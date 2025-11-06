iPhone pliable, iPhone Air 2… tous les plans secrets d’Apple révélés par un leak

L’iPhone refait parler de lui dans un nouveau leak. Toutefois, ce qui se prépare en coulisses, personne ne s’y attendait.

Ce leak autour de l’iPhone vient des analystes de JP Morgan. Ils auraient mis la main sur des informations issues de la chaîne d’approvisionnement. Et qu’est-ce qu’on y trouve ? Des détails techniques, des dates de sortie, des choix matériels plutôt surprenants. Bref, tout y est. Si la marque n’a évidemment rien confirmé, le rapport circule déjà chez les fans et commence à faire du bruit.

JP Morgan believes the iPhone Air 2 is very much planned



JP Morgan and most bank analysts are VERY good at getting information like this from supply chain https://t.co/JoZfrhG1tr pic.twitter.com/5YHLHQL5jF November 5, 2025

Le leak qui confirme l’iPhone pliable

Oui, l’iPhone pliable existe bien sur les plans d’Apple, et il arriverait au second semestre 2026. Il se placerait en face des Galaxy Z Fold de Samsung, mais avec quelques compromis assez inattendus.

Commençons par le déverrouillage. L’appareil n’aurait pas de Face ID intégré. À la place, Apple miserait sur une caméra selfie de 24 Mpx planquée sous l’écran. Et une autre caméra frontale de 24 Mpx pour l’écran externe. Ça sent la volonté de garder un design épuré, sans encoche ni perforation apparente.

Pour la photo arrière, on resterait sur du double capteur 48 MP + 48 MP, dont un ultra grand-angle. Pas de téléobjectif ici. C’est assez léger pour un iPhone haut de gamme, mais logique. Car pour faire plier un smartphone tout en le gardant fin, il faut faire des choix. Samsung l’a appris à ses dépens, Apple semble suivre la même route.

Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Le pli serait moins visible que chez la concurrence. Si Apple arrive effectivement à rendre la charnière presque invisible, on pourrait assister à une vraie avancée dans le marché du pliable. À voir si ça se confirme.

Apple croit encore à son modèle ultra-fin

L’autre révélation concerne l’iPhone Air 2, aussi confirmé pour 2026. En plus, il serait suivi d’une troisième version en 2027. Malgré des ventes jugées timides, Apple n’a aucune intention de lâcher ce segment.

On comprend mieux la logique. Parce que l’iPhone Air est pensé comme un modèle où la finesse et la légèreté priment sur la démonstration technique. C’est évidemment un iPhone pour ceux qui veulent la simplicité, le confort en main et une esthétique épurée.

En contrepartie, la partie photo resterait limitée. Le capteur arrière unique de 48 MP serait reconduit, sans ajout d’objectifs supplémentaires. C’est le compromis nécessaire pour garder un smartphone très fin, presque aérien, fidèle à son nom.

Et pour l’iPhone 18 ? Saura-t-il faire mieux que le 17 ? Pour l’instant, les détails sont encore flous. Mais le rapport des analystes de JP Morgan laisse entrevoir un changement assez inhabituel.

En effet, le lancement ne se ferait pas en un seul bloc. L’iPhone 18 standard serait repoussé à 2027, aux côtés d’un modèle baptisé iPhone 18e. Pendant ce temps, les autres versions de l’iPhone 18 devraient bien arriver en septembre 2026, comme le veut la tradition Apple.

Attention toutefois, ce ne sont que des leaks. Rien d’officiel, rien de confirmé. Comme toujours, il faudra prendre tout ça avec des pincettes.

