Intel Core Ultra 200S : la plus grosse révolution des CPU depuis 3 ans ?

Intel annonce son Core Ultra 200S avec des promesses alléchantes : performances accrues, réduction de la consommation énergétique et architecture repensée.

Intel a déçu avec ses dernières générations de processeurs de bureau. Ses modèles de 13e et 14e génération n’ont offert que des améliorations mineures par rapport à leurs prédécesseurs.

Cependant, avec l’arrivée des Core Ultra 200S, la situation pourrait changer. Ce nouveau processeur, sous le nom de code Arrow Lake, intègre des technologies issues des gammes Core Ultra 100 et 200.

Les changements sont notables : conception basée sur des puces, architecture CPU et GPU mise à jour, technologie de fabrication de pointe. Et, grande nouveauté, une unité de traitement neuronal (NPU), pour accélérer certaines charges de travail liées à l’IA et l’apprentissage automatique. Lancement prévu pour le 24 octobre.

Voyons ce qu’Intel Core Ultra 200S a dans le ventre

Le passage à une conception basée sur des puces marque une étape importante pour Intel grâce à sa technologie de packaging Foveros.

Les processeurs Core Ultra 200S seront basés sur plusieurs tuiles de silicium qui communiquent via une « tuile de base » fabriquée par Intel. Cette conception permet d’intégrer des puces TSMC de 3, 5 et 6 nm, dédiées respectivement aux cœurs CPU, GPU, et aux autres fonctions essentielles, comme le NPU et la gestion de la mémoire DDR5.

Intel promet ainsi une augmentation de 10 % des performances multicœurs et une réduction de 30 % de la consommation énergétique. Le GPU intégré est deux fois plus rapide que celui des générations précédentes.

Trois processeurs ont été dévoilés, avec des variantes sans GPU, à partir de 294 $ pour le Core Ultra 5. Le plus performant, le Core Ultra 9 285K, est proposé à 589 $.

Ces puces sont déverrouillées et overclockables, avec des différences dans la vitesse d’horloge et le nombre de cœurs. Le 245K offre six cœurs P et huit cœurs E, tandis que le 285K atteint huit cœurs P et 16 cœurs E, avec une fréquence maximale de 5,7 GHz.

Les cœurs P adoptent l’architecture Lion Cove, déjà présente dans Lunar Lake, avec suppression de l’hyper-threading. Cela permet d’optimiser l’espace silicium, grâce aux cœurs E à faible consommation.

Les performances des cœurs E Skymont sont grandement améliorées, avec des gains significatifs sur les tâches en virgule flottante. Dans les jeux, les résultats sont proches de ceux des processeurs de 14e génération, mais avec une consommation réduite de 73 W et une température inférieure de 13 degrés Celsius.

La plus grande révolution d’Intel en 3 ans n’est (encore) pas assez

Intel introduit son premier processeur de bureau avec un NPU, mais AMD l’a devancé avec sa série Ryzen 8000G. Explications.

Le NPU d’Intel n’est pas compatible à Copilot+ sur Windows 11. Pourquoi ? car il n’atteint que 13 TOPS, loin des 40 000 milliards d’opérations par seconde requises par Microsoft.

Intel a probablement finalisé Arrow Lake avant que Microsoft ne fixe ses nouvelles exigences pour Copilot+ en mai. Malheureusement, le NPU de ces nouveaux processeurs n’est pas à la hauteur des progrès réalisés par les P-cores et E-cores.

Il faudra peut-être attendre les prochaines générations pour voir des améliorations…

Concernant le GPU, Arrow Lake offre un modèle basé sur l’ancienne architecture « Alchemist« , avec quatre cœurs Xe. Ce GPU prend en charge le traçage de rayons et la mise à l’échelle XeSS.

Il faut toutefois noter qu’ il est destiné à des usages de base et non aux jeux exigeants. Son rôle sera surtout de gérer des écrans supplémentaires dans des configurations haut de gamme avec des GPU dédiés.

Quant aux processeurs KF, il est incertain qu’ils offriront un encodage vidéo accéléré par le matériel, habituellement pris en charge par le GPU. Cependant, cette fonction pourrait être présente dans la tuile SoC.

Les chipsets de la série 800 supportent jusqu’à 24 voies PCIe 4.0, deux ports Thunderbolt 4, 10 ports USB 3.2, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Les nouveaux processeurs adoptent un socket LGA1851, compatible avec certains refroidisseurs existants, mais des adaptations pourraient être nécessaires selon le fabricant.

