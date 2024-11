ChatGPT vs Copilot : quelle est la meilleure appli IA pour Windows ?

ChatGPT a récemment son application ChatGPT. Les utilisateurs se demandent ainsi quelle application IA pour Windows est meilleure entre ChatGPT et Copilot ? La réponse est simple : cela dépend surtout de votre flux de travail.

Grâce à l’application ChatGPT pour Windows, les utilisateurs pourront accéder directement au modèle IA célèbre sur les ordinateurs de bureau. Par ailleurs, avec Microsoft Copilot, ils peuvent utiliser des applications comme Teams, Excel et Word, qui sont déjà intégrées à l’environnement Microsoft.

Rappelons que ces deux outils sont ravitaillés par de grands modèles de langage (LLM) et procurent des gains de productivité significatifs, mais comment se comparent-ils ?

Découvrons ainsi dans cet article les points communs et les différences entre ces deux applications et le choix le plus adapté à chaque utilisateur.

ChatGPT Vs Copilot : les similitudes entre les deux applications IA

Le premier point commun que j’ai constaté entre Microsoft Copilot et ChatGPT est le fait qu’ils aident à générer du contenu. C’est aussi le cas pour l’automatisation et à l’analyse des données selon des invites de l’utilisateur.

En fait, ils peuvent contribuer à ces tâches, car ils se servent du traitement du langage naturel (NLP) amélioré par l’architecture GPT d’OpenAI. Je peux vous assurer que le contenu produit est similaire, mais pas identique. C’est pour cela que vous pouvez préférer un modèle à un autre.

Je dois également avouer que les réponses de ChatGPT étaient plus conviviales et plus conversationnelles. C’est ce qui m’a convaincu de le choisir. Cependant, vous pouvez quand même choisir Copilot si une approche plus pragmatique vous convient.

Par ailleurs, les fonctions de bases des deux applications sont disponibles en version gratuite. Effectivement, il est possible de bénéficier des options premium en choisissant le modèle GPT-4 et la Microsoft 365.

ChatGPT Vs Copilot : une différence dans l’intégration

L’intégration des deux modèles avec les logiciels existants est leur principale différence. Je peux dire que Copilot est bien intégré à l’écosystème Microsoft et peut ôter des données d’une application à une autre.

De plus, ce modèle de Microsoft peut accéder à des données personnalisées à partir de Microsoft Graph, lui permettant ainsi de tout faire. À titre d’exemple, il peut prendre en charge la rédaction d’e-mails, la création de rapports ou encore la synthèse de documents.

En raison de la connexion profonde, Copilot est un choix parfait pour les professionnels qui ont l’habitude d’utiliser les outils Microsoft comme Words, PowerPoint, Excel ou encore Teams.

ChatGPT quant à elle a l’habitude de fonctionner de façon autonome. Elle peut d’ailleurs s’intégrer à des applications tierces à partir des API. De ce fait, elle est plus flexible et peut réaliser plusieurs tâches, même si elle n’est pas intégrée à un écosystème.

Je peux affirmer que ce modèle est polyvalent, ce qui lui donne la faculté de tout gérer. Par exemple, elle peut s’occuper du codage, générer du contenu créatif, et ce, sans les restrictions d’un environnement structuré.

Sa polyvalence pourrait ainsi être un énorme avantage pour les utilisateurs qui n’utilisent pas souvent d’applications professionnelles. En effet, je dois reconnaître que l’intégration de ChatGPT dans le système d’entreprise requiert plus d’efforts.

OpenAI has finally launched its ChatGPT app for Windows—here’s how it compares to Copilot https://t.co/RQYEcj88GQ — David Intersimone (@davidi99) October 29, 2024

Traitement et utilisation de données : la différence entre ChatGPT et Copilot

Il s’agit d’une distinction clé entre ces deux modèles. Copilot se caractérise par la fourniture de réponses personnalisées et contextuelles, parce qu’il est particulièrement intégré aux applications Microsoft.

Je peux affirmer que Copilot est un excellent choix quand il s’agit de rationaliser les flux de travail pour booster l’efficacité dans le milieu professionnel. Pourquoi ? Parce qu’il est tout à fait capable d’extraire des e-mails, des notes, des documents ou encore des invitations de réunion pour fournir des données et des suggestions personnalisées.

En revanche, ChatGPT peut créer des réponses fondées sur ses multitudes de données de formation. Cependant, il ne possède pas d’accès en temps réel aux informations personnelles ou propres à l’entreprise.

Puisqu’il s’agit d’un modèle qui n’est pas intégré à un système interne, il n’est pas réellement capable de donner des informations contextuelles. Je peux quand même affirmer qu’il excelle dans la créativité et les tâches généralisées. Toutefois, il manque de données personnalisées, qui sont cruciales.

Microsoft dispose de Copilot Studio, une plateforme permettant aux entreprises de développer des solutions d’IA personnalisées dans le cadre de Microsoft, en ajustant l’IA à leurs flux de travail spécifiques.

Par ailleurs, ChatGPT offre aussi des options de personnalisation via ses API et d’un générateur sans code récemment introduit. Toutefois, leurs mises en œuvre demandent généralement plus de connaissances techniques que l’utilisateur moyen si on le compare au modèle plug-and-play de Copilot.

Pour vous, quel est le meilleur modèle d’IA ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

