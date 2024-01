Galaxy S24 IA : comment Samsung et Google Cloud ont uni leurs forces

Samsung s’associe à Google Cloud pour intégrer Gemini Pro et Imagen 2 à la série Galaxy S24, améliorant ainsi les expériences mobiles avec des capacités multimodales et des fonctionnalités avancées. Le géant sud-coréen ouvre une nouvelle ère placée sous le signe de l’intelligence artificielle mobile avec cette implémentation.

Samsung et Google Cloud : une collaboration révolutionnaire et pluriannuelle

Dans le cadre d’une collaboration révolutionnaire et pluriannuelle, Samsung devient le premier partenaire Google Cloud à utiliser Gemini Pro et Imagen 2 sur Vertex AI via le cloud sur ses smartphones, sur la série S24 notamment.

Gemini Pro, un outil d’IA conçu pour être multimodal, apporte une capacité unique de compréhension, d’exploitation et d’intégration de manière transparente pour diverses formes d’informations (texte, code, graphiques, vidéos).

Les utilisateurs auront aussi un accès instantané à Imagen 2, la technologie génératrice d’images développée par Google DeepMind. L’application Galerie sur S24 intègre ainsi des fonctionnalités d’édition générative avancées.

Avec Imagen 2, Samsung peut offrir à ses utilisateurs des outils de retouche photo sécurisés, conviviaux, performants et intuitifs. Globalement, ces outils d’IA apportent une meilleure dimension à l’ensemble des expériences utilisateur.

S24 IA : mettre la technologie au service du plus grand nombre

Avec ses capacités d’IA améliorées, Samsung présente la série Galaxy S24 comme un vrai concentré de technologies intelligentes, transformant positivement chaque aspect du quotidien. Cela commence par le rôle le plus fondamental du téléphone : la communication.

Samsung souligne une communication optimisée, exempte de barrière linguistique, avec entre autres sa capacité de traduction instantanée lors des appels téléphoniques. En plus d’optimiser la communication, les S24 offrent également une grande liberté de création. L’idée est de rendre la haute technologie accessible et au service du plus grand nombre.

« Google et Samsung partagent l’importance de rendre la technologie plus utile et accessible à tous. Nous sommes ravis que la série Galaxy S24 soit le premier smartphone équipé de Gemini Pro et Imagen 2 sur Vertex AI », a déclaré Janghyun Yoon de chez Samsung.

Une position soutenue par Google. « En collaboration avec Samsung, Google Cloud voit l’énorme opportunité offerte par l’IA générative de créer des expériences mobiles significatives qui stimulent et renforcent la connexion et la communication pour des millions de personnes », a pour sa part déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud.