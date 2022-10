Google Tensor G2 : tout savoir sur la puce IA surpuissante du Pixel 7

Cette fin de semaine, la sphère technologique aura été largement marquée par l’annonce en grande pompe de la gamme Google Pixel 7, alimentée par Tensor G2, une puce IA surpuissante. Ce processeur est la deuxième génération du chipset Google Tensor sur Pixel 6.

Google Tensor G2 : fournir de meilleures capacités d’IA à Pixel 7

Lors de l’événement Made by Google qui s’est déroulé cette fin de semaine, la société a présenté la série Pixel 7 en grande pompe. Google surprend par les nouvelles capacités du smartphone.

Pixel 7 embarque entre autres la reconnaissance vocale, le filtrage de bruit de fond à l’appel, la retranscription des messages audio (dans la même langue ou traduite) ainsi que le traitement des photos/vidéos.

Ces capacités améliorées tiennent du tout nouveau processeur : Google Tensor G2. Selon Google, l’apprentissage automatique sur les nouveaux téléphones Pixel 7 est désormais 60 % plus rapide et 20 % plus efficace que son prédécesseur (Google Tensor sur Pixel 6).

Par ailleurs, le Tensor G2 réduit la consommation d’énergie pour des fonctionnalités comme les enregistrements vidéo et la transcription des conversations. Sur Pixel 7, cette dernière consomme par exemple 20 % moins d’énergie.

Fiche technique

Le Tensor G2 est signé Samsung sur son nœud 4 nm. Les cœurs Cortex-A76 fonctionnant jusqu’à 2,25 GHz ont cédé la place aux cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,35 GHz. Cependant, cette deuxième génération conserve les deux cœurs de processeur Cortex-X1 et Cortex-A55 de son prédécesseur, ce dernier restant à 1,8 GHz.

Dans les détails, deux Cortex-X1 puissants mais vieux assurent le gros du travail. Quatre Cortex-A55 à faible consommation couvriront les tâches en arrière-plan. Entre Google Tensor et Tensor G2, les performances du GPU font partie des plus grands changements.

Le passage à la microarchitecture Mali-G710 d’Arm 2021 offre une amélioration des performances et de la puissance de 20 % par rapport au Mali-G78. Cela permettra également jusqu’à 35 % d’amélioration de l’apprentissage automatique.

Google implémente aussi son unité de traitement de tenseur (TPU) personnalisée de nouvelle génération à l’intérieur du Tensor G2. Ce composant gère un large éventail de tâches d’apprentissage automatique, des traductions en temps réel au traitement d’images et de vidéos.