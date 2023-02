Xbox Game Pass : le guide complet du service Cloud Gaming de Microsoft

Xbox Game Pass est un service par abonnement proposé par Microsoft, permettant d’accéder à un catalogue de jeux constamment mis à jour en installation locale ou en Cloud Gaming. À travers ce dossier complet, découvrez tout ce que vous devez savoir : fonctionnement, avantages, prérequis, prix…

Le monde du jeu vidéo est en train de changer. Il est possible que la génération actuelle de consoles soit la dernière, et que la PS5 et la Xbox Series X marquent la fin d’une ère.

À l’avenir, le Cloud Gaming pourrait redéfinir les codes et devenir le principal mode de consommation vidéoludique. Même s’ils sont encore imparfaits, plusieurs services existants ont déjà initié cette révolution. Parmi ces plateformes : le Xbox Game Pass.

Qu’est-ce que Xbox Game Pass ?

Lancé par Microsoft en 2017 sur Xbox One et 2019 sur PC, Xbox Game Pass est un service par abonnement. Il ouvre l’accès à un catalogue de plus de 250 jeux en constante expansion, à la manière d’un Netflix du jeu vidéo.

Il suffit de s’acquitter d’un paiement mensuel pour pouvoir jouer à tous les jeux en illimité, jusqu’à la résiliation de l’abonnement. Toutefois, Microsoft renouvelle régulièrement le catalogue en ajoutant et en supprimant des jeux.

Le Xbox Game Pass est disponible sur console Xbox One et Xbox Series X/S et sur PC Windows. De plus, la formule Ultimate permet d’accéder au service sur console et PC, télévision connectée Samsung, mais aussi sur smartphone et tablette Android ou iOS en Cloud Gaming !

Toutes les différentes formules incluent l’accès au catalogue de jeux pour PC/Xbox, les jeux Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie, une remise de 20% sur l’achat d’un jeu du catalogue Game Pass, et une réduction de 10% pour l’achat de DLC et d’extensions.

Qu’est-ce que Xbox Game Pass Ultimate ?

Xbox Game Pass Ultimate est la version la plus chère du service de Microsoft, mais aussi la plus complète. Comme expliqué précédemment, elle permet d’accéder à l’ensemble du catalogue de jeux sur console et PC, mais aussi sur smartphone ou tablette Android ou iOS en Cloud Gaming.

Le forfait Xbox Game Pass Ultimate comporte plusieurs autres avantages. Il inclut l’abonnement Xbox Live Gold pour le jeu multijoueur, des objets virtuels gratuits pour les jeux, et occasionnellement l’accès anticipé aux nouveaux jeux.

Si vous êtes déjà abonné à Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass, vous pouvez recevoir un remboursement en vous abonnant à Xbox Game Pass Ultimate. Un mois d’abonnement Gold ou Game Pass équivaut à 20 jours d’abonnement Ultimate, mais notons que le taux d’échange est fluctuant.

Qu’est-ce que Xbox Cloud Gaming ?

Anciennement appelé Project xCloud, Xbox Cloud Gaming est le service de cloud gaming de Microsoft. Il est uniquement disponible avec le Xbox Game Pass Ultimate, et constitue l’un des principaux avantages par rapport à l’offre de base.

Ce service est encore en version beta, mais fonctionne correctement. Il permet d’accéder aux jeux du catalogue Game Pass en streaming via le cloud, sur mobile, PC ou télévision connectée Samsung.

Pour rappel, le Cloud Gaming est l’équivalent du streaming pour le jeu vidéo. Plutôt que d’installer le jeu sur le disque dur, l’idée est de l’exécuter sur les serveurs de Microsoft et d’y accéder via internet.

Ceci permet non seulement un accès instantané sans téléchargement ni installation, mais aussi de jouer sans solliciter les ressources de la machine locale comme le processeur et la carte graphique puisque le jeu tourne sur un serveur dans un Data Center de Microsoft.

Les images sont retransmises en direct sur l’écran, et les commandes entrées par le joueur sont transférées vers le serveur en temps réel. C’est ce qui permet de jouer aux jeux les plus récents même sur mobile, à condition d’avoir une connexion internet suffisamment rapide.

Ceci permet de jouer aux derniers jeux AAA en qualité maximale depuis un simple téléphone ou un PC sans carte graphique ! En utilisant un accessoire comme le Razer Kishi, vous pourrez transformer votre smartphone en véritable console portable digne d’une Nintendo Switch.

Alors en pratique, que vaut ce cloud gaming ? Pour l’heure, la technologie n’est pas aussi convaincante que Nvidia GeForce Now ou feu Google Stadia. Notons que la définition est actuellement limitée à 720p sur mobile et 1080p sur PC.

