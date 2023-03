Google met l’IA dans Gmail et Docs pour tenir à tête à Microsoft : tout savoir 

Google révolutionne l’utilisation de ses applications Workspace avec l’introduction de plusieurs fonctionnalités d’IA générative. Ces outils, similaires à ChatGPT, sont conçus pour faciliter la génération, le résumé et la réflexion de contenus numériques.

Cette avancée de Google permettra aux utilisateurs de travailler plus efficacement. En effet, les outils d’IA peuvent, par exemple, proposer des suggestions de réponses automatiques sur Gmail. Ils aident également à suggérer des images et des liens pertinents dans Docs. L’entreprise américaine a clairement décidé de ne pas être laissée derrière par son rival Microsoft. Elle compte proposer d’autres solutions innovantes pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Google IA : Des outils de création révolutionnaires pour Workspace

Le géant du moteur de recherche a récemment annoncé l’introduction de plusieurs outils de création par IA sur ses applications Workspace. Ces améliorations sont particulièrement impressionnantes, car elles permettent d’automatiser certaines tâches complexes. Comme ChatGPT, le chatbot populaire d’OpenAI, ces outils sont conçus pour aider les utilisateurs à générer, résumer et réfléchir sur un texte.

En utilisant l’IA dans Google Docs, les utilisateurs peuvent désormais produire des documents plus rapidement et plus efficacement. Sur Gmail, le message peut dorénavant être généré automatiquement à partir d’une liste de sujet. Cette fonctionnalité constitue un avantage considérable pour la communication professionnelle en permettant de gagner un temps précieux.

Enfin, la fonctionnalité de production d’images, de son et de vidéos avec l’IA dans Slides permet de créer des présentations plus visuelles et attrayantes. Ces outils d’IA générative améliorent l’expérience utilisateur dans les applications Workspace de Google et montrent que la technologie d’IA est en constante évolution pour répondre aux besoins de plus en plus complexes des utilisateurs.

Voici une liste des fonctionnalités d’IA que Google compte implémenter dans ses applications Workspace :

– Génération, hiérarchisation et résumé de textes sur Gmail et Docs

– Création de visuels, de sons et de vidéos sur Slides

– Génération de formules, analyse de données et classification automatique sur Sheets

– Transcription automatique des vidéoconférences sur Meet

Google compte rattraper son retard dans la course à l’IA

La compétition pour être le leader de l’IA est devenue une course effrénée pour les entreprises technologiques de premier plan. Depuis le lancement du chatbot Bing par Microsoft en février, Google s’est efforcé de rattraper son retard dans le domaine de l’IA. La direction générale de Google a même déclaré un « code rouge » en décembre.

Après l’annonce de ces fonctionnalités, Google compte désormais prendre de l’avance sur ses concurrents. Toutefois, seuls les outils de base pour la productivité seront testés par des groupes de confiance basés aux États-Unis ce mois-ci. C’est ainsi que Google a également annoncé la disponibilité de Bard, le rival de ChatGPT. Le géant américain prévoit de rendre disponibles au public, plus tard dans l’année, d’autres fonctionnalités basées sur l’IA.

La rapidité avec laquelle Google se déploie dans ce domaine est un signe clair de son engagement envers l’IA et de sa volonté de rester à la pointe de cette technologie. Les outils d’IA deviennent de plus en plus courants et leur utilisation peut aider à améliorer l’efficacité et la précision dans une variété de domaines. Cela montre également que la concurrence entre les entreprises technologiques est plus féroce que jamais, car chacune cherche à dominer le marché de l’IA et à répondre aux besoins changeants des consommateurs.