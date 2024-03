Le Cloud Gaming Xbox enfin compatible souris / clavier : comment configurer ?

Microsoft permet désormais aux amateurs de Xbox de jouer avec un clavier et une souris via son service de cloud gaming. Pour l'instant, cette nouveauté est accessible uniquement aux Insiders.

Depuis son lancement en octobre 2019, le Xbox Cloud Gaming (initialement Projet Xcloud) a toujours eu pour mission de rendre les jeux du Game Pass largement accessibles. Ces jeux, disponibles sur abonnement, ne requièrent aucune installation et sont jouables en ligne grâce à des serveurs émulant les performances des Xbox Series S et X.

Auparavant limité aux manettes, le service élargit son horizon en intégrant le clavier et la souris comme options de contrôle. Cette nouveauté s'adresse aux abonnés PC du Game Pass et aux utilisateurs des navigateurs Edge et Chrome. Elle représente donc une avancée significative pour l'accessibilité du cloud gaming.

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent se rendre sur Xbox.com/play, accéder à leur profil et activer les options en avant-première. Cela débloquera une gamme de jeux déjà compatibles avec le clavier et la souris, dont :

Fortnite

Ark: Survval Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Microsoft assure que cette liste s'enrichira progressivement, ce qui promet aux joueurs une expérience toujours plus diversifiée.

Notons aussi qu'au lancement d'un jeu, les commandes peuvent initialement afficher les icônes d'une manette. Par ailleurs, elles se transformeront pour refléter le clavier et la souris dès la première interaction.

Personnalisez votre manière de jouer en ligne

« Cette nouvelle option de contrôle s'ajoute aux manettes Xbox traditionnelles et à l'utilisation des écrans tactiles pour divers jeux. » Grâce à cette avancée, les joueurs peuvent désormais choisir le mode de contrôle qui leur convient le mieux, qu'il s'agisse du tactile, de la manette, ou du nouveau duo clavier-souris.

Cette flexibilité enrichit considérablement l'expérience de jeu en ligne en permettant une immersion et une réactivité sans précédent. Les joueurs sont encouragés à explorer cet univers élargi. Ceci pourrait révolutionner la façon dont les jeux sont joués et appréciés sur Cloud Gaming Xbox.

