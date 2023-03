Microsoft Copilot : tout savoir sur l’IA qui va révolutionner Office et Power Platform

Microsoft Copilot est un nouvel assistant IA basé sur GPT-4, intégré aux applications de l’écosystème Office / 365 et aux outils Power Platform. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce puissant outil qui pourrait bouleverser le monde de l’entreprise !

Après avoir intégré ChatGPT à son moteur de recherche Bing, Microsoft vient d’annoncer un nouveau Copilot basé sur l’IA pour les services et applications de l’écosystème Microsoft 365 et Power Platform.

Ce nouvel outil a été dévoilé par le CEO Satya Nadella au cours d’un événement « Future of Work » dédié à l’IA et au futur du travail organisé le 16 mars 2023 par Microsoft.

Propulsé par le nouveau modèle GPT-4 d’OpenAI, ce copilote va aider les utilisateurs à générer des documents, des emails, des présentations sur Microsoft 365 et à créer des applications ou des chatbots sur Power Platform.

Copilot sur Microsoft 365 : une nouvelle façon de travailler

Selon le directeur de Microsoft 365, Jared Spataro, « Copilot est une toute nouvelle façon de travailler ». Cette IA « travaille à vos côtés, intégrée aux applications utilisées chaque jour des millions de personnes ».

Les utilisateurs de Microsoft 365 pourront faire appel à Copilot pour générer du texte dans les documents Word, créer des présentations PowerPoint, ou même aider à utiliser les fonctionnalités comme PivotTables dans Excel.

On peut l’invoquer sur toutes les applications Microsoft Office, et sur Word pour créer des brouillons de documents basés sur d’autres fichiers. Le texte généré par l’IA peut ensuite être édité et adapté librement.

En tant que chatbot, Copilot est même capable de créer une présentation PowerPoint de 10 slides basée sur un document Word ou d’analyser et de formater des données Excel.

Ainsi, les utilisateurs Excel peuvent s’en servir pour créer instantanément une analyse SWOT ou un PivotTable basé sur les données.

Le chatbot pourra aussi fournir des informations sur des réunions Microsoft Teams à venir et les projets liés, ou encore sur les changements au sein de l’organisation comme les embauches récentes.

Toujours sur Teams, Copilot peut retranscrire des réunions, vous fournir un résumé si vous arrivez en retard, ou même synthétiser les éléments d’action.

Sur Outlook, Copilot permet de passer moins de temps à supprimer des emails ou à y répondre. Les fils de messages peuvent être résumés, et l’IA peut même créer des brouillons de réponses. Des boutons permettent d’adapter facilement le ton ou la longueur.

Copilot sur Power Platform : laissez l’IA créer vos applications d’entreprise

Outre Microsoft 365, Copilot va aussi être incorporé aux applications de la Power Platform comme Power Apps, Power Virtual Agents et Power Automate.

L’IA va permettre d’utiliser ces outils pour créer très facilement des applications d’entreprise et des chatbots en quelques secondes. Il suffira de décrire ce que l’on souhaite construire en langage naturel.

Selon Charles Lamanna, vice-président de Microsoft pour la plateforme low-code, Copilot va aider les entreprises à construire des solutions et leur fournir des suggestions d’amélioration.

Sur Power Apps, les utilisateurs pourront utiliser des phrases comme « crée une application pour permettre à mes employés de soumettre leurs rapports de temps et de dépenses ». L’IA se chargera aussitôt de générer l’application.

En plus de construire l’interface et d’intégrer les sources de données de l’entreprise, Copilot peut aussi aider les utilisateurs à analyser leurs données et à les visualiser. En guise d’exemple donné par Microsoft, il sera possible de demander « quelles sont les principales raisons pour lesquelles une inspection échoue ? ».

De la même manière, il sera possible d’ajouter facilement des chatbots aux applications avec Power Virtual Agents ou d’automatiser les flux de travail avec Power Automate. Selon Microsoft, les premiers utilisateurs ont constaté une réduction de 50% du temps passé à développer un workflow Power Automate.

