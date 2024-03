Perplexity AI : naviguez autrement sur le web avec l’IA

Une alternative aux moteurs de recherches classiques, et un véritable assistant personnel de navigation, Perplexity AI figure parmi les outils les plus innovants actuellement. En quelques années, il est devenu une référence dans sa catégorie. Et sa performance ne s'arrêtera pas là.

Internet est désormais indissociable de la vie quotidienne. C'est la plateforme clé pour rechercher des informations en quelques clics. Et pour y arriver, vous avez les différents navigateurs. Mais est-ce qu'il existe un autre outil pour améliorer l'expérience ? C'est ici que Perplexity AI intervient. Cette IA facilite vos investigations sur internet, en fournissant des réponses en quelques secondes. Une aubaine pour divers profils d'utilisateurs. Découvrez sans tarder cet assistant de navigation boosté par l'intelligence artificielle.

Perplexity AI : qu'est-ce que c'est ?

À première vue, Perplexity AI se présente comme un moteur de recherche habituel. Pourtant, son mode de fonctionnement est bien différent des plateformes classiques. L'outil se base sur l'intelligence artificielle, la Machine Learning, ainsi que le traitement du langage naturel pour combler les utilisateurs.

Ces technologies permettent alors de fournir des réponses précises aux requêtes. En effet, l'IA est capable de trier les informations en quelques secondes. Elle livre ensuite les données en rapport avec le sujet demandé. Simple, rapide, et efficace. Ces atouts pourront satisfaire les besoins de plusieurs profils d'utilisateurs.

Focus sur l'histoire de ce moteur de recherche atypique

Comme la majorité des outils innovants, Perplexity AI a aussi été fondé par des experts de l'IA. Quatre spécialistes, Andy Konwiski, Aravind Srinivas, Denis Yarats, et Johnny Ho ont collaboré pour concevoir cette intelligence artificielle en 2022. Ces professionnels faisaient partie de l'équipe de développements de grands modèles de langage chez Google.

Après des années de services, ils ont voulu lancer leur propre entreprise. Leur objectif est simple : donner des réponses précises aux utilisateurs, même si leurs questions sont difficiles et complexes. Et pour y arriver, Perplexity AI vise à démocratiser l'accès au savoir.

L'entreprise en est encore à ses débuts. Toutefois, son ascension annonce déjà la couleur de sa performance sur le marché de l'IA. En effet, les fonctionnalités de Perplexity AI attirent l'attention des investisseurs. Elle a bénéficié de 73,6 millions de dollars d'investissements pour accélérer son émergence. Et ce n'est pas tout. La direction a encore l'intention de lever des fonds pour développer l'entreprise à l'échelle mondiale.

We are happy to announce that we've raised $73.6 million in Series B funding led by IVP with participation from NVIDIA, NEA, Bessemer, Elad Gil, Jeff Bezos, Nat Friedman, Databricks, Tobi Lutke, Guillermo Rauch, Naval Ravikant, Balaji Srinivasan. pic.twitter.com/7ROQz347L3 — Perplexity (@perplexity_ai) January 4, 2024

Contrairement aux moteurs de recherche classique, Perplexity AI est catégorisé dans les gammes de chatbots. L'outil se focalise surtout sur l'échange conversationnel avec l'utilisateur.

Pour fournir des réponses précises, Perplexity AI se base sur plusieurs éléments. Le traitement du langage naturel est son premier atout. Ensuite, vous avez le Machine Learning.

Par ailleurs, Perplexity AI exploite aussi les différents modèles de langage. Elle puise ses données dans GPT 3.5 et GPT 4 d'OpenAI. Dans certains cas, l'outil se base sur Gemini Pro. Dans tous les cas, l'algorithme avancé de Perplexity AI lui permet de fournir des réponses complexes.

Quelles sont les fonctionnalités de Perplexity AI ?

Génération de contenu

Les recherches sur internet se présentent habituellement comme suit : l'utilisateur saisit ses requêtes dans la barre de recherche. Le navigateur classe ensuite les résultats en fonction de leur pertinence. Et c'est tout.

Mais Perplexity AI adopte une approche assez particulière. Cette IA se focalise avant tout sur le traitement des données. Elle analyse alors les différentes informations en fonction du contexte et des attentes de l'utilisateur. Le traitement de langage naturel, ainsi que le Machine Learning interviennent dans cette étape.

L'outil donne ensuite ses réponses sous forme de contenu. C'est une aubaine, surtout pour les usagers en quête d'informations courtes et précises.

Interaction avec l'utilisateur

L'outil dispose de différentes stratégies pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Il y a alors plusieurs modes de recherche.

Le premier, « Copilot », est le plus utilisé. Il permet surtout de naviguer sur le web à travers les questions. L'IA fournit des réponses en fonction des demandes. Ensuite, vous avez le mode « Focus », qui traite des sujets spécifiques. Enfin, le mode « Writing » génère des réponses sans passer par la toile géante d'internet.

Compatibilité avec d'autres plateformes

Cette IA ne se contente pas de fournir des réponses précises aux utilisateurs. Elle vise aussi à améliorer l'expérience de navigation. Perplexity AI s'adapte alors à différentes plateformes de références. Slack, Google Docs, Notion, ou autres. L'outil est compatible aux applications Android et iOS.

