HyperOS : que vaut le successeur de MIUI ?

Depuis 2024, Xiaomi a abandonné progressivement son interface emblématique MIUI au profit de HyperOS.

La transition vers cette nouvelle interface marque un tournant important pour le géant technologique chinois. Le nouveau système d’exploitation promet une expérience utilisateur nettement améliorée et des fonctionnalités innovantes. J’ai essayé l’HyperOS pour voir ce que cet operating system vaut réellement.

Xiaomi entre dans l’ère de l’IA avec HyperOS

Depuis plusieurs années, le système d’exploitation MIUI a fait ses preuves en tant qu’interface utilisateur efficace et largement adoptée par les possesseurs de smartphones Xiaomi. Toutefois, la marque chinoise n’a pas hésité à saisir l’opportunité de renouveler le socle sur lequel reposent ses différents appareils.

Le nouvel operating system est conçu pour répondre à de nouvelles exigences des utilisateurs. Il apporte de la fraîcheur dans l’univers des OS largement dominés par Android et iOS. Ce système d’exploitation a été officiellement lancé le 26 février 2024. Sa version 2.0 a été déployée en octobre de la même année.

L’un des moteurs principaux derrière cette transition est la volonté de Xiaomi d’intégrer plus efficacement des solutions basées sur l’intelligence artificielle, notamment via HyperAI. Cette plateforme vise à optimiser les performances en temps réel, personnaliser l’expérience utilisateur grâce à des suggestions contextuelles et améliorer les assistants vocaux avec des capacités de traitement du langage naturel plus avancées.

Par ailleurs, Xiaomi ambitionne également de créer un écosystème unifié. Il reliera smartphones, objets connectés et appareils domestiques intelligents pour une expérience fluide et interconnectée. HyperOS se positionne ainsi comme un concurrent sérieux face aux OS développés par Google ou Apple.

Ses principaux avantages

HyperOS est donc une plateforme qui répond aux tendances actuelles, mais avec des performances élevées. L’objectif est de créer un environnement plus dynamique, mieux adapté aux attentes des consommateurs modernes.

Parmi les nouveautés, on retrouve une intégration approfondie de HyperAI, une technologie avancée développée par Xiaomi. Elle intègre l’assistant IA personnalisé de Google pour améliorer la productivité et la créativité. Cette technologie embarquée utilise des capacités de traitement multimodales en texte, son et image pour optimiser les performances. Pour plus de clarté, je vous invite à lire notre article Google Assistant passe à l’IA ! Pourquoi c’est une révolution pour Google ?

Concrètement, HyperAI offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale, la traduction en temps réel et la création artistique assistée par IA. Elle permet une gestion proactive des tâches quotidiennes grâce à des suggestions intelligentes basées sur les habitudes d’utilisation. Puis, contrairement à MIUI, HyperOS optimise davantage les ressources matérielles.

Cela se traduit par une autonomie prolongée et une fluidité accrue, même lors d’une utilisation intensive. Le système gère efficacement les processus en arrière-plan, ce qui réduit les ralentissements. Enfin, le nouvel OS renforce la sécurité grâce à une architecture repensée, qui protège mieux contre les menaces numériques.

Des fonctionnalités qui redéfinissent l’expérience utilisateur

HyperOS se distingue par des fonctionnalités concrètes et innovantes, conçues pour simplifier et enrichir le quotidien des utilisateurs. Parmi les nouveautés apportées, HyperAI propose des alertes intelligentes basées sur le contexte. Si, par exemple, vous avez l’habitude de faire du sport à 18h, il vous suggère automatiquement une playlist entraînante ou vous rappelle de préparer vos affaires. Il analyse aussi vos déplacements pour anticiper les trajets et vous proposer des itinéraires optimisés en temps réel.

Avec Hypermind, l’optimisation des ressources atteint un nouveau niveau. Cette fonction surveille en permanence l’utilisation de la batterie et ajuste dynamiquement les paramètres pour prolonger l’autonomie. Alors, si vous utilisez souvent une application énergivore comme une plateforme de streaming, Hypermind réduit automatiquement la luminosité ou désactive les fonctions inutiles en arrière-plan pour économiser de l’énergie.

