iPhone 18 : bon et maintenant, c’est quoi la suite ?

Chaque année, Apple orchestre une rentrée façon blockbuster. On croit à peine avoir digéré la dernière fournée qu’il faut déjà se projeter vers la suivante. Le 9 septembre 2025, la firme a présenté sa gamme d’iPhone 17.

Pourtant, dans les coulisses, les ingénieurs planchent déjà sur l’iPhone 18, l’iPhone 19 et les autres. Les rumeurs s’emballent. Mais alors, que prépare Cupertino pour son prochain tour de magie ?

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Le premier iPhone pliant : la star de 2026

C’est le modèle qui risque de voler la vedette à tous les autres : l’iPhone pliant. Apple prépare enfin son grand saut dans un format qui a déjà séduit Samsung, Oppo ou Huawei.

D’après les rumeurs, ce téléphone inédit embarquerait un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne de 7,8 pouces au ratio carré. L’écran principal serait signé Samsung Display, avec la promesse d’une pliure quasiment invisible.

La charnière aussi serait un petit bijou d’ingénierie. Certains parlent même d’un alliage LiquidMetal pour offrir robustesse et fluidité. Pour gagner en finesse, ce pliant ferait l’impasse sur Face ID. Le capteur d’empreintes Touch ID ferait donc son retour, placé sur le bouton latéral.

Les fans de selfies auront droit à une caméra frontale sur chaque écran. Deux capteurs photo à l’arrière complèteraient l’équipement. Pas de tiroir SIM non plus. Comme l’iPhone 17 Air, ce modèle se contenterait uniquement d’eSIM.

Le prix, lui, risque de piquer. Des fuites évoquent un tarif qui dépasserait allègrement les 2 000 euros. Rien d’officiel, mais il ne faut pas s’attendre à un modèle bon marché.

iPhone 18 : trois modèles en vue pour 2026

La tradition Apple, c’est de sortir tous ses modèles d’un coup, chaque mois de septembre. Mais en 2026, la marque change de stratégie. La gamme iPhone 18 ne devrait pas arriver en un seul bloc.

Seuls trois modèles (l’iPhone 18 Air, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max ) sont attendus pour septembre 2026. La version de base, l’iPhone 18, elle, jouera les divas et n’arrivera qu’au début de l’année 2027. À ses côtés, un iPhone 18e ferait aussi son entrée en matière de modèle plus accessible.

Cette stratégie bouscule un peu le calendrier. Cela dit, elle a du sens pour Apple. La marque peut ainsi éviter de saturer ses usines en concentrant toute la production au même moment. Et surtout, cela lui permet de mettre en avant ses modèles premium en premier, ceux qui rapportent le plus.

Et côté design

Pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, Apple ne devrait pas bousculer ses utilisateurs. Le design arrière resterait proche des modèles 2025 déjà profondément revus. Les vraies évolutions pourraient se cacher à l’avant.

Une Dynamic Island plus fine est évoquée, avec des capteurs intégrés directement sous l’écran OLED. Certaines fuites laissent entendre que l’îlot pourrait même migrer vers la gauche, histoire de libérer l’espace central. Une hypothèse crédible, surtout si Apple veut harmoniser son pliant qui, lui, ne peut se permettre une Dynamic Island au milieu d’une charnière.

Côté iPhone 18 Air, l’heure ne serait pas aux grands changements non plus. Le châssis allégé inauguré avec l’iPhone 17 Air devrait continuer son petit bout de chemin. Même constat pour l’iPhone 18 de base, qui arrivera en décalé.

Reste l’iPhone 18e qui, lui, pourrait se distinguer en héritant des avancées prévues pour l’iPhone 17e. Lesquelles ? Une Dynamic Island en lieu et place de l’encoche, et des bordures plus fines autour de l’écran.

A part cela, impossible d’imaginer un nouvel iPhone sans nouveautés photo. Même si les détails restent flous, on sait déjà qu’Apple prépare des capteurs en partenariat avec Samsung, fabriqués aux États-Unis.

Autre sujet qui circule : le fameux bouton photo inauguré avec l’iPhone 16. Apple aurait décidé de simplifier l’expérience. La version prévue pour l’iPhone 18 garderait son capteur de pression pour le verrouillage de la mise au point et de l’exposition. Cependant, elle perdrait son côté tactile jugé peu pratique.

Le pliant, lui, devrait s’en sortir honorablement avec deux capteurs arrière. Et les Pro continueront d’incarner le haut de gamme de la photographie signée Cupertino.

Ce que les iPhones 18 auront dans le ventre

Chaque nouvelle génération d’iPhone apporte son lot de processeurs maison. Cette fois, Apple devrait miser sur des puces A20 et A20 Pro. Produites par TSMC avec une gravure de 2 nanomètres, elles promettent un bond majeur en efficacité énergétique. Plus de puissance, mais aussi une autonomie en hausse.

La mémoire vive profiterait elle aussi de petites optimisations. On ne sait pas encore si les capacités vont grimper, toutefois, les dires promettent de meilleures performances sans sacrifier la batterie.

À cela s’ajoute un nouveau pas important pour Apple : la fin de sa dépendance à Qualcomm. Toute la gamme basculerait vers des modems 5G conçus en interne. Les iPhone 18, 18 Air et 18e devraient embarquer un modem Apple C1 révisé, compatible avec la 5G mmWave.

Quant aux modèles Pro, ils auraient droit au modem Apple C2, plus rapide et capable de rivaliser avec les dernières puces Qualcomm.

iPhone 19 à l’horizon

L’iPhone 19 est déjà sur toutes les lèvres, même si sa sortie est encore loin. Apple devrait garder sa logique. Une gamme présentée en septembre 2027, puis un iPhone 19 de base et un iPhone 19e repoussés à 2028.

Les évolutions classiques seront sans surprise : puces plus rapides, photos encore meilleures, autonomie renforcée. Mais un bruit de fond circule déjà sur l’iPhone 19 Air, qui pourrait embarquer un écran plus grand.

Et puis, il y a la rumeur qui excite tous les passionnés. Un modèle anniversaire pour fêter les 20 ans de l’iPhone. Ce bijou encore mystérieux pourrait proposer un écran incurvé sur les quatre côtés. Une disparition complète de la Dynamic Island (y compris la caméra frontale) prévue. Un châssis presque intégralement en verre pour compléter l’ensemble.

Alors, qu’est-ce que vous en dites ? Rendez-vous dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.