ChatGPT révolutionne le shopping : faites vos achats via l’IA ! La fin d’Amazon ?

Vous pouvez maintenant faire votre shopping directement via ChatGPT ! L’IA peut vous conseiller des produits, et vous pouvez cliquer pour les acheter directement via la conversation. Une menace pour Amazon, Google Shopping… mais aussi pour les petites boutiques e-commerce ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette énorme nouveauté !



OpenAI est-il sur le point de révolutionner le shopping en ligne ? Une nouvelle mise à jour de ChatGPT vient d’être déployée le 29 avril 2025, et permet de faire des achats en ligne directement via le chatbot !

Vous pouvez désormais chercher des produits, comparer les différentes options, visualiser des détails sur les produits, ou même recevoir des recommandations personnalisées.

Les avis de consommateurs sont présentés, à partir de plateformes comme Amazon, Reddit ou BestBuy.

Par ailleurs, les informations sur le prix et les liens d’achat direct sont intégrés à chaque résultat de recherche. Un bouton vous permet également de demander plus d’infos sur un produit à ChatGPT.

Pour le moment, OpenAI met l’accent sur quelques catégories : technologies, maison, mode, beauté…

À l’avenir, elle compte étendre la fonctionnalité à d’autres catégories en analysant ce que les utilisateurs recherchent.

Contrairement aux recommandations de produits de Google basées sur un algorithme, ChatGPT s’appuie davantage sur sa compréhension des avis des utilisateurs et sur les préférences indiquées par l’utilisateur dans la conversation.

Vos goûts et préférences bientôt mémorisés

Cerise sur le gâteau : OpenAI annonce que la capacité de mémorisation de ChatGPT sera bientôt intégrée aux fonctionnalités de recherche et de shopping.

À l’heure actuelle, cette mémoire permet déjà au chatbot de se rappeler de toutes vos conversations. Prochainement, il pourra aussi se souvenir de détails sur vos achats et recherches de produits !

Ceci permettra à l’IA de proposer des résultats de recherche et des recommandations d’achat plus personnalisés. Une manière de concurrencer directement la fonctionnalité de Recherche Personnalisée de Google…

Bien évidemment, les utilisateurs continueront d’avoir un contrôle complet sur les paramètres de mémoire, et pourront ajouter des informations ou en supprimer à volonté.

Cette intégration sera déployée d’ici quelques semaines pour les abonnés ChatGPT Plus et Pro. Malheureusement, elle ne sera pas lancée tout de suite dans l’UE, en Suisse, au Royaume-Uni, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.

ChatGPT Shopping va-t-il tuer le SEO de votre boutique e-commerce ?

Cette nouvelle option permettant de faire ses achats directement depuis ChatGPT semble être un tacle direct à l’encontre de Google Shopping et Amazon.



C’est aussi une manière de concurrencer Perplexity, qui propose depuis novembre 2024 à ses utilisateurs américains la fonctionnalité « Buy With Pro ». Celle-ci permettait déjà de chercher et d’acheter des produits via un chatbot similaire à ChatGPT.

Toutefois, certains y voient également une menace directe pour le SEO. Les petites boutiques qui ont fait beaucoup d’efforts pour être référencées par Google risquent de perdre en visibilité.

Si vous avez une boutique en ligne, OpenAI indique comment s’assurer qu’elle puisse être mise en avant par ChatGPT.

À la manière des moteurs de recherche, le chatbot utilise un crawler dénommé 0AI-SearchBot. Il permet de trouver, d’accéder et de présenter les informations via la recherche ChatGPT.

Pour que votre site puisse être découvert par l’IA, vous devez vous assurer de ne pas bloquer ce crawler. Cela peut nécessiter de mettre à jour votre fichier robots.txt.

N’hésitez pas à utiliser Google Analytics pour suivre et analyser le trafic provenant des résultats de recherche de ChatGPT ! Il est indiqué par l’URL de référence utm_source=chatgpt.com.

Mise à jour massive de ChatGPT : les autres nouveautés

Outre les nouvelles fonctionnalités liées au shopping, la mise à jour du 29 avril 2025 apporte plusieurs améliorations notables à ChatGPT.

Vous pouvez désormais envoyer un message via WhatsApp à ChatGPT pour recevoir des réponses en temps réel.

De plus, l’auto-complétion et les suggestions de recherche en temps réel ont été ajoutés, afin d’aider les utilisateurs à compléter leurs requêtes plus rapidement et à découvrir des sujets de recherche populaires.

Par ailleurs, ChatGPT est maintenant capable d’afficher des citations multiples pour une seule réponse. Ceci permet de vérifier des informations via des sources multiples.

Une fonctionnalité « highlight » va aussi vous permettre de voir plus facilement quelles parties d’une réponse sont liées à chaque source.

Comment utiliser les nouvelles capacités de shopping de ChatGPT ?

Dès aujourd’hui, les utilisateurs de ChatGPT gratuit, Plus ou Pro peuvent accéder à ces nouvelles fonctionnalités de shopping de GPT-4o.

La mise à jour ne semble pas encore déployée en France, mais cela n’est probablement qu’une question d’heures.

Toutefois, gardez en tête que cette nouveauté est encore en cours d’intégration. Au fur et à mesure, OpenAI va continuer de l’améliorer en ajoutant davantage de vendeurs et en se basant sur les retours des internautes.

Rappelons que vous pouvez proposer des idées d’amélioration via l’option Feedback de ChatGPT. Une boîte de dialogue vous permettra d’entrer vos propositions ou d’indiquer ce que vous n’aimez pas.

Quoi qu’il en soit, c’est clairement l’une des plus grosses mises à jour de ChatGPT depuis ses débuts. Il pourrait bien s’agir du début d’une révolution pour les achats sur internet !

Je pense personnellement que la possibilité d’acheter directement depuis ChatGPT peut être vraiment pratique. J’utilise souvent l’IA pour recevoir des conseils d’achat, et pouvoir acheter en un clic depuis la conversation serait un réel gain de temps !

À condition, bien sûr, que les recommandations de produit soient réellement pertinentes, à jour, et ne soient pas biaisées par d’éventuels partenariats avec des commerçants spécifiques…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Allez-vous utiliser les nouvelles fonctionnalités de shopping de ChatGPT ? Partagez votre avis en commentaire !

