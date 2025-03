Cette petite clé Lenovo va rendre votre PC aussi puissant qu’un Data Center IA !

Le Lenovo AI Stick apporte des fonctionnalités d’IA aux PC dépourvus de NPU. Il s’agit d’un outil compact d’une longueur d’environ 9 cm et qui se connecte via un port Thunderbolt. Toutefois, son prix et sa date de sortie restent inconnus.

Vous avez toujours souhaité profiter des fonctionnalités d’IA intégrées sans investir dans un nouvel ordinateur portable équipé d’un NPU, Lenovo va peut-être réaliser vos vœux. En effet, elle est sur le point d’explorer des solutions alternatives prometteuses. Il s’agit de l’AI Stick, un appareil compact qui se branche sur n’importe quel PC via USB-C Thunderbolt pour offrir des fonctionnalités d’IA.

AI Stick, un outil encore en phase expérimentale !

Lenovo a présenté son AI Stick au MWC 2025 de Barcelone. Le concept derrière l’outil est d’ailleurs compris dans son nom. Et cette fois, il faut croire que l’IA n’est pas juste un mot à la mode.

Cette clé USB-C embarque un NPU 32-TOPS qui a été développé spécialement pour apporter des capacités d’IA aux PC qui en sont dépourvus.

Notons qu’il s’agit d’un ajout qui s’inscrit dans la tendance des fonctionnalités IA locales que Microsoft et ses partenaires PC veulent imposer comme une révolution incontournable.

Toutefois, Lenovo considère encore son appareil au format clé USB comme une preuve de concept. En raison de ce statut expérimental, les spécifications techniques restent limitées.

Que promet réellement cette petite clé de Lenovo ?

Même si l’équipe de Lenovo est encore sur le point de peaufiner cet outil, on connaît déjà certains détails sur le produit.

Outre le fait qu’il intègre un NPU 32-TOPS, Lenovo précise que ses performances maximales sont atteintes lorsqu’il est alimenté via un adaptateur secteur.

Vous devez savoir que pour fonctionner, ce Stick doit être connecté à un port USB-C Thunderbolt pour fonctionner. C’est ce qui donne d’ailleurs l’accès aux fonctionnalités Lenovo AI Now. Il peut également être branché sur une prise murale afin de libérer toute sa puissance pour les tâches d’IA les plus exigeantes.

Lenovo AI Stick oferece uma NPU externa de 32 TOPS, conectada por USB-Chttps://t.co/BsikCSka1I — Adrenaline (@Adrenaline) March 4, 2025

Je me demande alors comment cet AI Stick puise son énergie alors qu’il fonctionne uniquement sur USB-C. Je me questionne aussi sur ses capacités !?

Par ailleurs, vous devez savoir que Lenovo ne précise pas qui fabrique ce NPU. Néanmoins, la société indique que l’AI Stick permet d’exécuter des modèles de langage étendus locaux (LLM). Selon la marque, il permet aussi d’améliorer des applications graphiques via l’IA.

Par ailleurs, vous devez savoir qu’il est compatible avec la suite Lenovo AI Now, qui requiert Windows 11 et un processeur x86 pour fonctionner.

Pour rappel, Lenovo AI Now est l’assistant personnel développé par la marque. Il permet d’optimiser la productivité et automatiser les tâches sur ses appareils compatibles avec l’IA.

Alors, que pensez-vous de cette invention de Lenovo ? Partager votre avis dans les commentaires !

