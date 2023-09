Cette technologie révolutionnaire d’Intel va rendre les PC beaucoup plus puissants

Une technologie révolutionnaire selon Intel pour rendre les PC beaucoup plus puissants ? C’est la promesse du fabricant en dévoilant les substrats en verre.

La recherche sur les substrats en verre commence à donner des résultats probants. Leur arrivée sur le marché est prévue pour 2030. Cette avancée va changer significativement l’industrie électronique et informatique. En effet, les ordinateurs deviendront beaucoup plus puissants grâce à cette technologie révolutionnaire d’après Intel.

Intel investit massivement dans la recherche sur la fiabilité des substrats en verre depuis plus d’une décennie. Le numéro deux mondial des semi-conducteurs a identifié le matériau comme la meilleure alternative aux substrats organiques. Son objectif est d’obtenir des tailles de puces plus réduites tout en gagnant en performances.

Les apports de la technologie révolutionnaire d’Intel

Le verre possède des propriétés uniques par rapport aux substrats organiques actuels. Le matériau offre, par exemple, une planéité ultra-faible, ainsi que des performances thermiques et mécaniques plus stables. Ces propriétés distinctives offrent une densité d’interconnexion plus importante dans un substrat.

Les ingénieurs vont ainsi pouvoir concevoir des puces de haute densité et à fortes performances. Celles-ci seront adaptées pour les charges de travail à haute intensité de données comme l’intelligence artificielle.

D’autre part, Intel devrait commercialiser des solutions intégrales de substrats en verre au cours de la deuxième moitié de la décennie. Cette technologie révolutionnaire va permettre à l’industrie de repousser les limites de la loi de Moore au-delà de 2030.

Une technologie indispensable à l’évolution de l’industrie

L’industrie des semi-conducteurs a presque atteint ses limites quant à la miniaturisation des transistors sur des packages en silicium. L’utilisation des matériaux organiques est en partie responsable de cette situation. Soulignons que ces éléments sont énergivores en plus d’être limités par le rétrécissement et la déformation.

La miniaturisation est essentielle au progrès et au développement de l’industrie des semi-conducteurs. Les substrats en verre constituent une étape viable et cruciale pour les semi-conducteurs de nouvelle génération.

Les substrats en verre ont des propriétés mécaniques, physiques et optiques améliorées. Ils permettent de connecter beaucoup plus de transistors dans un package. Ce qui est une bonne chose pour la mise à l’échelle. Par ailleurs, cette technologie révolutionnaire d’Intel facilite l’assemblage des complexes de puces plus conséquents.

Les architectes de puces pourront ajouter davantage de chipsets dans des packages plus petits. Cela se fera évidemment avec des gains de performances et de densité. La technologie révolutionnaire offre également davantage de flexibilité dans la conception. Il en résulte des puces moins énergivores et moins chères à fabriquer.

D’autre part, les substrats en verre arriveront d’abord sur les marchés où ils seront les plus utiles. Cela concerne ainsi les processeurs graphiques, les centres de données et l’intelligence artificielle.

Cette avancée technologique va surtout permettre de disposer de machines plus puissantes. Des activités comme le minage de cryptomonnaies ou le gaming professionnel ont provoqué une hausse significative de la demande de PC plus puissants. Intel pourra prochainement répondre à ce besoin grâce aux substrats en verre.