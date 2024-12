Marre d’être en panne de batterie ? Découvrez quel Android a la meilleure autonomie !

En 2024, des modèles comme le Google Pixel 9 et l’ASUS ROG Phone 9 Pro repoussent les limites de l’autonomie grâce à des batteries plus puissantes et des processeurs optimisés. Découvrez quels appareils ont la meilleure autonomie.

En 2024, les fabricants de smartphones innovent pour offrir des autonomies exceptionnelles, avec des batteries plus puissantes et une gestion optimisée de l’énergie. Mais quel modèle Android se distingue cette année ? Faisons un tour d’horizon des meilleurs choix en matière d’autonomie à l’approche de la fin d’année.

Quels sont les 3 smartphones Android avec la meilleure autonomie en 2024 ?

Pour commencer cette liste, je vais vous parler des 3 meilleurs smartphones en termes d’autonomie. La première place revient à ASUS ROG Phone 9 Pro qui propose plus de 20 heures d’autonomie. Rappelons que ce smartphone gaming surpasse son prédécesseur, le ROG Phone 8 Pro.

Sa batterie de 5 800 mAh et le processeur Snapdragon 8 Elite garantissent une excellente efficacité énergétique. Même à son taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, il tient 15 heures. Sa charge rapide de 65 W permet de récupérer 74 % en seulement 30 minutes.

Ensuite,le OnePlus 12R qui offre un excellent rapport qualité-prix. Rappelons qu’il s’agit du modèle non gaming le plus durable, avec une batterie de 5 500 mAh. Il est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 et est parfait pour une utilisation quotidienne. Sa charge rapide de 80 W permet de le charger presque entièrement en moins de 30 minutes.

En troisième place se trouve le modèle ASUS Zenfone 11 Ultra. Conçu pour les utilisateurs polyvalents, le Zenfone 11 Ultra combine autonomie et performances. Sa batterie de 5 000 mAh et son écran adaptatif offrent plus de 17 heures d’autonomie. Son écran OLED et sa charge rapide de 65 W en font un choix solide.

D’autres modèles de smartphones Android avec une excellente autonomie en 2024

En plus des trois leaders en autonomie, plusieurs smartphones Android se distinguent par leur endurance. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, avec ses 16 heures et 45 minutes d’autonomie, est un choix polyvalent.

Il est doté d’une batterie de 5 000 mAh et du Snapdragon 8 Gen 3. Par ailleurs, sa charge rapide à 45 W reste un point à améliorer.

L’Honor Magic 6 Pro, quant à lui, séduit par son design élégant et sa performance énergétique. Ce smartphone propose près de 16 heures d’autonomie.

Pour les budgets plus modestes, des modèles comme le OnePlus Nord CE 4 Lite ou le Motorola Razr Plus 2024, sont parfaits. Ces modèles de téléphone pliable proposent une excellente endurance tout en restant accessibles.

Alors, quel smartphone correspond le mieux à vos besoins ? Quel modèle vous avez en ce moment ? Partagez vos attentes en matière d’autonomie dans les commentaires !

