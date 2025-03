Ce smartphone est incassable, étanche, et plus puissant qu’un iPhone 15 Pro Max !

Lors de l’édition 2025, Ulefone présente son smartphone incassable Amor 28 Ultra. Outre sa robustesse extrême, ses performances rivalisent avec celles de l’iconique iPhone 15 Pro Max.

Ce smartphone a été pensé pour les amateurs de technologie et de durabilité. Cet appareil conjugue résistance, puissance et fonctionnalités modernes. Direction les détails de cette nouveauté qui intrigue dans le monde informatique. L’Armor 28 Ultra arrivera sur AliExpress dès le 17 mars. La version standard coûtera 749 dollars, tandis que la variante avec imagerie thermique grimpera à 899 dollars.

Un design taillé pour les conditions extrêmes

L’Armor 28 Ultra détient un look massif, mais étudié. Ce smartphone intègre un cadre renforcé, presque incassable et des ports caoutchoutés. Il mesure 6,86 pouces de long, 3,29 pouces de largeur et 0,76 pouce d’épaisseur. Un gabarit imposant et robuste, certifié MIL-STD-810H, IP68 ainsi que IP69K.

En effet, Armor 28 Ultra est totalement étanche à la poussière et peut être immergé dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes, selon la norme internationale. IP69K, plus exigeante, ajoute une protection contre les jets d’eau à haute pression et à haute température, comme ceux utilisés dans le nettoyage industriel. Sa robustesse résiste aussi aux vibrations, aux chocs et même aux chutes jusqu’à deux mètres.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces offre une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité atteint 2200 nits, idéale sous le soleil. En outre, un petit écran secondaire de 1,04 pouce à l’arrière donne un accès rapide aux notifications.

L’intelligence artificielle s’invite à bord

Pour son smartphone incassable, Ulefone revendique une autre première. L’intégration de Google Gemini pour des interactions simplifiées avec les applications. Cette touche d’IA rend l’appareil plus intuitif, notamment pour les utilisateurs connectés. Ajoutez à cela un capteur d’empreintes latéral, un blaster IR et une prise jack de 3,5 mm, et le tableau se complète.

https://twitter.com/UlefoneMobile/status/1897287231444033592

Sous le capot de ce smartphone incassable

Côté performances, ce modèle embarque le chipset MediaTek Dimensity 9300+, censé rivaliser avec l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro Max. Ulefone y ajoute 32 Go de RAM, dont 16 Go virtuels et 1 To de stockage UFS 4.0. Le tout assure un multitâche fluide, même en usage intensif.

L’Armor 28 Ultra est, selon Ulefone, le tout premier smartphone de sa catégorie – les incassables – à intégrer le Wi-Fi 7. En plus, il garde les réseaux 5G et NFC. Sa batterie de 10 600 mAh se recharge rapidement avec 120 W en filaire ou 50 W sans fil.

Les téléphones robustes négligent souvent la photo, mais pas celui-ci. L’Armor 28 Ultra mise sur un capteur principal Sony IMX989 de 50 MP, avec une taille de 1 pouce pour capter plus de lumière. Une caméra de vision nocturne de 64 MP et une autre ultra-large de 50 MP avec imagerie thermique complètent le trio. À l’avant, un capteur de 50 MP assure des selfies nets

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.