Enfin, Smart Sync synchronise vos appareils Xiaomi de manière transparente. Si vous commencez à regarder une vidéo sur votre smartphone, vous pouvez reprendre la lecture sur votre tablette ou votre téléviseur intelligent sans perdre le fil. De même, les notifications et les tâches en cours sont partagées entre les appareils, ce qui crée une expérience à la fois unifiée et fluide.

HyperOS 2.0 rend le smartphone encore plus intelligent

Avec la version 2.0, Xiaomi franchit un nouveau cap en introduisant des fonctionnalités encore plus avancées pour renforcer l’écosystème et l’expérience utilisateur. Parmi les principaux ajouts, on retrouve HyperAI 2.0, une version améliorée de l’assistant intelligent. Ce dernier comprend des requêtes complexes et gère plusieurs tâches simultanément. Il peut planifier tout un voyage : réserve un billet de train, suggère un hôtel et crée un itinéraire touristique, le tout en quelques secondes.

La fonction Hypermind Pro propose une gestion encore plus fine des ressources. Elle utilise des prédictions basées sur l’IA pour anticiper les pics d’utilisation et ajuste les performances en conséquence. Elle identifie aussi les applications peu utilisées et suggère leur désinstallation pour libérer de l’espace, tout en optimisant l’autonomie de la batterie en temps réel.

Smart Sync 2.0 améliore la synchronisation entre les appareils. Elle permet un partage de fichiers volumineux en un clic ou la reprise d’une conversation sur un autre appareil sans interruption. Cette fonctionnalité assure une transition fluide entre les différents appareils Xiaomi. Cela crée alors une expérience unifiée et cohérente.

Enfin, HyperSecurity ajoute une nouvelle couche de protection. Elle intègre une défense avancée contre les logiciels malveillants et propose une gestion plus intuitive des permissions pour sécuriser les données personnelles. Cette fonctionnalité répond aux préoccupations en matière de cybersécurité, ce qui offre une tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

Meilleure performance des appareils Xiaomi

Outre les fonctionnalités orientées utilisateur, ce système apporte des améliorations significatives sur le plan technique. Effectivement, l’OS améliore la réactivité de l’appareil Xiaomi en prenant appui sur les capacités d’Android 15. D’ailleurs, sa version 2.0 introduit des modifications structurelles qui allègent considérablement le système, mais augmente significativement la vitesse d’exécution des applications ainsi que le chargement des contenus multimédias.

Avec ces mises à jour, les possesseurs de smartphones sous HyperOS voient la performance de leur appareil boostée. Ils bénéficient aussi d’une durée de vie prolongée des composants hardware, conséquence directe d’une meilleure gestion thermique et énergétique. Ce net progrès place Xiaomi parmi les pionniers dans la course à l’innovation mobile et renforce sa position sur le marché mondial.

HyperOS 2.0 tire pleinement profit d’Android 15

Pour être plus précis, HyperOS 2 est une surcouche personnalisée d’Android 15. Elle s’appuie sur les fondations techniques de l’OS de Google qui fournit le noyau système, la gestion des pilotes matériels et la compatibilité avec les applications tierces. Le système ajoute une interface unique, des fonctionnalités exclusives et des optimisations spécifiques aux appareils Xiaomi. Elle intègre des outils qui ne sont pas nativement disponibles sur Android 15.

Sa politique de mise à jour plus rapide et régulière fait partie des points forts de cette version 2.0. Les mises à jour apportent des corrections de bugs, des améliorations de performances et des patchs de sécurité en temps réel. Ainsi, si une vulnérabilité critique est détectée dans Android 15, Xiaomi peut déployer un correctif via la seconde version en quelques jours, contre plusieurs semaines ou mois pour d’autres fabricants.

Parmi les nouveautés prêtes à l’emploi, on retrouve l’intégration native des modes sombre et clair adaptatifs. Cette fonction ajuste automatiquement l’interface en fonction de l’heure de la journée ou des conditions lumineuses. Le mode sombre s’active automatiquement au coucher du soleil, et réduit donc la fatigue oculaire tout en économisant la batterie sur les écrans OLED. De plus, HyperOS 2 introduit des animations plus fluides et des gestes plus intuitifs, comme un glissement vers le haut pour accéder au multitâche ou un double tap pour éteindre l’écran.

