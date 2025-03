Vos AirPods Apple pourront bientôt traduire en temps réel : fin de la barrière des langues?

Grâce aux AirPods d’Apple, nous pourrons bientôt discuter avec un étranger sans comprendre un mot de sa langue. Plutôt pratique non ?

Dans un avenir proche, les écouteurs d’Apple ne serviront plus seulement à écouter de la musique ou passer des appels. Pourquoi ? Car ils intègreront une technologie de traduction en direct, les transformant en de véritable interprète personnel.

Le principe est simple. Prenons l’exemple donné par Bloomberg : imaginez un anglophone équipé d’AirPods discutant avec un hispanophone.

Grâce à son iPhone, il entend directement la traduction en anglais dans ses écouteurs. Lorsqu’il répond, l’iPhone se charge de traduire ses propos en espagnol et les diffuse via son haut-parleur.

Et puisque le but est de simplifier les échanges entre personnes parlant des langues différentes, mission accomplie ! La conversation se déroule sans obstacle linguistique.

Cela dit, cette avancée ne serait pas accessible à tout le monde. La raison ?

Primo, comme souvent chez Apple, seules les dernières générations d’AirPods seront compatibles. On l’a déjà vu avec le test d’audition et l’aide auditive, deux options limitées aux AirPods Pro 2, vendus à 279 euros.

Et secundo, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas seule. Elle aura besoin de la puissance de calcul d’un iPhone pour traiter la traduction rapidement et efficacement.

Le problème, c’est que tous les iPhones ne sont pas aussi puissants. Seuls les modèles récents équipés d’iOS 19 – la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation d’Apple attendue cette année – pourront faire l’affaire.

Bon, au moins, iOS 19 sera compatible avec certains modèles plus anciens, jusqu’à l’iPhone 11 sorti en 2019. En revanche, les modèles encore plus vieux ne pourront probablement pas installer iOS 19. Adieu la traduction en temps réel donc.

Apple rattrape son retard

En effet, il faut savoir que la technologie de traduction en direct n’est pas nouvelle. Google l’a déjà testée avec ses Pixel Buds en 2017, et Samsung l’a récemment intégrée à ses Galaxy Buds.

D’ailleurs, ces solutions ont souvent été critiquées pour leur manque de fluidité et leur activation compliquée. Mais là n’est pas le sujet.

Apple, fidèle à sa soi-disant stratégie, arrive donc encore une fois plus tard. Toutefois, comme on dit, mieux vaut tard que jamais !

Autre chose. Jusque-là, la marque n’a pas encore mentionné l’utilisation de l’IA pour cette fonctionnalité. Or, le fait qu’elle reste discret sur ce point attire encore plus l’attention.

Au fait, l’entreprise a connu des difficultés dans ses récents projets liés à l’IA. L’outil de génération automatique de résumés d’articles a été désactivé. La mise à jour de Siri, qui devait améliorer ses capacités grâce à Apple Intelligence, a été repoussée.

Alors, personnellement, je me pose des questions. La firme a-t-elle trouvé une autre approche pour la traduction sur AirPods ? Ou bien cherche-t-elle à éviter de créer trop d’attentes, de peur d’un nouvel échec ?

Bref, pour l’instant, peu d’informations ont filtré, mais tout pourrait se préciser en juin lors de la Worldwide Developers Conference.

L’événement sera l’occasion d’en apprendre davantage sur cette nouveauté et peut-être aussi sur la très attendue troisième génération des AirPods Pro, qui pourrait embarquer des caméras intégrées.

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Ce nouvel outil de traduction serait plus que pratique non ? Reste à voir si Apple ne nous décevra pas, encore une fois.

Partagez votre avis dans le commetnaire !

