Ces nouveaux PC IA peuvent se soigner eux-mêmes : le début de Terminator ?

Les ordinateurs du futur sont là ! Ils sont dotés d’une IA capable de détecter et de réparer les pannes en temps réel. Des machines qui promettent de révolutionner la technologie ?

Les PC dotés d’IA auto-réparatrice ont fait beaucoup parler d’eux ces derniers mois. Cette collaboration entre Lakeside Software et Intel promet de franchir une nouvelle étape en matière d’intelligence, de rapidité et d’efficacité.

Ces ordinateurs futuristes présentés au CES 2025 s’appuient sur une unité de traitement neuronal (NPU). Il s’agit d’un composant matériel clé qui réalise des analyses et des décisions en temps réel directement sur l’appareil.

Les processeurs Intel Core Ultra alimentent cette IA avancée, tandis que la plateforme SysTrack de Lakeside exploite la puissance des NPU pour surveiller et optimiser les performances comme jamais auparavant.

Des PC IA auto-réparateurs ? Une invention qui redéfinissent le domaine informatique

Ces PC IA développés grâce à la collaboration de Lakeside Software et Intel vont bouleverser l’informatique. En effet, ce duo révolutionnaire ne se limite pas aux diagnostics traditionnels.

SysTrack effectue plusieurs tâches comme analyser en profondeur l’utilisation des NPU et identifier les processus qui les sollicitent. Il se charge également de mesurer leur charge et met en lumière les applications et utilisateurs qui tirent le meilleur parti des capacités IA.

Il permet aussi d’en finir avec les réparations réactives ! Le système de surveillance des performances basé sur la périphérie de Lakeside inaugure une gestion prédictive. C’est ce qui permet aux appareils de s’auto-réparer côté logiciel avant que les problèmes n’impactent les utilisateurs.

Une meilleure gestion des PC IA pour une productivité sans faille

La plateforme SysTrack collecte jusqu’à 10 000 points de données toutes les 15 secondes sur chaque appareil. Ainsi, elle est capable d’alimenter un moteur d’IA capable de prédire et de prévenir les problèmes.

Je ne sais pas si vous vous demandez comme moi ce que l’on peut gagner avec ce genre de processus, mais la réponse est simple ! En fait, cela permet de moins solliciter les équipes informatiques et une productivité ininterrompue pour les utilisateurs.

SysTrack ne se contente pas de réduire les coûts informatiques grâce aux surveillances de l’état matériel ainsi que les performances des applications et la consommation énergétique. En fait, il aide aussi les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité.

Certes, les processeurs Intel Core Ultra sont au centre de cette innovation, mais Lakeside Software reste discrète quant à une éventuelle compatibilité avec AMD ou d’autres fabricants. Je pense que pour le moment, le plus important est de se tourner vers les appareils équipés de processeurs Intel.

Alors, comment trouvez-vous ces nouveaux PC IA ? Est-ce qu’ils vont réellement pouvoir contrôler l’humanité ? Partager votre avis dans les commentaires !

