Apple Watch 11 : on achète ou pas ? Résumé des grosses nouveautés

La Series 11 ne devrait pas révolutionner le design, mais elle promet des améliorations notables en matière d’affichage, de performances et surtout de santé. Les alertes d’hypertension pourraient en faire la montre connectée la plus utile jamais lancée par Apple.

L’Apple Watch Series 11 devrait être présentée lors de l’événement du 9 septembre. Si l’arrivée de nouvelles versions Ultra ou SE reste incertaine, Apple a toujours renouvelé son modèle phare chaque année depuis plus de dix ans. La question est donc de savoir si la Series 11 apportera des nouveautés suffisamment marquantes par rapport à la Series 10.

Tout indique que la Series 11 conservera exactement un design affiné comme la Series 10.

On pense que cette nouvelle série embarquera un boîtier plus fin, des dimensions légèrement accrues pour accueillir un écran plus grand et un poids allégé..

Une rumeur isolée évoque même l’intégration d’une caméra dans l’écran, mais sa crédibilité reste faible.

Les tailles devraient rester inchangées (42 et 46 mm), mais la luminosité de l’écran pourrait être revue à la hausse.

La Series 10 atteint déjà 2 000 nits, mais face à la concurrence qui affiche 3 000 nits, Apple devrait logiquement s’aligner, ce qui place la Series 11 au niveau de l’Apple Watch Ultra 2. L’hypothèse d’un écran Micro-LED semble en revanche improbable.

Apple mise beaucoup sur les fonctionnalités sportives et de coaching personnalisé. Workout Buddy, déjà présent sur la Series 10, propose des programmes adaptés aux capacités de chaque utilisateur.

La Series 11 devrait intégrer une version plus complète, sans nécessairement réserver d’exclusivité à ce modèle.

Côté bien-être, les rumeurs sont plus ambitieuses : la Series 11 pourrait inaugurer la détection de l’hypertension artérielle. Vous devez savoir que c’est une première sur une montre connectée grand public.

Cette fonctionnalité alerterait en cas de signes précoces d’hypertension et inciterait à consulter un médecin.

Côté Intelligence artificielle, la Series 11 devrait profiter d’une puissance de traitement accrue qui vise à faciliter l’exécution des nouveautés liées à Apple Intelligence introduites avec watchOS 26.

Et si vous êtes impatients de découvrir le prix de ce nouveau gadget, on s’attend à un tarif de départ de 399 $ pour le modèle de base non LTE, comme la Series 10 vu qu’Apple a tendance à maintenir ses prix d’une année sur l’autre.

Toutefois, dans un contexte économique incertain, une augmentation reste possible, à l’image de Samsung qui a relevé le prix de sa Galaxy Watch 8.

Alors, pensez-vous qu’il est temps de changer ? Partagez votre avis dans les commentaires !