Enfin, ce dernier se démarque par son interface épurée, qui évite la surcharge visuelle. Les icônes et les menus sont simplifiés pour une navigation plus rapide, tandis que les transitions entre les applications sont plus naturelles. Des animations sont synchronisées avec les mouvements de l’utilisateur, ce qui crée une expérience plus immersive.

Un pari réussi pour le remplaçant de MIUI ?

À mesure que HyperOS se déploie dans le parc existant de produits Xiaomi, recueillir le retour des premiers utilisateurs devient important pour mesurer le succès potentiel de ce changement audacieux. Alors, quid des impressions jusqu’ici ? D’un côté, nombreux sont ceux qui saluent la fluidité retrouvée et la réactivité améliorée comparativement à MIUI. De l’autre, certains regretteront peut-être quelques éléments familiers disparus ou légèrement modifiés.

Toutefois, la prise de risque semblerait déjà payer : d’après les premières critiques, le système séduit par son innovation combinée à son pragmatisme. Les aficionados de technologie louent particulièrement son engagement envers l’IA et les résultats concrets observables après quelques jours d’utilisation. La promesse d’un OS plus smart et centré autour de l’utilisateur semble bien respecter ses engagements.

Quelques points d’amélioration

Malgré ses nombreux atouts, HyperOS 2 présente certains défis techniques et fonctionnels qui nécessitent des ajustements. Le lancement d’un nouveau système d’exploitation s’accompagne en général de bugs inattendus et de problèmes d’optimisation. L’utilisation intensive de HyperAI peut entraîner des épisodes de latence, notamment lorsque l’assistant intelligent gère plusieurs tâches simultanément. Ces ralentissements, bien que temporaires, affectent la fluidité globale, en particulier sur les appareils moins performants.

Une autre préoccupation concerne la consommation de ressources. Les fonctionnalités avancées comme Hypermind et Smart Sync 2.0 demandent une puissance de calcul accrue, ce qui peut entraîner une surcharge occasionnelle du processeur et une autonomie réduite sur certains modèles. De plus, bien que l’interface soit épurée, elle offre moins de personnalisation approfondie que MIUI, notamment en ce qui concerne les thèmes et les widgets.

https://www.youtube.com/watch?v=qOSoI66_puI

HyperOS et l’écosystème Xiaomi : tout devient connecté

Avec ce système, Xiaomi crée également un écosystème entièrement connecté. En France comme ailleurs, les utilisateurs peuvent synchroniser leurs téléphones, tablettes, montres et téléviseurs Xiaomi via HyperConnect. Les notifications iPhone s’affichent sur les appareils Xiaomi. En parallèle, le partage de fichiers entre MacBook et Xiaomi devient instantané et la maison connectée se pilote facilement depuis un seul smartphone.

Sinon, HyperAI personnalise votre expérience en temps réel. Il propose des suggestions de musique, des itinéraires optimisés ou encore une gestion intelligente des appareils domestiques. Bref, tout est pensé pour simplifier la vie quotidienne. Cette interconnexion permet à Xiaomi de se distinguer sur le marché français des objets connectés. Mais également, cela offre aux utilisateurs une expérience fluide, cohérente et compatible avec d’autres écosystèmes.

En gros, HyperOS simplifie votre usage de la technologie, centralise le contrôle de vos appareils et fait de Xiaomi un acteur clé du smart home en France.

HyperOS 2.0 : sécurité intelligente et synergie Apple

L’arrivée de la version 2.0 a également permis à Xiaomi de franchir un nouveau cap en matière de sécurité et de compatibilité multiplateforme. Effectivement, ce système d’exploitation intègre des fonctionnalités de sécurité avancées.

