Acheter depuis un moteur de recherche ? Perplexity vous montre comment

Perplexity fait évoluer la recherche en y intégrant des achats instantanés et propose une alternative sérieuse à Google.

Le moteur de recherche Perplexity, propulsé par l’IA, se lance dans une nouvelle aventure. Désormais, grâce à l’abonnement Perplexity Pro, les utilisateurs peuvent acheter des articles directement à partir des résultats de recherche.

Le service s’appelle « Buy with Pro » et promet une expérience fluide et rapide. En cherchant un produit, vous trouverez des informations détaillées et des comparaisons de prix. De ce fait, vous pourrez acheter en un seul clic. Il suffit d’avoir vos informations de paiement enregistrées dans l’application pour que tout soit prêt.

Perplexity va plus loin pour séduire ses utilisateurs. Non seulement vous pouvez comparer les produits, mais vous bénéficiez aussi de la livraison gratuite. Cette fonctionnalité est un plus indéniable pour les adeptes du shopping en ligne. L’objectif est de rendre les achats aussi intuitifs que possible, en évitant les multiples étapes habituellement nécessaires. Pour les utilisateurs de Perplexity Pro, l’accès à cette commodité coûte 20 dollars par mois.

Perplexity n’est pas un simple moteur de recherche. Il combine des réponses générées par l’IA avec des données en temps réel, ce qui en fait un concurrent redoutable pour Google et OpenAI. Cependant, il diffère de Google Shopping, car Perplexity ne prélève pas de commission sur les achats réalisés via son service, du moins pour l’instant. « Nous n’avons pas de projet concret d’introduire des revenus d’affiliation », explique Sara Platnick, porte-parole de Perplexity. Cela pourrait changer, mais pour le moment, la stratégie semble être d’attirer davantage d’utilisateurs vers la version Pro.

Alors que Perplexity explore de nouvelles avenues pour se démarquer, il se retrouve aussi sous les projecteurs pour d’autres raisons. Comme d’autres IA génératives, Perplexity a été accusé de violations de droits d’auteur et fait face à des poursuites judiciaires. Pourtant, cela ne l’empêche pas d’avancer. L’ajout d’une fonctionnalité d’achat intégrée est peut-être un tremplin vers des options plus avancées. À l’avenir, les entreprises comme Google et OpenAI pourraient intégrer des agents d’IA capables d’exécuter des tâches en plusieurs étapes.

Un partenariat gagnant pour les commerçants

Perplexity ne se contente pas de servir les consommateurs. L’entreprise a lancé un programme marchand destiné aux détaillants. Ce programme leur permet de partager directement les spécifications de leurs produits. En retour, les commerçants gagnent en visibilité. Malgré cela, Perplexity garde le contrôle sur les données. L’entreprise a précisé qu’elle ne partage pas les habitudes de navigation spécifiques des utilisateurs avec les commerçants.

Avec cette nouvelle initiative, Perplexity se positionne comme un acteur incontournable du marché de la recherche pilotée par l’IA, tout en ajoutant une dimension commerciale novatrice. Reste à voir si cette stratégie séduira suffisamment d’utilisateurs pour rivaliser avec les géants de la tech.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.