Application mobile

Oui, Perplexity AI possède aussi une application mobile. Et ce privilège facilite de plus en plus son utilisation. Ici, l'intéressé peut lancer des recherches vocales avec l'IA. Et ce n'est pas tout. L'app mobile de Perplexity AI prend en charge plusieurs langues.

Extension Chrome

L'intégration à Google Chrome est incontournable pour les outils IA de référence. Et Perplexity AI a compris cette tendance. Vous pourrez alors utiliser l'extension Chrome pour améliorer votre expérience sur le web. L'IA est disponible sur une barre d'outils spécifiques. Vous pourrez y poser vos questions, même les plus complexes.

Pourquoi utiliser Perplexity AI ?

La gratuité, bien sûr

C'est le premier avantage de cet outil innovant. Oui, Perplexity AI est avant tout gratuit. Ici, l'utilisateur peut exploiter les performances des modèles de langage classiques comme GPT 3.5 d'OpenAI. Mais si cet atout ne suffit pas, GPT-4 est disponible, mais avec les abonnements payants.

La précision de réponse

L'outil est capable de traiter une base de données massives. Il fournit ensuite les réponses qui s'adaptent le plus aux requêtes des utilisateurs. Perplexity AI cite aussi ses sources.

L'interface intuitive

La simplicité de l'interface facilite considérablement l'utilisation de Perplexity AI. En effet, l'utilisateur aura la possibilité de trouver toutes les fonctionnalités sur une seule et même page. Il n'aura pas à passer par plusieurs étapes pour lancer ses recherches.

Et n'oublions pas la polyvalence

Perplexity AI se présente comme un moteur de recherche très avancé. Ce concept ouvre les portes à plusieurs formes d'utilisations. L'outil s'adapte alors à plusieurs profils d'utilisateurs. Chercheurs, écrivains, programmeurs, ou autres. L'imagination sera la seule limite.

Qui utilise Perplexity AI ?

L'outil s'adresse à tous les professionnels et aux particuliers. Cependant, les fonctionnalités de Perplexity AI sont destinées à quelques profils spécifiques. C'est le cas des chercheurs et des étudiants. Ces utilisateurs peuvent booster leurs productivités avec les capacités de traitement de données de cette IA. En effet, il sera plus facile de résumer les informations, tout en ayant les sources. Les étudiants peuvent exploiter ces fonctionnalités.

Et ce n'est pas tout. Les programmeurs, les écrivains, et les artistes peuvent aussi utiliser Perplexity AI. Ces spécialistes se focalisent surtout sur la création de contenu de l'outil.

Il existe plusieurs approches pour profiter des atouts de Perplexity AI. Les stratégies dépendent surtout des besoins de l'utilisateur. Toutefois, il y a des méthodes classiques pour tirer avantage de cet outil.

Sujets de recherche

Cette approche s'adapte aux étudiants, ainsi qu'aux professeurs. Avec une simple question, l'utilisateur peut avoir des réponses précises, ainsi que les articles sources. C'est aussi une stratégie de référence pour enrichir sa bibliographie.

Traiter un sujet bien précis

Ici, Perplexity AI analyse un sujet selon le contexte, la question posée, et l'attente de l'utilisateur. C'est une aubaine, surtout si l'utilisateur veut une vérification pertinente.

Générer un plan

Oui, Perplexity AI est capable de générer des contenus. Mais sa performance ne s'arrête pas là. L'outil peut aussi créer un plan détaillé en fonction du sujet. Cette fonctionnalité facilite la rédaction d'articles scientifiques. Oui, ces contenus nécessitent une approche bien précise, et Perplexity AI pourrait être la clé pour faciliter la rédaction.

Vos premiers pas sur Perplexity AI

Version web, ou application mobile, l'utilisation de Perplexity AI est presque la même. En effet, les fonctionnalités sont disponibles sur toutes ces plateformes. De plus, la majorité est accessible gratuitement.

Toutefois, il faut suivre des étapes bien précises pour mieux utiliser Perplexity AI. Commencez par vous rendre sur le site de l'outil. Rendez-vous ensuite vers la barre de recherche. C'est là que vous allez saisir vos questions les plus complexes. L'IA traite votre requête pour fournir la réponse la plus complète possible. Il ne vous reste plus qu'à voir ses contenus, ainsi que les sources. Et c'est tout. N'oubliez pas que vous aurez accès à des fichiers PDF durant votre expérience.

Focus sur les abonnements

Perplexity est avant tout en open source. L'utilisateur n'a pas besoin de payer pour bénéficier des fonctionnalités clés de l'outil. Cependant, certaines options sont assez limitées.

Il existe des abonnements payants pour passer outre ses restrictions. C'est Perplexity Pro. L'utilisateur aura accès à l'option « Pro Search ». Ici, les réponses sont plus longues, même avec les questions complexes.

Il est aussi possible de focaliser ses recherches sur des fichiers précis (images, documents, etc.). Perplexity se base alors sur Claude 3, ou sur GPT-4 pour satisfaire les attentes des utilisateurs. Et ce n'est pas tout. Il y a les crédits API mensuels de 4,62 euros.

Claude 3 Haiku is available for free on Perplexity Labs. Try it now! https://t.co/Zh5Hc4m9qX pic.twitter.com/9GrBohj3mz — Perplexity (@perplexity_ai) March 13, 2024

Cet abonnement coûte 18,49 euros par mois. Mais il est recommandé de souscrire à un forfait annuel de 184,90 euros. Cette offre donne accès à un essai gratuit de 7 jours.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.