Parmi les plus prisées, il y a la détection intelligente des appels frauduleux et la protection renforcée contre les vidéos deepfake. Si la première est capable d’identifier en temps réel les tentatives d’hameçonnage téléphonique, la seconde assure une meilleure défense de l’identité numérique des utilisateurs. Ces mesures ont pour objectif de renforcer la confidentialité des données personnelles et d’assurer la tranquillité d’esprit à chaque interaction numérique.

Parallèlement, HyperOS 2.0 améliore significativement la compatibilité avec les appareils Apple grâce à Xiaomi HyperConnect. Avec cette technologie, il fournit une synchronisation fluide des notifications, des messages et des fichiers entre les écosystèmes Xiaomi et Apple. Aussi, les utilisateurs vont pouvoir recevoir leurs alertes iPhone sur une tablette Xiaomi ou partager des documents en toute transparence avec un MacBook.

Ce nouveau niveau de simplicité de la connectivité multiplateforme rend l’expérience utilisateur plus cohérente et unifiée. Ce qui fait de lui une solution complète et moderne, adaptée aux exigences actuelles de protection des données.

Une nouvelle mise à jour HyperOS 3

Oui, c’est vrai que la version 2.0 de l’HyperOS 2.0 avait déjà de quoi surprendre les utilisateurs. Mais HyperOS 3.0, marque un sacré pas en avant. Annoncée officiellement à la fin de septembre 2025, cette mise à jour majeure apporte son lot de nouveautés.

Déjà, HyperOS 3 s’offre une interface repensée. Cette version promet des animations plus douces, des transitions plus naturelles et une navigation homogène. Bref, tout a été pensé pour rendre l’expérience plus agréable.

Mais la vraie star de cette mise à jour, c’est l’intelligence artificielle (IA). Elle intervient désormais partout. D’abord, dans l’optimisation des performances, mais aussi dans la gestion de la batterie,. Sans oublier la sécurité ainsi que l’édition photo et vidéo. Xiaomi y ajoute également des outils d’écriture et de traduction assistés par IA. Histoire de simplifier le quotidien.

Un autre nouveauté notable est la fonctionnalité Super Island, directement inspirée du Dynamic Island d’Apple. Elle centralise les notifications et les tâches en cours pour une meilleure visibilité.

Côté technique, HyperOS 3 affiche jusqu’à 21 % de gains sur le lancement des applications et 15 % de mieux en performances de jeu. Cela tout en consommant moins d’énergie. Xiaomi promet aussi une meilleure réactivité tactile, ainsi qu’une correction de nombreux bugs.

Alors, quand on a droit à cette fameuse mise à jour ? Le déploiement a débuté en octobre 2025 et se prolongera jusqu’à mars 2026. Il se fait par vagues selon les modèles. D’abord sur les Xiaomi 15 Ultra et 15 T Pro, puis progressivement sur les modèles Redmi et POCO.

FAQ : tout savoir sur HyperOS

Qu’est-ce qu’HyperOS ? C’est le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, lancé en 2024 pour remplacer MIUI. Il vise à offrir une interface plus fluide, des performances améliorées et une meilleure interconnexion entre les appareils Xiaomi. Quels sont les principaux avantages d’HyperOS ? Le système centralise le contrôle des smartphones, tablettes, montres et objets connectés Xiaomi. Il améliore la réactivité des appareils, optimise la batterie et propose des fonctions de synchronisation avancées pour une expérience plus fluide. HyperOS est-il compatible avec d’autres appareils ? Oui, grâce à HyperConnect, il facilite la compatibilité multiplateforme. Les utilisateurs peuvent partager des fichiers entre appareils Xiaomi et Apple, recevoir des notifications sur différents écrans et contrôler leur maison connectée depuis un seul appareil. Quelles nouveautés apporte HyperOS 2.0 ? La version 2.0 renforce la sécurité, améliore la gestion des ressources et ajoute des fonctionnalités avancées de synchronisation. Elle assure une expérience plus homogène et performante sur l’ensemble de l’écosystème Xiaomi. HyperOS est-il recommandé pour le marché français ? Absolument. Les utilisateurs français profiteront d’un système optimisé pour les smartphones Xiaomi, avec une interface intuitive, une meilleure autonomie et une interconnexion facile avec leurs autres appareils.

