AirPods Pro 3 : la meilleure ANC du monde, vraiment ?

Avec ses AirPods Pro 3, Apple revendique la meilleure ANC au monde pour des écouteurs intra-auriculaires. Ces accessoires sont présentés comme un mariage parfait entre une qualité sonore exceptionnelle et un confort d’écoute optimal au quotidien.

Écouter nos morceaux préférés avec un son impeccable est bien. Mais pouvoir se plonger totalement dans sa musique, sans être dérangé par les bruits extérieurs, même à faible volume, est encore mieux. Avouons-le, c’est ce que la plupart d’entre nous recherchent dans des écouteurs intra-auriculaires.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Eh bien, Apple semble avoir compris le message avec ses tout nouveaux modèles. Pour ses AirPods Pro 3, la marque à la pomme promet une réduction de bruit active (ANC) encore plus performante. Reste à voir si la promesse tiendra face au quotidien.

Les AirPods Pro 3 mettent l’ANC surpuissante à l’honneur

Oubliez le monde extérieur ! Les tout nouveaux AirPods Pro 3 bénéficient d’une ANC améliorée. Apple assure que son système est deux fois plus efficace que celui des modèles précédents.

AirPods Pro 3 is Here !



✅ World's Best ANC

✅ Live translation

✅ 8hr battery (Previously 6hr)

✅ IP57 Ratings

✅ Smaller Design

✅Heart rate sensors pic.twitter.com/z2uO6hiRSb September 9, 2025

Mieux encore, la firme de Cupertino n’hésite pas à clamer que ses écouteurs surpassent tous les autres sur le marché. Et pour y arriver, la firme de Cupertino mise sur les nouveaux embouts en mousse, qu’elle a nommés les « foam-infused ear tips ».

Ces embouts ne se contentent pas d’assurer un meilleur maintien. Ils améliorent aussi l’isolation passive, permettant à l’ANC de faire son travail avec une efficacité redoutable.

Tout ça, sans perdre en confort

Une ANC impressionnante des AirPods Pro 3 ne serait rien sans un confort optimal, n’est-ce pas ? Apple a ainsi pris ce point très au sérieux.

Pour que les AirPods Pro 3 s’adaptent parfaitement à toutes les oreilles, les ingénieurs d’Apple ont analysé plus de 10 000 scans auriculaires en 3D. Chaque écouteur a été rendu compact. Un ajustement qui se veut parfait.

Pour s’assurer que tout le monde trouve son bonheur, cinq tailles d’embouts sont disponibles. Un atout qui garantit une expérience sonore unique pour presque toutes les oreilles.

Et pour que rien ne gâche votre plaisir, même pendant l’effort, ces écouteurs sont certifiés IP57. Ils sont donc résistants à la transpiration et à l’eau.

Par ailleurs, l’ANC améliorée n’est pas le seul argument de choc des AirPods Pro 3. Pour vous donner encore plus envie de sauter le pas, Apple a intégré de nouvelles fonctionnalités de taille. On parle ici de l’ajout d’un capteur PPG discret et d’une traduction en temps réel directement dans vos oreilles.

Alors, prêt à vous laisser tenter ? Les AirPods Pro 3 sont déjà disponibles en précommande au prix de 219 dollars. La livraison de vos écouteurs n’aura en revanche lieu qu’à partir du 19 septembre.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.