Google lance l’IA Gemini Code Assist : voici comment l’utiliser pour coder vos applis !

Google lève le voile sur Gemini Code Assist, votre tout nouveau compagnon de codage boosté à l’IA. Et le meilleur dans tout ça ? Il est gratuit.

Avec cette version de Gemini Code Assist, les développeurs du monde entier peuvent désormais accéder à une aide puissante et sophistiquée sans débourser un centime.

Étudiants, freelances, startups, ou simples curieux du code, réjouissez-vous car votre nouveau copilote virtuel vient d’entrer en scène !

Un assistant IA pour coder sans limites… enfin, presque

Gemini Code Assist repose sur le modèle d’IA Gemini 2.0 de Google, et le moins que je puisse dire, c’est que c’est une véritable machine à coder.

Besoin de générer un bloc de code en quelques secondes ? De recevoir des suggestions en temps réel ? Ou même d’obtenir une explication claire sur une erreur qui vous fait perdre du temps depuis des heures ? Gemini Code Assist est là pour ça.

L’outil s’intègre facilement aux environnements les plus populaires comme Visual Studio Code, JetBrains et GitHub et Firebase (en version limitée).

Et bonne nouvelle ! Il prend en charge tous les langages de programmation du domaine public. Python, JavaScript, Java, C++, Go… vous avez l’embarras du choix.

Que vous envisagiez de construire une simple application mobile ou un système complexe, Gemini Code Assist semble prêt à tout encaisser.

Mieux encore ! Cette version gratuite vous offre un large quota d’utilisation proposé. Alors que certains concurrents, comme GitHub Copilot, limitent leurs utilisateurs à 2 000 complétions par mois, Gemini Code Assist pousse la barre très haut.

Vous avez jusqu’à 180 000 complétions mensuelles, avec une limite quotidienne fixée à 6 000 complétions et 240 chats. Bref, vous avez largement de quoi coder du matin jusqu’au soir, sept jours sur sept, sans voir s’afficher un vilain message de quota dépassé.

Rien de plus simple ! Commencez par ouvrir votre IDE, que ce soit Visual Studio Code, JetBrains ou un autre compatible.

Prenons l’exemple de Visual Studio Code. Une fois votre éditeur lancé, accédez à l’onglet Extensions dans la barre latérale gauche — ou utilisez le raccourci Ctrl + Maj + X.

Tapez « Gemini Code Assist » dans la barre de recherche, sélectionnez le plugin officiel de Google et cliquez sur Installer. Une fois l’installation terminée, une nouvelle icône Gemini apparaîtra sur le côté gauche de votre écran.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à vous connecter avec votre compte Google pour activer les suggestions intelligentes pour coder comme à votre habitude. L’application est prête à intervenir à la moindre sollicitation.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, la version payante (dès 20 $ par mois) offre des fonctionnalités supplémentaires. Parmi elles, l’accès à Google Cloud, la génération d’images par IA, ou encore une intégration poussée avec les applications Google comme Docs, Sheets et Gmail.

Mais honnêtement, je crois que pour démarrer et apprendre, la version gratuite est déjà un formidable terrain de jeu.

Côté sécurité, Google assure que les données collectées via la version gratuite — comme les requêtes, le code généré et les feedbacks — sont anonymisées et stockées pour une durée maximale de 18 mois.

Si cela vous dérange, vous avez la possibilité de désactiver cette collecte via les paramètres. Une prudence de bon aloi, surtout si vous jonglez avec des projets sensibles.

Gemini Code Assist vous tend la main, mais serez-vous prêt à lui laisser le clavier ? Pas entièrement , j’espère !

Si vous avez déjà demandé l’aide d’une IA pour coder, racontez dans le commentaire votre meilleure expérience.

