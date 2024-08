WhatsApp : 3 millions de numéros en vente sur Dark Web, vérifiez vite le vôtre

🚨 Utilisateurs belges de #WhatsApp: Environ 3,2 millions de numéros et d'identifiants d'utilisateurs ont été collectés et publiés sur un forum du dark web. Attention aux risques de #cybersécurité. #Darkweb #Belgique



+ d'infos et de conseils ➡️ https://t.co/VDsOD3g2i7 pic.twitter.com/cHx4Q7wycc