Grâce à l’intégration avec GPT, les utilisateurs pourront aussi utiliser Power Automate et Copilot pour générer du texte ou synthétiser des documents existants.

Comment ça fonctionne ?

Pour construire Copilot, Jared Spataro précise que Microsoft ne s’est pas contentée de connecter ChatGPT à Microsoft 365.

Cette nouvelle IA repose sur le « système Copilot ». Ce système combine les applications Microsoft 365 comme Word, Excel et PowerPoint avec Microsoft Graph et GPT-4.

Ceci lui permet notamment d’améliorer la qualité des prompts donnés par l’utilisateur. Par exemple, si on demande à Word de créer un document basé sur les données, le prompt sera envoyé à Microsoft Graph pour retrouver le contexte et les données.

Il sera ensuite modifié et envoyé à GPT-4. Par la suite, la réponse est à nouveau transmise au Microsoft Graph pour des vérifications additionnelles d’exactitude, de sécurité et de conformité. Enfin, la réponse et les commandes sont à nouveau transmises aux applications Microsoft 365.

Un outil encore limité

Afin d’éviter la déception pour les utilisateurs, Jared Spataro précise que Copilot n’est pas toujours correct. Il peut lui arriver de commettre des erreurs.

Même dans ce cas de figure, l’IA pourra rester utile malgré tout. Même si elle fournit des informations erronées, elles pourront servir de point de départ pour gagner du temps.

La vitesse à laquelle l’IA est intégrée aux applications Office soulève aussi des inquiétudes concernant la fiabilité des modèles. C’est un point particulièrement important pour un outil conçu pour un usage en entreprise.

Toutefois, Jared Spataro précise que la firme va clarifier la façon dont le système prend des décisions en indiquant les sources. Les utilisateurs seront invités à vérifier et ajuster le contenu sur les sujets nécessitant une expertise.

Selon lui, il est important que Microsoft agisse rapidement et de façon réactive, tout en apprenant dans la foulée pour répondre efficacement aux besoins de ses clients.

D’après le scientifique en chef de Microsoft, Jamie Teevan, des garde-fous ont déjà été mis en place lorsque le système commet des erreurs ou présente des biais, ou quand les utilisateurs tentent de détourner l’outil.

Il s’agit d’une manière de s’attaquer aux implications à long terme et aux risques tels que le jailbreak. La firme est consciente qu’elle va commettre des erreurs, mais compte les corriger rapidement.

Comment utiliser Copilot ? Prix et date de sortie

À l’instar du brave Clippy, mascotte mal-aimée d’Office 97, Copilot fait office d’assistant au sein des applications Microsoft 365 et Power Platform. Il apparaît dans la barre de menu latéral en tant que chatbot.

Pour l’heure, Microsoft teste Copilot sur la suite 365 auprès d’une vingtaine de clients. Le but est de recueillir leurs avis et leurs retours pour améliorer les modèles. C’est une façon de s’assurer que les erreurs coûteuses soient découvertes le plus tôt possible.

La preview sera étendue au cours des mois à venir. Sur son blog, la firme explique que le prix et les détails seront annoncés dans les mois à venir.

De son côté, la preview expérimentale de Copilot sur Power Platform est disponible sur le service OpenAI GPT pour le cloud Azure.

Dans un futur proche, Microsoft prévoit aussi de lancer une fonctionnalité « Business Chat » compatible avec toutes les applications et données Microsoft 365.

Elle utilisera Microsoft Graph pour assembler les documents, les présentations, les notes et les contacts dans une interface de discussion unique sur Microsoft Teams pour générer des résumés et bien plus encore.

Quelques jours plus tôt, Google a également annoncé des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour Google Workspace et notamment la génération de texte assistée par IA pour Gmail, Docs et les autres applications de l’écosystème. Il semble désormais clair que l’intelligence artificielle va bouleverser le monde du travail…