Razer dévoile une souris verticale avec accès ultra rapide à ChatGPT

À tous ceux qui jonglent entre travail et gaming sur le même ordinateur, ce qui suit est pour vous. Razer a lancé une souris verticale : la Pro Click V2 Vertical Edition.

Il s’agit d’un modèle résolument tourné vers l’ergonomie. Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas une souris qui vise les acharnés du gaming. Razer étant connu pour ses souris survitaminées dédiées aux gamers.

Non, cette nouvelle venue est pensée pour le travail de bureau. Et devinez quoi ! Puisque le monde tourne actuellement autour de l’IA, la nouvelle, elle offre la possibilité d’assigner des raccourcis pratiques. Lancer Copilot ou ChatGPT, par exemple.

Allons en savoir plus sur cette souris verticale

En général, la Pro Click V2 Vertical Edition ressemble beaucoup à la Logitech MX Vertical, mais avec quelques différences notables.

La surface qui accueille les boutons principaux et la molette est, par exemple, fortement relevée. Grâce à cela, le poignet de l’utilisateur aura une position beaucoup plus naturelle qu’avec une souris classique.

Dit comme ça, cela peut sembler anodin. Mais en réalité, la réduction de la torsion du poignet est évidente. Et la fatigue musculaire s’en trouve grandement diminuée, même après de longues heures devant l’écran.

L’angle d’inclinaison, lui, est plus accentué chez Razer – 71,7° contre 57° pour Logitech. Ce qui place aussi le pouce bien plus haut.

Autre chose, la souris est équipée de fonctionnalités taillées pour le travail intelligent. Parmi elles, on retrouve huit boutons programmables, deux de plus que sa concurrente directe.

Il y a aussi la compatibilité avec l’écosystème lumineux Razer Chroma, ainsi que l’AI Prompt Master. Ce dernier est le raccourci pour accéder en un éclair à ChatGPT ou Microsoft Copilot.

Pro Click V2 Vertical Edition fonctionne sur batterie et annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à six mois entre deux charges. Similaire à ce que propose Logitech.

La souris existe aussi en version classique

En effet, cette nouvelle souris de Razer existe aussi en version standard, baptisée Pro Click V2.

Ce modèle adopte un angle d’inclinaison de 30 degrés. Sous ses airs de souris traditionnelle, elle cache une architecture ergonomique soignée, incluant des grips latéraux caoutchoutés

S’ajoute à cela un repose-pouce étendu et une molette inclinable pour faciliter le défilement horizontal.

Les deux version ont le même design en noir. Et bien entendu, la souris verticale de Razer honore la tradition. L’incontournable éclairage personnalisable via le logiciel Chroma RGB est de la partie.

Ce dernier est capable de diffuser jusqu’à 16,8 millions de couleurs. D’ailleurs, il éclaire fièrement sa base grâce à 18 zones RGB distinctes avec des effets lumineux compatibles avec plus de 300 jeux.

Le raccourci énuméré ci-dessus est également proposé sur Pro Click V2.

Côté connectivité, les deux modèles brillent par leur polyvalence. Ils permettent de se connecter à cinq appareils différents et de passer de l’un à l’autre en toute fluidité. Et ce, grâce à la technologie Hyperspeed Wireless qui assure une connexion sans fil rapide et à faible latence.

Toutes deux embarquent des capteurs Focus Pro 30K DPI pour une précision extrême, ainsi que des switchs mécaniques capables d’encaisser plus de 60 millions de clics.

La Pro Click V2 est commercialisée à 99,99 dollars tandis que la Vertical Edition est à 119,99 dollars.

Alors, dites-nous ! Laquelle des deux préférez-vous ?

