La prochaine Apple Watch pourra vous sauver la vie : voici comment

Apple prépare un grand coup avec sa prochaine Apple Watch Ultra. Alors que la version actuelle charme les fans avec sa nouvelle couleur noire — digne du style de Batman —, l’édition de 2025 promet une révolution : la connectivité satellite.

Imaginez être en pleine nature, hors de portée des réseaux cellulaires ou Wi-Fi, mais toujours connecté pour envoyer des SOS ou des messages hyper urgents… Sans l’ombre d’un doute : cette fonctionnalité va redéfinir ce que l’on attend d’une montre connectée.

Actuellement, l’Apple Watch Ultra est disponible en un seul modèle combinant Wi-Fi et connectivité cellulaire. L’ajout du satellite renforcerait encore son statut de montre « Pro », parfaitement en phase avec son prix et son positionnement comme leader du marché.

Apple Watch Ultra 3 : votre bouée de secours directement au poignet

L’idée d’intégrer la connectivité satellite dans l’Apple Watch Ultra semble évidente. Conçue pour les aventuriers, cette montre est déjà un compagnon de choix grâce à sa robustesse et son autonomie impressionnante.

Avec cette fonctionnalité, fini le stress des zones blanches. Imaginez-vous lors d’une randonnée de plusieurs jours sans réseau, mais pouvoir envoyer un message ou alerter les secours depuis votre poignet. pratique, non ?

Cela dit, ce n’est pas une première pour Apple. L’iPhone propose déjà un service similaire depuis le modèle 14, permettant de contacter les urgences ou des services comme AAA via satellite.

Intégrer cette fonctionnalité à l’Apple Watch, un appareil encore plus portatif et souvent présent sur soi en revanche, va littéralement sauver des vies.

D’après Bloomberg, cette fonctionnalité ferait de l’Apple Watch Ultra la première montre connectée grand public à offrir ce type de connectivité. Plus besoin d’un appareil satellite autonome, comme ceux proposés par Garmin, cette accessoire fera parfaitement l’affaire.

Côté technique, la connectivité satellite des iPhones repose sur un partenariat avec Globalstar Inc. Apple a, d’ailleurs, investi près de 1,5 milliard de dollars en 2023 pour développer cette infrastructure.

Je présume que ces mêmes satellites sont ceux utilisés pour l’Apple Watch Ultra.

Une technologie encore plus évoluée en vue

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la connectivité par satellite ne serait pas la seule nouveauté de l’Apple Watch Ultra 3. Depuis quelque temps, la rumeur court qu’une fonctionnalité permettant de mesurer la pression artérielle va aussi voir le jour dès 2025.

Ce dispositif serait conçu pour détecter une tension artérielle élevée, un peu comme la montre identifie déjà les signes d’apnée du sommeil. Si cette innovation s’ajoute à la connectivité par satellite prévue bientôt, cela encourage un nombre encore plus important d’utilisateurs à adopter ces nouvelles générations.

Et vous savez quoi ? La marque a déjà renforcé ses outils de santé, notamment avec la détection de l’apnée du sommeil. Les utilisateurs n’avaient même pas besoin d’acheter une version plus récente d’Apple Watch.

Ces avancées laissent présager l’intégration d’une des fonctionnalités les plus utiles de l’iPhone directement au poignet, une évolution prometteuse et excitante. Et qui sait, la prochaine étape, ce sera peut-être une montre qui prédit le temps qu’il vous reste avant d’être à court de Wi-Fi…

D’ailleurs, il n’y a pas que ces fonctionnalités qui ont été améliorées. Apple s’est aussi concentrée sur des ajustements subtils : un design plus fin pour l’Apple Watch Series 10, un écran élargi et une version noire de l’Ultra 2.

Esthétique, praticité, fonctionnalité inédite, tout est réuni pour faire de la future montre d’Apple un accessoire incontournable. Vous êtes d’accord avec moi ?

Faites-nous part de votre avis dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.