Ce traducteur vous fait comprendre tout ce qu’il écrit… Ce que Google et Deepl ne font pas

Lara est un nouvel outil de traduction qui va bouleverser le marché. Développée par Translated, une entreprise basée à Rome, Lara se distingue de ses concurrents par ses capacités uniques.

En plus de traduire des textes, elle justifie chaque choix de traduction pour offrir une compréhension plus profonde du contenu. Ce nouvel outil est conçu pour s’adapter au contexte afin d’offrir des traductions plus pertinentes que celles proposées par Google Traduction ou le célèbre DeepL.

Lara repose sur une technologie impressionnante. Entraînée avec 1,2 million d’heures de GPU NVIDIA et une base de 25 millions de traductions réalisées par des traducteurs professionnels, Lara surpasse les outils existants. Selon Marco Trombetti, le cofondateur et PDG de Translated, « Lara est une étape importante pour permettre à chacun de comprendre et d’être compris dans sa langue ». Cela montre la vision de Translated : révolutionner la traduction automatique en offrant une précision accrue.

Une explication détaillée des choix de traduction

L’avantage principal de Lara par rapport à d’autres outils est sa capacité à justifier ses choix. De ce fait, Lara ne se contente pas de traduire des mots. Elle analyse le contexte et explique pourquoi un mot a été choisi plutôt qu’un autre. Ce niveau de transparence est essentiel pour améliorer la qualité des traductions, surtout lorsqu’un mot peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Ce détail est particulièrement utile dans les échanges professionnels ou lors de la traduction de textes complexes.

Fondée en 1999, Translated a une solide expérience dans le domaine de la traduction. L’entreprise est déjà un acteur majeur de l’industrie. Et avec Lara, elle se positionne en leader technologique. Leur expertise leur permet de combiner l’intelligence humaine avec l’intelligence artificielle pour offrir des traductions de haute qualité. Lara représente donc une avancée significative par rapport aux outils existants, qui n’expliquent pas toujours leurs choix de traduction.

Bien que Google Traduction et DeepL dominent actuellement le marché, Lara promet de surpasser ces géants. Avec sa capacité à expliquer chaque choix de traduction et à offrir des traductions contextuellement plus précises, Lara pourrait rapidement devenir l’outil préféré des professionnels et des particuliers. Sa technologie basée sur l’intelligence artificielle avancée offre un service plus intuitif et plus fiable que les autres solutions existantes.

