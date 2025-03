L’IA de Meta arrive en Europe : voici ce qu’elle peut (et ne peut pas) faire

Meta accélère le déploiement de son IA en Europe. Plus d’un an après son lancement aux États-Unis, Meta AI arrive enfin dans 41 pays européens, dont la France.

Dès le 20 mars, cet assistant sera intégré aux principales applications du groupe comme Instagram, WhatsApp, Facebook et Messenger.

Cependant, les utilisateurs européens n’auront pas accès aux mêmes fonctionnalités que leurs homologues américains. Contrairement aux États-Unis, où Meta AI permet de générer et modifier des images ou encore d’analyser des photos, l’Europe se contentera d’un agent conversationnel. Ce dernier servira principalement à répondre aux questions, suggérer des idées ou aider à organiser des projets. Il sera accessible via une icône en forme de cercle bleu présente dans les applications du groupe. Sur WhatsApp, les utilisateurs pourront interagir avec l’IA en mentionnant « @MetaAI » dans leurs discussions de groupe.

Un déploiement retardé par la réglementation

L’arrivée tardive de Meta AI en Europe s’explique par des contraintes légales strictes. Meta affirme avoir dû composer avec un cadre réglementaire complexe, notamment à cause du RGPD. Ce règlement encadre l’usage des données personnelles, tout comme les nouvelles législations européennes sur l’IA et les marchés numériques. Ces régulations ont contraint l’entreprise à ajuster son IA pour le marché européen.

Contrairement à la version américaine, Meta AI en Europe n’a pas été entraîné sur les données des utilisateurs. Cette précaution explique pourquoi certaines fonctionnalités restent inaccessibles. Ce retard n’a pas été bien accueilli par Mark Zuckerberg, qui a dénoncé un cadre réglementaire européen trop fragmenté et contraignant.

Meta veut concurrencer ChatGPT et Gemini

Meta AI ne se limite pas à une simple expérimentation. Mark Zuckerberg ambitionne d’atteindre un milliard d’utilisateurs d’ici la fin de l’année. Lors de la présentation des résultats de Meta en janvier, il a insisté sur l’importance d’atteindre une adoption massive pour asseoir la domination de l’assistant IA.

Aujourd’hui, Meta AI revendique déjà 700 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. L’entreprise espère que son intégration à Instagram, WhatsApp et Messenger lui permettra de s’imposer rapidement face à ses concurrents. Aux États-Unis, Meta prévoit d’ailleurs de transformer son IA en une application autonome. De ce fait, elle serait capable de rivaliser directement avec ChatGPT, Gemini de Google et Claude d’Anthropic.

Des investissements colossaux

Pour soutenir son développement, Meta prévoit d’injecter entre 60 et 65 milliards de dollars en 2025. Une partie importante de cet investissement servira à financer des centres de données, des serveurs et des infrastructures de réseau. L’objectif est clair : renforcer les performances de Meta AI et l’intégrer profondément dans les habitudes numériques des utilisateurs.

Cet effort financier démontre à quel point l’IA est devenue une priorité stratégique pour l’entreprise. Meta veut faire de son assistant un outil indispensable, qui s’impose progressivement dans le quotidien des internautes.

L’arrivée de Meta AI en Europe soulève plusieurs questions. Son déploiement limité empêchera-t-il l’IA de convaincre les utilisateurs ? L’assistant pourra-t-il s’imposer face aux outils déjà bien installés ? La réglementation européenne influencera-t-elle l’évolution de l’IA sur le continent ?

Si Meta parvient à dépasser ces obstacles, son assistant pourrait bien transformer l’expérience des utilisateurs sur les plateformes du groupe. Mais pour l’instant, les Européens devront se contenter d’une version allégée, en attendant de possibles évolutions.