Toutefois, le hardware est progressivement mis à jour dans les data centers de Microsoft. Lorsque les jeux tourneront sur des Xbox Series X, ce cloud gaming devrait surpasser la concurrence en termes de puissance brute. Le vaste catalogue de jeux est également un avantage.

Quoi qu’il en soit, le streaming de jeux vidéo reste compliqué à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il est indispensable de disposer d’une connexion internet rapide et stable, sans quoi la latence ruine totalement l’expérience.

Officiellement, selon Microsoft, un débit de 10 mégabits par seconde est suffisant pour le Xbox Cloud Gaming. La firme précise que certains appareils requièrent 20Mbps pour une qualité maximale, et recommande une connexion WiFi 5GHz.

Selon nos propres tests, une connexion 10Mbps est totalement insuffisante pour jouer sur PC. Nous vous conseillons de vous connecter à la fibre optique, ou de vous abonner à Starlink si la fibre n’est pas encore disponible chez vous.

Quels sont les jeux du Xbox Game Pass ?

Le catalogue Xbox Game Pass regroupe plusieurs centaines de jeux. Il inclut des jeux Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. De nombreux titres sont jouables à la fois sur console et PC.

Parmi les grands classiques de l’époque Xbox 360, on compte Viva Pinata, Fable III et Mirror’s Edge. Des jeux qui ont marqué leur époque, et demeurent très agréables malgré le poids des années.

La sélection de jeux plus récents inclut The Outer Worlds, Halo : The Master Chief Collection et Dirt 5. De leur côté, les fans de jeux PC pourront profiter de Torchlight III, Ori and the Will of the Wisps ou encore Sunset Overdrive.

Les abonnés Ultimate pourront aussi accéder aux jeux Xbox One et PC comme Sea of Thieves ou ARK : Survival Evolved. Parmi les titres les plus populaires de la plateforme, on compte Forza Horizon 5, Rainbow Six Siege, Monster Hunter Rise, Halo Infinite ou encore le remake du légendaire Goldeneye 007 paru sur Nintendo 64 en 1997.

Lorsque Microsoft aura complété l’acquisition d’Activision Blizzard, on peut s’attendre à que les jeux de l’éditeur soient ajoutés au Game Pass. Ceci inclut notamment les jeux de la saga Call of Duty.

Il est important de rappeler que le catalogue de jeux est régulièrement mis à jour, et que votre jeu préféré pourrait être supprimé dans le futur. Veillez donc à consulter la liste complète des jeux avant de vous abonner !

À quelle fréquence de nouveaux jeux sont-ils ajoutés ?

Il n’y a pas de fréquence prédéfinie pour l’ajout de nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass. De son côté, Microsoft se contente de déclarer que des titres sont « ajoutés tout le temps ».

En revanche, les jeux produits par Xbox Game Studio sont disponibles dès leur lancement. Ceci inclut tous les titres des développeurs Mojang, Obsidian, Ninja Theory, Rare et Double Fine.

En vous abonnant à Xbox Game Pass, vous pouvez uniquement jouer aux jeux du catalogue actuel. Dès que des titres sont supprimés, vous devez impérativement les acheter pour continuer votre partie.

C’est le principal point faible du Xbox Game Pass, et sa différence majeure avec le PlayStation Plus dont les jeux restent dans votre bibliothèque pour toujours tant que vous êtes abonné. Toutefois, Microsoft propose des réductions sur l’achat des jeux retirés du Game Pass.

EA Play et Xbox Game Pass

Le célèbre éditeur de jeux vidéo Electronic Arts propose son propre service de jeu vidéo par abonnement intitulé EA Play. Cette plateforme permet d’accéder aux meilleurs jeux de la firme, dont les Sims 4 et Star Wars : Squadrons.

Les abonnés peuvent aussi accéder à certains nouveaux EA en avant-première, et y jouer pendant 10 heures. En cas de décision d’achat du jeu complet, ils profitent aussi d’une remise de 10%.

Il est important de noter que EA Play est inclus avec les forfaits PC et Ultimate du Xbox Game Pass, sans coût supplémentaire. Mieux vaut donc s’abonner directement à Xbox Game Pass pour profiter d’une offre plus large !

Combien coûte le Xbox Game Pass ?

Le modèle tarifaire du Xbox Game Pass repose sur un paiement mensuel, avec possibilité de résilier son abonnement à tout moment. Le prix de l’abonnement varie d’un pays à l’autre.

En France, les abonnements Console et PC sont facturés à 9,99 euros par mois. La formule Ultimate est un peu plus chère, avec un prix élevé à 12,99 euros par mois.

Rappelons que la version Ultimate inclut un abonnement Xbox Live Gold d’une valeur de 6,99 euros par mois, et permet de jouer aussi bien sur Xbox que sur PC. Si vous possédez deux appareils et souhaitez jouer en ligne sur console, il s’agit donc de l’offre plus intéressante.

