Smartphone, smartwatch et écouteurs sans fil pour 200€ : Xiaomi régale avec ce pack Noël !

Vous savez, parfois, ces fêtes de fin d’année réservent de vraies surprises. Et cette année, vous pouvez vous offrir un smartphone, une smartwatch et des écouteurs sans fil pour le prix d’un seul appareil milieu de gamme. Impossible ? Xiaomi vous propose un pack Noël à seulement 200 €.

Chaque année, les fêtes de fin d’année sont l’occasion de trouver des offres alléchantes. Et cette fois, Xiaomi vous propose un smartphone, une montre connectée pleine de fonctionnalités, et une paire d’écouteurs sans fil, le tout pour seulement 199 €. Ce pack de Noël de Xiaomi comprend donc le Poco M6, la Redmi Watch 5 Active et les Redmi Buds 6 Play. Un trio que vous retrouverez en ce moment chez Électro Dépôt.

Le pack de Noël Xiaomi c’est le cadeau parfait à prix mini

Je commence par le Xiaomi Poco M6. Avec son écran de 6,79 pouces Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce smartphone est une merveille pour les yeux. Les vidéos, les jeux, le scrolling sont tous fluides. Et côté design, son dos en verre et ses bords arrondis lui donnent un air premium.

Le Xiaomi Poco M6 est équipé d’une puce Helio G91-Ultra et 8 Go de RAM. Pour les photos, son capteur principal de 108 mégapixels fait le job, surtout en pleine lumière. Qui plus est, sa batterie est de 5 030 mAh, avec charge rapide 33 W, pour tenir au moins une journée et demie.

Passons à la Redmi Watch 5 Active. Légère (30 g) et dotée d’un écran de 2 pouces, elle est parfaite pour garder un œil sur votre forme. Entre le suivi de la fréquence cardiaque, la mesure du SpO2 et l’analyse du sommeil, elle coche toutes les cases côté santé.

Pour les sportifs, retrouvez 140 modes d’entraînement, y compris la natation grâce à son étanchéité 5 ATM. Par ailleurs, cette montre connectée de Xiaomi peut tenir jusqu’à 18 jours en usage classique.

Les Redmi Buds 6 Play, quant à eux, sont aussi très légers à 3,6 g chacun. Ces écouteurs sans fil Xiaomi résistent aussi aux éclaboussures (certification IPX4). Niveau son, leurs drivers de 10 mm offrent un rendu équilibré, et avec 36 heures d’autonomie totale grâce au boîtier. Cerise sur le gâteau, ces écouteurs sans fil Xiaomi intègrent aussi une IA pour réduire les bruits pendant les appels.

Alors, est-ce que ce pack Noël Xiaomi à mini prix vous tente pour les fêtes ? N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires !

