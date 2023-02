Google prépare secrètement ses propres puces Data Center : tout savoir

Google poursuit son ambition de développer ses propres puces pour Date Center. Dans ce cadre, le géant de la technologie pourrait déployer des nouvelles générations de serveurs dès 2025.

Cette nouvelle stratégie interne de Google, jusqu’à présent tenue secrète, est considérée comme un coup de maître. Elle pourrait potentiellement bouleverser le marché de l’industrie des Datas Centers. En effet, les puces personnalisées de Google offriraient des performances accrues, une consommation d’énergie réduite et des coûts plus faibles.

Google compte révolutionner le cloud computing avec ses propres puces

Google se rapproche de plus en plus de l’accomplissement sur son projet de puces pour Data Center. La société a récemment atteint une étape importante dans le développement de ses puces et envisage de les déployer dans ses serveurs d’ici 2025. Cette nouvelle a été rapportée par le média en ligne américaine The Information.

Cette stratégie n’est pas nouvelle pour Google. En effet, le géant américain a déjà produit avec succès des puces ASIC destinées aux serveurs. En 2015, la société a également introduit son propre TPU (Tensor Processing Unit). Ce dernier est un ASIC conçu pour les modèles d’apprentissage automatique et les réseaux neuronaux. Néanmoins, pour diverses tâches de traitement importantes, Google a persisté dans l’utilisation de processeurs et des GPU tiers.

Google mise sur une nouvelle version du Tensor G2

Google a déjà développé un SoC beaucoup plus avancé que son ASIC TPU, conçu pour être utilisé dans les appareils mobiles. Baptisée Tensor G2, cette puce combine divers modèles : le CPU Arm Cortex, le GPU Mali G710 et un ISP. Elle embarque également un TPU personnalisé. La fabrication du processeur sera confiée à Samsung afin de profiter de son procédé 5 nm.

Ces avancées ont probablement motivé Google à poursuivre ses efforts en matière de développement de puces pour Data Center. Cela permettra à la société de contrôler ses propres serveurs cloud et d’améliorer leur efficacité. En même temps, cette technologie réduira sûrement le coût total de possession.

D’après des sources proches du sujet, Google mise beaucoup sur cette puce pour rattraper Amazon, son rival. En effet, Amazon a déjà lancé son propre processeur AWS Graviton en 2018. Déjà à sa troisième mise à jour, le processeur d’Amazon possède des performances impressionnantes et des optimisations d’efficacité. Ses capacités en font une offre de serveur très attrayante sur le marché des Data Centers.