, Meta vise une interopérabilité maximale entre les systèmes pour sa future montre IA.

Cela signifie que vous pourrez utiliser cette montre IA de Meta aussi bien avec un iPhone qu’avec un smartphone sous Android. Cette stratégie brise évidemment les barrières habituelles des écosystèmes fermés.

Les utilisateurs changent souvent de téléphone mais hésitent à racheter une montre coûteuse. Meta apporterait une réponse concrète à ce problème de fidélité forcée. Le géant technologique espère ainsi capter une audience lassée par les limitations de Google ou Samsung.

La liberté d’usage devient un argument de vente majeur pour ce futur gadget high-tech. Les fonctionnalités de santé resteront précises pour concurrencer les modèles de chez Garmin ou Oura.

Le véritable génie de cette montre se trouve dans sa capacité à communiquer avec vos autres appareils. Meta domine déjà le segment des lunettes de réalité augmentée avec ses modèles Ray-Ban. La Malibu 2 servirait donc de centre de contrôle gestuel pour vos verres intelligents.

Les capteurs de mouvement du poignet débloqueraient des interactions impossibles auparavant. On pourrait même envisager la vente de packs regroupant les deux produits complémentaires.

En plus, l’IA analyserait vos habitudes pour anticiper vos besoins quotidiens. Cette synergie entre les équipements crée une expérience utilisateur fluide et immersive.

Mark Zuckerberg veut d’ailleurs rendre la technologie invisible mais toujours présente. Le succès dépendra de la capacité du groupe à rassurer sur la gestion des données personnelles.

Un défi de taille face au géant Apple

Le marché des objets portés ne fait aucun cadeau aux nouveaux arrivants. Apple occupe une place de leader incontesté grâce à une intégration matérielle parfaite. Et la marque ne compte pas s’arrêter là où il est. Des rapports de Macworld indiquent que l’Apple Watch Series 12 intégrera des fonctions d’intelligence artificielle on-device encore jamais vues.

Meta doit ainsi prouver que son matériel égale la finition exemplaire des produits de Cupertino. Le souvenir cuisant de l’échec du Fire Phone plane encore sur les équipes de développement.

Mark Zuckerberg joue gros avec ce lancement prévu pour cette année. La concurrence s’intensifie avec l’arrivée prochaine d’une bague connectée chez certains rivaux. Malibu 2 doit donc proposer une valeur ajoutée immédiate et percutante.

L’intégration de l’IA Meta pourrait représenter le meilleur atout pour bousculer les habitudes de consommation. Mais cela suffira-t-il à convaincre le grand public ? Difficile à trancher pour l’instant. Le secteur guette désormais les premières images officielles de cette montre intelligente. Une chose paraît sûre : la guerre pour votre poignet ne fait que commencer.

