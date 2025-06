SuperIntelligence : Meta crée une équipe IA d’élite pour changer le monde

Meta sort les griffes et vise la superintelligence : une IA qui va dépasser l’intelligence humaine ! Avec un nouveau labo dirigé par le prodige Alexandr Wang, le géant de la tech veut écraser la concurrence. Son plan ? Regrouper 50 génies de l’IA en leur proposant des salaires à 9 chiffres !

Au cœur du séisme technologique de l’intelligence artificielle, on pense souvent à des noms comme OpenAI, Google et Microsoft.

Ces géants s’arrachent les talents et investissent des sommes mirobolantes pour façonner un avenir où l’homme et la machine se confondent.

Dans cette course effrénée, Meta est souvent reléguée au second plan derrière ses rivaux plus bruyants. Pourtant, le créateur de Facebook vient de frapper un grand coup.

La firme annonce la création d’un nouveau labo IA, entièrement consacré à la création d’une IA capable de surpasser l’homme. Oui, tu as bien lu : plus forte que le cerveau humain.

Un nouveau labo dirigé par le prodige de la Data

Alors, comment compte-t-elle y arriver ? D’abord, en s’offrant les meilleurs cerveaux. L’équipe est montée par Mark Zuckerberg en personne.

Celui qui prend les commandes de ce projet hors normes, c’est Alexandr Wang, 28 ans, fondateur de Scale AI.

Son CV parle pour lui : un MIT à peine entamé, une boîte fondée à 19 ans, et déjà une fortune estimée à 3,6 milliards de dollars. Pour l’anecdote, c’est aussi l’ancien colocataire de Sam Altman, le CEO d’OpenAI…

Sa startup, fondée en 2016 aux côtés de Lucy Guo (virée depuis) s’est fait un nom en traitant les montagnes de données indispensables aux IA modernes.

Etiquetage, nettoyage, labellisation : Scale AI est devenu le nettoyeur haute pression du secteur. Ses clients sont OpenAI, Microsoft ou encore Cohere. Un carnet d’adresses en or massif.

Salaires à 9 chiffres pour les Avengers de l’IA

Avec Wang, Meta débauche les stars de la tech à coups de salaires dignes des Avengers de l’IA : de sept à neuf chiffres pour convaincre les meilleurs de Google, OpenAI et consorts de quitter leur poste actuel pour rejoindre l’aventure.

Une équipe de 50 experts, les « Fantastic 50 », est en train de se constituer. Les négos se passent directement dans les villas de Zuckerberg à Lake Tahoe et Palo Alto.

On imagine facilement ce bon vieux Zuck cigare au bec, négociant dans un nuage de fumée tel un parrain du business IA !

Une manoeuvre stratégique de la part de Zuckerberg

Ce laboratoire marque un tournant stratégique pour Meta, confrontée à un marché en ébullition.

Depuis le coup de tonnerre ChatGPT en 2022, tout le monde veut sa part du gâteau. Dans cette ruée vers l’or, les géants de la tech dégainent à coups de milliards, rachètent, embauchent, et balancent des chatbots à la pelle.

Plus de 13 milliards de dollars ont été injectés dans OpenAI par Microsoft, tandis qu’Amazon a investi 8 milliards de dollars dans la startup Anthropic.

Ils recrutent aussi les talents issus de start-up prestigieuses ou rachètent leurs technologies. L’an dernier, Google a accepté de débourser 3 milliards pour s’offrir des licences de Character.AI.

Et Meta ? Elle ne veut pas simplement rattraper son retard, mais écraser la concurrence.

Même si Zuckerberg a toujours misé gros sur l’IA, le succès est jusqu’ici resté mitigé. Llama ? Un modèle prometteur, mais qui a vite fait débat. Benchmarks un peu arrangés, performances discutables.

Meta AI ? Un chatbot sympa, mais pas révolutionnaire, loin de là. Même l’intégration dans ses Ray-Ban connectées n’a pas suffi à emballer la galerie.

Tous ces demi-échecs ont provoqué une fuite des talents, des tensions internes, et une division IA qui ressemble plus à un champ de bataille qu’à une ruche d’innovation.

C’est donc pour se remettre dans la course que Meta sort l’artillerie lourde. Mais ce n’est pas tout. Le but est aussi de court-circuiter les régulateurs.

Avec la FTC sur le dos pour ses rachats d’Instagram et WhatsApp, le deal Scale AI est monté sur mesure pour éviter les foudres judiciaires. Un coup de poker légal, en somme.

Après le métavers… la superintelligence !

Chez OpenAI et Google, on cherche « l’intelligence artificielle générale » (AGI). Une IA qui pourrait faire tout ce que fait un cerveau humain, et même plus.

Cette ambition est déjà démesurée, mais Meta vise encore plus haut : la SuperIntelligence. Une IA à la puissance décuplée, capable de transformer l’économie, la recherche et la médecine.

Ce pari peut sembler fou, mais Zuckerberg et Wang y croient dur comme fer. Derrière, il y a aussi Yann LeCun, le grand manitou de l’IA chez Meta.

Prix Turing 2018, pionnier des réseaux neuronaux, il rêve depuis des années de dépasser les limites actuelles de l’IA.

Là où beaucoup estiment que ChatGPT ou Gemini suffiront à tout changer, LeCun affirme que de nouvelles idées sont nécessaires pour franchir le cap. Son mantra : « on n’y arrivera pas avec les recettes d’hier. »

Un discours qui fait grincer des dents dans les labos de la Silicon Valley, où la course à l’IAG ressemble de plus en plus à un concours de puissance brute.

Et pour renverser la table, Meta compte aussi sur l’open source. Avec Llama et Meta AI, le géant a déjà mis ses outils à disposition de la planète tech. Une stratégie gagnante : plus d’un milliard d’utilisateurs par mois, selon Zuckerberg.

En février 2025, il qualifiait l’IA de « potentiellement l’une des innovations les plus importantes de l’histoire ». Il a aussi ajouté que : « Cette année va tracer la voie pour l’avenir. »

Avec Scale AI dans sa manche, l’entreprise dispose désormais d’un pipeline de données et de talents qui ferait pâlir n’importe quel concurrent. Alexandr Wang et ses Fantastic 50 sont prêts à changer la donne.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Meta peut-elle reprendre la tête de la course à l’IA en recrutant les 50 plus grands talents du monde dans son nouveau laboratoire ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.