Si vous souhaitez tester Xbox Game Pass, le premier mois d’abonnement PC ou Ultimate est proposé pour seulement 1€. Vous pouvez donc vérifier si le service correspond à vos attentes, et résilier dans le cas contraire.

Dans quels pays Xbox Game Pass est-il disponible ?

Le Xbox Game Pass est disponible en Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Corée, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Russie, Arabie Saoudite, Singapour, Slovaquie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taiwan, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis.

Certains pays sont soumis à des restrictions. En Russie, il est nécessaire d’acheter l’abonnement auprès d’un revendeur local ou d’une boutique en ligne tierce. Certains pays développés n’ont pas accès au service en raison de limites techniques, d’accords de licence ou de lois locales.

Le Cloud Gaming n’est disponible que dans certains pays, dont la France. Pour cause, cette fonctionnalité est encore en version beta et requiert d’importants prérequis techniques comme la fibre optique.

Comment s’abonner au Xbox Game Pass ?

La manière la plus simple de s’abonner au Xbox Game Pass est de se rendre sur le site web officiel de Microsoft. C’est généralement là que vous trouverez les offres les plus avantageuses, même s’il est possible d’acheter des codes d’abonnement auprès d’autres revendeurs.

Pour jouer sur PC, vous devez télécharger l’application Xbox et posséder la dernière version de Windows 10 ou supérieur. Sur Android ou iOS, l’application mobile Xbox Game Pass permet de parcourir le catalogue de jeux et d’installer les jeux à distance sur Xbox.

En tant qu’abonné Ultimate, vous pourrez aussi lancer les jeux en Cloud Gaming depuis l’appli Android ou iOS. Une connexion WiFi en fibre optique, Starlink ou 5G sera toutefois nécessaire pour une expérience optimale.

Comment résilier l’abonnement Xbox Game Pass

L’abonnement Xbox Game Pass est automatiquement renouvelé tous les mois par défaut. Si vous souhaitez empêcher le renouvellement automatiquement ou résilier entièrement votre abonnement, rien de plus simple.

Rendez-vous sur la page web account.microsoft.com, connectez-vous et sélectionnez « Services et Abonnements > Xbox Game Pass > Gérer > Résilier l’abonnement ».

Depuis cette même page, il est aussi possible de modifier votre abonnement. Vous pouvez notamment changer la méthode de paiement ou payer plusieurs mois d’un coup pour profiter d’une réduction.

Xbox Game Pass vs Ultimate : comment choisir ?

Il peut être difficile de choisir entre Xbox Game Pass et Ultimate. Ces deux options permettent d’accéder à de nombreux eux moyennant un paiement mensuel. Il est ensuite possible de les télécharger sur PC, Xbox ou mobile selon l’abonnement.

Toutefois, le Game Pass de base n’inclut pas l’abonnement Xbox Live Gold indispensable pour jouer en ligne sur Xbox. Si c’est une priorité pour vous, il est donc préférable d’opter pour l’offre Ultimate. En outre, seules les versions PC et Ultimate du Game Pass permettent d’accéder au catalogue EA Play incorporé depuis 2020.

En termes de prix, la version Ultimate est bien évidemment plus chère. L’écart de prix est toutefois minime, puisque l’on passe de 9,99€ à 12,99€.

Le catalogue de jeux Ultimate est un peu plus garni que celui du Game Pass de base, puisqu’il réunit les catalogues Xbox, PC, EA Play et Cloud Gaming. Vérifiez la liste des jeux pour savoir quelle formule propose les titres qui vous intéressent.

De manière générale, l’offre Ultimate n’est pas forcément la plus intéressante pour les joueurs PC puisqu’ils n’utiliseront pas le Xbox Live. Néanmoins, cet abonnement est indispensable si vous souhaitez jouer en cloud gaming sur mobile ou PC.

Le futur du Xbox Game Pass

De toute évidence, les services par abonnement comme Xbox Game Pass représentent le futur du jeu vidéo. Le Cloud Gaming va s’améliorer, et de plus en plus de joueurs pourront en profiter grâce à la démocratisation de la fibre optique.

Dès lors, il n’y aura plus vraiment d’intérêt à investir dans une puissante console alors qu’il sera possible de jouer aux jeux en performances maximales sur n’importe quel appareil.

En outre, il sera très bientôt possible de jouer en cloud gaming aux jeux qui ne sont plus disponibles sur le Game Pass. Il suffira de les acheter pour pouvoir y jouer en streaming pour toujours.

À mesure que de nouveaux joueurs s’abonneront au Xbox Game Pass, cette plateforme deviendra plus intéressante pour les développeurs. On peut donc s’attendre à ce que le catalogue s’enrichisse au fil du temps, avec des jeux AAA disponibles dès leur lancement. À vous de choisir d’embrasser dès à présent la révolution cloud gaming, ou d’attendre que le service se perfectionne !