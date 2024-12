Voici la première batterie en diamant du monde, avec plus de 1000 ans d’autonomie !

Les chercheurs ont conçu une technologie révolutionnaire : la batterie diamant. Avec plus de 1000 ans d’autonomie, elle promet de changer nos habitudes énergétiques pour toujours.

Et si nos appareils ne tombaient plus jamais en panne à cause d’une batterie déchargée ? Le 4 décembre 2024, des chercheurs de l’Université de Bristol et de l’UKAEA ont dévoilé une batterie révolutionnaire. Ce nouveau modèle repose sur un principe unique : exploiter la désintégration radioactive du carbone 14 pour produire de l’énergie.

Focus sur cette batterie en diamant qui repousse les limites du possible

Nous savons tous combien il peut être frustrant de manquer de batterie au mauvais moment. Pourtant, cette innovation pourrait enfin résoudre ce problème.

Fonctionnant grâce à la désintégration du carbone 14, un isotope radioactif, cette batterie produit une énergie stable pendant plus de 1000 ans. Je remarque qu’elle ne ressemble en rien aux batteries que nous utilisons actuellement. Ici, tout repose sur un processus ingénieux.

Lorsque le carbone 14 se désintègre, il libère des électrons. Ces derniers traversent une fine couche de diamant semi-conducteur. Cela génère une énergie continue.

Sarah Clark, de l’UKAEA explique : « Les batteries au diamant offrent un moyen sûr et durable de fournir des niveaux d’énergie continus de l’ordre du microwatt ». Grâce à ce procédé, cette batterie garantit une autonomie et une sécurité exceptionnelles.

Outre sa robustesse, cette batterie m’impressionne aussi par sa conception durable. L’enveloppe en diamant protège contre les radiations, ce qui rend son utilisation sans danger. De ce fait, elle répond à des besoins très variés, des usages quotidiens aux missions dans des environnements extrêmes.

Scientists have produced the world’s first Carbon-14 Diamond battery with a potential lifespan of thousands of years pic.twitter.com/8OekO6PBbp — Pubity (@pubity) December 5, 2024

Des usages variés, de la médecine à l’exploration spatiale

Les applications potentielles de cette batterie en diamant sont immenses. Dans le domaine médical, par exemple, elle offre des solutions inestimables. « Notre technologie de micro-énergie peut prendre en charge toute une gamme d’applications importantes, des technologies spatiales et des dispositifs de sécurité aux implants médicaux », déclare Tom Scott, de l’Université de Bristol.

Cette batterie pourrait alimenter des implants oculaires, des prothèses auditives ou encore des stimulateurs cardiaques. En effet, son utilisation réduirait le besoin d’interventions chirurgicales fréquentes. Le remplacement des batteries serait donc moins fréquent et moins invasif.

De l’autre côté, l’exploration spatiale pourrait également bénéficier de cette avancée. Lors de missions interstellaires, où chaque remplacement est impossible, une source d’énergie durable devient essentielle. Grâce à sa robustesse, cette batterie pourrait alimenter des équipements scientifiques dans des conditions extrêmes, comme sur des planètes éloignées.

Et si cette technologie arrivait dans nos objets du quotidien ? Les chercheurs imaginent déjà son intégration dans des télécommandes, des montres connectées ou même des puces électroniques. Citons aussi les balises radiofréquence, utilisées dans des projets à long terme.

Je pense que cette batterie n’est pas seulement une prouesse technologique, mais aussi une réponse aux défis environnementaux actuels.

Contrairement aux batteries lithium-ion, souvent critiquées pour leur impact écologique, celle-ci utilise des matériaux recyclés comme le carbone 14, issu de déchets nucléaires.

D’ailleurs, Fatimah Sanni, de l’UKAEA affirme : « Lorsque nous disposons d’une batterie propre comme la batterie diamant, cela atténue le changement climatique ».

Selon vous, quelles seraient les implications d’avoir accès à une batterie avec une telle longévité ? Partagez vos idées ci-dessous !

