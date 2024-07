En Irlande, les Data Centers consomment plus d’électricité que les maisons : et en France ?

En Irlande, les Data Centers deviennent de plus en plus gourmands en énergie. Leur consommation d'électricité est supérieure à celle des maisons en ville. Quel impact cela peut-il avoir en France ? L'article vous le fait vite savoir !

Sur l'île d'émeraude, les centres de données sont devenus de grands consommateurs d'électricité, encore plus que les foyers urbains.

Selon l'Agence nationale irlandaise des statistiques, en 2023, ils utiliseront 21 % de l'électricité totale. Cette proportion était pourtant de 15 % en 2015 et de 18 % en 2022. Ces chiffres officiels, diffusés mardi, prouvent qu'en Irlande, les Data Centers gaspillent plus d'un cinquième de l'électricité.

Une consommation énergétique exponentielle

Ainsi, pour la toute première fois, la consommation des Data Centers en Irlande surpasse celle des maisons de ville, qui étaient de 18 % en 2023 et de 19 % en 2022. Pour celles en campagne, elles ne comptent seulement que 10 % de la totalité de la consommation. Cette hausse pourrait poser un réel problème à l'avenir. De ce fait, avec les avancées de l'intelligence artificielle, cette demande en matière d'énergie va continuer à grimper.

Cette année, Eirgrid, l'opérateur public du réseau électrique irlandais, a évoqué des « défis en matière d'approvisionnement en électricité » pour la décennie à venir. Cela s'explique par « la croissance de la demande alimentée par les grands consommateurs d'énergie et les centres de données ».

Les Data centers en Irlande pourraient-ils causer une crise énergétique ?

Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, publié en janvier, estime que vers 2028, les Data Centers en Irlande consommeront près de 30 % de l'électricité.

Des entreprises technologiques de premier rang telles que Google, Amazon, Meta et TikTok disposent déjà de plus de 80 centres de données dans le pays. Et c'est sans parler des nombreuses expansions et nouvelles installations en cours de réalisation.

En France, la situation pourrait devenir similaire si les tendances actuelles se poursuivent. La demande croissante d'électricité des centres de données dans le pays suscite des inquiétudes sur la durabilité et la gestion de l'énergie. Il est donc important de garder un œil sur ces développements afin d'éviter une crise énergétique.

Alors, qu'en pensez-vous ? Quelles solutions pourraient prendre l'Irlande pour remédier à cette situation ? Partagez votre avis en commentaire !

