iPhone pliable : préparez la CB (et la vaseline), le prix va faire très mal

Apple se prépare à lancer son tout premier iPhone pliable. L’idée est excitante, mais attention : son prix s’annonce complètement fou.

Le géant californien veut montrer qu’un iPhone peut aussi se plier. L’idée est belle, l’objet sûrement aussi. Mais voilà, la rumeur est tombée… et elle fait peur. Le prix de l’iPhone pliable pourrait atteindre des sommets. Et, de manière assez étonnante, certaines fonctions pourraient même manquer à l’appel. Vraiment ?

Un iPhone pliable à 2 500 dollars ? Sérieusement ?

D’après Instant Digital, relayé par MacRumors, l’iPhone pliable coûterait entre 2 100 et 2 500 dollars. Cela tournerait autour de 1 580 à 1 730 livres sterling.

Évidemment, ces conversions restent approximatives. Mais le choc est déjà là. Pour comparer, l’iPhone 16 Pro Max démarre à 1 199 dollars. Le MacBook Pro 14 pouces M4 (2024), lui, s’affiche à 1 599 dollars. Et si on se basait sur les rumeurs, le futur iPhone pliable pourrait coûter bien plus cher que les appareils les plus puissants de la marque.

Mais ce n’est pas tout. Ce tarif ne concernerait que la version de base. Donc, si l’on veut plus de stockage ou une autre configuration, la note pourrait grimper très vite.

Bien sûr, certains se diront que c’est le prix de l’innovation. Toutefois, même chez les concurrents, ça reste plus abordable.

Je vous donne des exemples. Samsung lance son Galaxy Z Fold à partir de 1 899,99 dollars. En livres, c’est 1 799. En dollars australiens, on monte à 2 749. Et ce modèle pliable est pourtant l’un des plus hauts de gamme du marché. De son côté, le Galaxy Z Flip 6 est presque deux fois moins cher.

Chez Google, la stratégie est encore plus agressive. Plutôt que de viser un produit de luxe, la marque préfère baisser le prix de son Pixel Fold dans les prochaines années. L’idée, c’est de séduire un public beaucoup plus large qu’avant.

Mais je pense qu’Apple semble faire l’inverse. Il s’agit d’un choix audacieux, voire risqué.

Un prix très élevé pour moins de technologie ?

Bon, parlons maintenant des fonctionnalités. Ce qui m’étonne encore plus, c’est ce que l’iPhone pliable pourrait bien laisser de côté. D’après Digital Chat Station, Face ID ne serait même pas inclus. Étrange, non ?

D’autant plus qu’il s’agit d’une signature d’Apple depuis l’iPhone X. À la place, la marque miserait sur une caméra cachée sous l’écran. Ce serait une première pour elle, bien sûr.

Mais ce changement pourrait frustrer certains. Surtout à ce prix-là… Plutôt que de garder tous ses atouts habituels, Apple semble vouloir explorer d’autres pistes.

Concernant la sécurité, on y trouverait simplement un capteur d’empreinte situé sur le côté. Pas de quoi faire rêver.

Il est clair que nous serons nombreux à lever un sourcil lors de l’annonce officielle. Malheureusement, nous devrons patienter jusqu’en 2026 pour en voir la couleur. D’ici là, les rivaux auront sûrement déjà lancé plusieurs générations de plus.

Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que ce prix vous semble normal pour un iPhone pliable ? Vous l’achèteriez quand même ou pas du tout ? Dites-le en commentaire.

