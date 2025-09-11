Vous êtes tenté par l’iPhone Air ? Renoncez à ces 3 trucs !

Apple a présenté l’iPhone Air, un smartphone qui impressionne d’abord par son extrême finesse et son poids plume.

Avec 5,64 millimètres d’épaisseur et seulement 165 grammes, ce modèle redéfinit les standards esthétiques de la gamme. “C’est un condensé de technologie au design repensé”, assure la marque lors de son annonce officielle. Pourtant, derrière cette allure séduisante, l’iPhone Air s’accompagne de renoncements notables qu’il convient d’analyser attentivement.

L’iPhone Air remplace le modèle “Plus” et vise les amateurs d’élégance sans sacrifier la fluidité d’utilisation. Il embarque la puce A19 Pro, identique à celle de l’iPhone 17 Pro mais avec un GPU légèrement réduit. Proposé dès 1 229 euros, il se situe entre l’iPhone 17 de base et l’iPhone 17 Pro. Ce positionnement intermédiaire séduit déjà certains utilisateurs qui apprécient les performances proches du modèle premium. Néanmoins, pour atteindre une telle finesse, Apple a dû procéder à des ajustements visibles.

La disparition définitive de la carte SIM physique

Première concession notable : l’iPhone Air abandonne totalement la nano-SIM au profit de l’eSIM. Cette transition, amorcée depuis plusieurs années, devient désormais incontournable. Aucun modèle, ni américain ni français, n’est compatible avec une carte physique.

Pour les utilisateurs contraints par leur opérateur ou attachés à la flexibilité d’une nano-SIM, cela représente une contrainte. “L’eSIM reste pratique, mais tous les consommateurs ne sont pas encore prêts”, souligne un analyste spécialisé.

Une autonomie légèrement en retrait

La finesse de l’appareil a une conséquence directe sur la capacité de sa batterie. Apple annonce 27 heures de lecture vidéo, contre 30 heures sur l’iPhone 17 classique et 37 heures sur le Pro Max. Certes, les optimisations logicielles de la puce A19 Pro permettent d’obtenir une performance acceptable au quotidien.

Cependant, ce modèle affiche la plus faible endurance de la série. Les utilisateurs intensifs, habitués à la robustesse des modèles plus épais, devront s’y adapter.

Un seul capteur photo à l’arrière

Autre compromis significatif : l’iPhone Air intègre uniquement un capteur photo dorsal de 48 mégapixels. Là où l’iPhone 17 dispose de deux modules et l’iPhone 17 Pro de trois, ce modèle se contente d’une seule optique. Pourtant, grâce à la puissance de traitement de la puce A19 Pro, Apple promet des clichés de grande qualité.

“La photographie computationnelle permet de compenser certaines limitations matérielles”, rappelle un expert en image mobile. Reste que ce choix peut freiner les passionnés de photographie mobile.

L’iPhone Air illustre la volonté d’Apple de séduire un public en quête d’élégance et de performances. Ultra-fin, léger et équipé d’une puce de dernière génération, il propose un équilibre inédit. Mais les concessions imposées – disparition de la carte SIM physique, autonomie réduite et unique capteur photo – ne conviendront pas à tous. Les utilisateurs devront arbitrer entre l’attrait du design et leurs besoins quotidiens. Avec l’iPhone Air, Apple trace une nouvelle voie où la finesse prend le dessus sur certains standards historiques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.